Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

David Cacchione presentó en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV-EHU en el Campus de Leioa y en el Gaztetxe de Gasteiz su último libro: ‘Lloviendo bombas. Una semana en Donbass’ hace unos días, con el apoyo de Euskal Herria-Donbass elkartasun. komitea. Miembro de la Caravana Antifascista Banda Bassotti explicó en Leioa lo que sintió en este último viaje y encuentro con amigos, que los solidarios con el Donbass llevan realizando durante más de ocho años, con la excepción de la pandemia.

Para quienes solo siguen las consignas de Estados Unidos y la OTAN dejó claro que la guerra en esa parte de Europa “comenzó en 2014, no el 24 de febrero de 2022” y recordó que “estamos ante la internacional de la mentira”. Admitió que este libro “no va a romper el muro de la desinformación” que lleva el sello de Estados Unidos y sus sumisos países aliados, pero “nuestra familia, lo leerá y entenderá qué ocurre”. Entre otras cosas que en Ucrania “hay 3.000 detenidos políticos”, que “están prohibidos los partidos comunistas y los sindicatos”. David Cacchione Dejó claro que Ucrania con las armas de última generación que le llegan de Estados Unidos y sus aliados “bombardea más objetivos civiles, como escuelas y hospitales, que cuarteles militares. Caen más de 100 bombas al día”.

En su amena exposición recordó que En Donbass “cada familia tiene, al menos, un muerto por los nazis” y lamentó que se imponga “el pensamiento único y tanta desinformación”, porque en Ucrania “está el fascismo”. Sobre el reciente referéndum para su integración en Rusia, “que no es la Unión Soviética”, destacó que “nos decían por qué ha ha habido que esperar 8 años. Decían que han vivido bajo el nazismo” y recuerda que el 97% apoyó su integración.

David Cacchione, nació en Roma hace casi 62 años. Barrendero. Hijo de la clase obrera y comunista, es autor de las letras de algunas de las canciones de Banda Bassotti, que en diciembre de 2021 sacó un nuevo álbum ‘Avanti Uniti’.

¿Me gustaría saber qué es lo que te impulsa a escribir este nuevo libro ‘Lloviendo bombas?

Vale, vale. El primer libro fue que entró de repente la muerte de Angelo ‘Sigaro’ Conti, el cantante de Banda Bassotti. Me entró el rollo de que tengo dos hijos pequeños, quiero que no se pierda todo esto. Algún día mis amigos dirán qué hacían estos siempre dando vueltas al mundo, tocando aquí y allá. La idea era contar un poco, contar las cosas de toda la vida, muchas historias que hemos encontrado para que no se perdiesen. A parte, me gustaba agradecer a toda la gente que nos había ayudado. El primer libro fue ‘Toda una vida’ fue más una historia colectiva, sí partía de mi, pero de toda la gente que hemos encontrado en Chile, Salvador, Nicaragua, Euskal Herria, Catalunya. Toda la gente que nos ha ayudado. La Caravana solo fue como un indulto. Eso sí que me gustaba, el miedo a que se iban a perder las cosas y contar las historias de los amigos que siempre están a nuestro lado. Porque la banda es una banda musical, sin nuestros amigos no es igual. Sí igual tocábamos en algún festival, algún concierto bueno, pero la Banda Bassotti es un poco diferente, en un festival tienes que tocar bien, claro, pero hemos intentado mezclar la música con la cultura y con la politica siempre.

¿Cuando vais a Donbass se supone que vais a romper con eso que llamas ‘la internacional de la mentira’?

Sí. Por lo menos, intentarlo.

Y ¿cuando vuelves?

Tienes que contar.

¿Te sientes satisfecho con lo que habéis hecho allí?

Me gustaría hacer mucho más, romper el muro del silencio, de la mentira. No tenemos la capacidad. Está claro. Eso no quiere decir que no lo intentemos, pero hay que reconocer que somos una minoría de la minoría. Los medios están ocupados con la mentira.

Esto es como ya nos decían que cada uno debe aportar un granito, y un granito tras otro…

Sí, sí, sí, en casa sentado no puedo vivir. Normal que tenemos que hacer algo. Es muy complicado, también lo digo.

Cuando has estado en Donbass, ¿qué has visto allí, qué es lo que te ha llevado a escribir ese libro ‘Lloviendo bombas’?

La gente llorando.

¿Siguen pensando en luchar, en ser libres?

Hay mucha determinación de la gente mayor. A mi, siempre me pongo a hablar con la gente más o menos de mi edad, y veo que la gente está motivada. No van a parar de pensar que la única solución es quitar el Gobierno de Kiev y de Donbass, no hay otra opción. Porque eso que salía de lo de la autodeterminación de Donbass, es una mentira, son nazis. No puedes vivir bajo un Gobierno de nazis, no te van a dejar libre. La única solución es que Donbass sea independiente, parte de Rusia, pero no de Ucrania.

Dices que ‘no todo es un desastre, que hay cosas buenas’, ¿cuáles son las que te has encontrado allí?

Creo que se perdió el concepto de Memoria Histórica en Italia, en Europa. La televisión, los periódicos están intentando convencernos de que no ha pasado nunca el fascismo, que es igual al comunismo… ahí no. La gente sabe distinguir y tiene conciencia. Tiene una historia, tiene un concepto de patria que nosotros no tenemos, porque es bastante raro pero es el que tienen en Cuba, en Rusia, en Venezuela… Soy italiano, pero soy ciudadano del mundo. Me siento en casa en muchos sitios. Ahí tienen las ideas claras y entienden perfectamente que Estados Unidos está intentando conquistar el mundo y ellos no quieren ser parte de ese mundo. Estas cosas les animan. En Italia es muy complicado encontrar, lo puedes encontrar, pero no tanto.

En el Estado español pasa lo mismo, en Europa…

La gente te reconoce que eres uno que ha ido allí a ayudar, que no voy a cobrar, si voy a allí es porque tengo que ir, me lo dice mi conciencia,

¿Por qué crees que los medios de comunicación están vendidos al poder de la OTAN, de Estados Unidos…?

El poder es la confederación de industriales (élite económica), que son los que mandan. Son dueños de medios de comunicación, de prensa, de televisiones. ¿Cómo puede haber libertad de prensa si los dueños son los emprendedores de la guerra? Si tienes fábrica de armas, ¿cómo vas a estar en contra de las armas? Hay una ley que dice que Italia no puede vender armas a un país en conflicto. Vendemos a Arabia Saudí, con las mismas que bombardean Yemen.

Ahora mismo has comentado que hay unos 3.000 detenidos políticos en Ucrania, donde están prohibidos los partidos, los sindicatos…¿qué les espera? ¿por qué todo esto no sale?

No, no sale. No se dicen porque quieren demostrar a la gente que Ucrania es un país civil y que Rusia es un país malo. No entienden que la guerra es entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, Ucrania no pinta nada. Los ucranianos son carne de cañón. Los ucranianos mueren y Estados Unidos no le interesa contar la realidad.

Todo esto ha generado esta crisis que, al final, la estamos pagando tu que eres barrendero, las personas en paro, los y las trabajadoras. Te dicen que no hay dinero, pero sí que hay para enviar armas a Ucrania.

Lo estaba comentando antes. Hubo un desastre natural la semana pasada en Italia. Un río se desbordó y mató gente y ha destruido montón de cosas. El Estado les ha enviado 5 millones de euros y a Ucrania, 700 millones. No hay dinero. Siempre digo, ¿no había dinero después del Covid para escuelas, sanidad… los últimos 30 años en Italia cortaron todo para la sanidad, la educación… Llegó la pandemia, de repente entró la guerra y salió el dinero. Hemos enviado más dinero. Siempre decimos que un F35 con el dinero que cuesta ese avión de guerra, puedes comprar 35 escuelas, pero ¿no había dinero después del Covid y sin embargo salió dinero para armar a un pais de nazis con mi sueldo, porque soy barrendero y con mis tasas (imouestos) compramos balas. Estoy en contra. No quiero.

¿Vais a continuar yendo allí?

Sí la intención es ir en marzo o antes, si podemos alguno de nosotros. Depende de la situación, ahora eso va a ser Rusia.

¿Allí tenéis muchos amigos?

Sí, algunos se murieron. Ibamos todos los años, fuimos este año, en el anterior se había muerto uno. No de cáncer, por bombas. Tenemos muchos amigos.

¿Con el referéndum va a cambiar la situación?

Vale, algunas cosas van a cambiar, simplemente la burocracia va a cambiar. Nosotros cuando vamos allí, llevamos dinero a orfanatos. Con Donbass siempre hemos ido y hemos dado dinero. No tenemos problemas allí, si tenemos problemas no vamos. Es como si mi mujer, que es maestra, llegas tu y le das 5.000 euros para la escuela, dirá toma el dinero, que hay que ingresarlo al Estado, y el Estado dice dónde va. A nosotros déjanos en paz, toma el dinero y ya. Con Rusia esto puede ser más complicado.

Los agujeros del gaseoducto por el mar, ¿crees que es un submarino ruso que ha tirado misiles al gaseoducto Nord Stream 2?

No quieren que Alemania se salga de esa coalición y montan todo eso. Estados Unidos no quiere que nadie salga. Tienes que comprar gas de Estados Unidos, que es más caro y más contaminante, y el dominio no se discute.

‘Rusia no ha invadido, sino que está defendiendo a los rusos’ has dicho en la charla en Leioa, ¿esa sería la clave del conflicto?

Si vas a allá un día, te vas a enterar que la gente es rusa. Es rusa. No es de otros países. Te dicen ¿por qué no vinieron antes? Aquí somos rusos. Es complicado, pero nos dicen que Rusia ha invadido Ucrania, pero quienes están ahí son rusos y están felices cuando llegaron los tanques rusos a defenderles. Ucrania no quiere la soberanía de Donbass por eso tiran bombas a las escuelas, a todos. Posiblemente les da más gusto matar civiles que militares. Cuando vas allí te das cuenta que bombardean escuelas. Ahora hay satélites, no es que vas con una piedra y tiras allí. Igual un loco puede disparar, pero ahora disparan con cañones con capacidad de saber dónde vas a dar.

¿Volodímir Zelenski, que es cómico, se ha convertido en portavoz de occidente?

Una motivación cuando ganó las elecciones fue que decía que tenía que pacificar Donbass, ahora está al revés. Zelenski no cuenta nada, es un esclavo del Gobierno de Estados Unidos, dice lo que le indican desde la Casa Blanca. El dinero se ha escapado. No soy un experto, pero la guerra no va a acabar rápido. Porque si Putin logra sacar Donbass de Ucrania, los ucranianos no van a parar de bombardear, porque tiene armas modernas. Hay muchos extranjeros luchando. Tropas especiales de Estados Unidos están allí entrenando.

Ya, pero la guerra se pone como excusa de la crisis. Sube el pan, la energía, los alimentos esenciales por crisis.

El capitalismo solo entiende de economía, de mayores beneficios.

Entonces, ¿hay que acabar con el capitalismo?

No hay otra solución, la guerra no va a parar. Estados Unidos no quiere que la guerra pare porque quien está ganando es él. En Europa vamos en crisis, pero Estados Unidos gana más. No me van a quitar el sueldo, pero me están subiendo el precio de los productos.

Aquí la inflación está por encima del 9%, somos un 9% más pobres

Tenemos la luz que se dispara. No me van a quitar el sueldo, como te decía, pero van a hacer que el sueldo mío no valga nada. Es lo que ya está ocurriendo.

Como hasta querido hablar de Giorgia Meloni, ¿no cambia nada con la llegada de la ultraderecha al Gobierno italiano como has dicho en la charla?

Personalmente, no creo. Mira la peor ley antisindical se hizo con Gobierno que se dicen que es de izquierda. Para mi no eran de izquierdas, eran de derechas, igual.

El PSOE aquí también hizo la reconversión industrial…

Por eso digo. Esta puede tener capacidad de hacer cosas diferentes, fuertes, pero no va a cambiar nada. Son los mismos que se cambian.

¿Por qué tus compañeros barrenderos, que has contado, han votado a Meloni, han votado al fascismo?

Gente ignorante. La ignorancia es un fenómeno construido. No voy a decir de que son ignorantes, sino que es una construcción mental que la envían a través de periódicos, televisiones, radios… estas personas se comen lo que les dicen esos medios. Esos dicen que Meloni es “algo nuevo, porque tiene capacidad”. ¿Qué capacidad? Tiene capitalismo detrás, va hacer lo que manda la industria, la OTAN, Estados Unidos.

¿Es una títere del capitalismo, del neoliberalismo, del poder económico? Italia es la tercera economía de la UE.

Es una colonia de Estados Unidos. Tenemos bases de OTAN por todos los lados, las que se saben. Luego hay las que no se saben. Tenemos misiles nucleares en las bases militares. La Meloni puede decir algo más de derecha, como era Le Pen, pero, al final, siguen la ley de estrangular a la clase obrera. Están ahí. Ella dice que va a ayudar a la clase más pobre, pero nunca he visto al fascismo que ayude a la clase pobre. Siempre los he visto como los perros del capitalismo. Estos no son quienes muerdan la. Ano de sus amos.

Treinta años viniendo por aquí, ¿cómo ves a Euskal Herria?

Todo Europa ha cambiado mucho. Mira Córcega, que el movimiento independentista no existe; Euskal Herria hay muchísima discusión con Bildu. Un poco sigo. En Italia, del 10% comunista ha bajado al 9%… se dividieron. Algunos se han ido a coalición con la derecha.

¿Qué está pasando, entonces?

Los valores se perdieron. Cuanto peor, mejor…antes no me gustaba esa idea, pero ahora igual sí, lo veo. Igual a la gente si le quitan el teléfono, igual hace revolución. Si les das menos dinero, puede ser que salte. Los valores y principios se han perdido. No es casualidad. En las escuelas se retira la lucha obrera, la lucha contra el fascismo, igualan el comunismo al fascismo. No es casual. La CIA tiene edificios enormes donde se estudian estas cosas, que nosotros hablamos como tontos. Ellos no son tontos, tienen edificios donde lo estudian y lo asocian. Control social. Creímos que internet sería una revolución, sí cuando empezó pudo ser, pero luego se convirtió en otro medio de comunicación que está bajo el capital. Cobran de ellos.

¿Banda Bassotti sigue?

Hemos sacado un disco en diciembre del año pasado ‘Avanti Uniti’, somos obreros y un campesino. Seguimos con la dificultad. Tres años sin tocar por el Covid, estamos empezando a tocar. Tenemos algún concierto, pero no es fácil. Y además ya no existen los sitios donde tocar. Antes estaba la fiesta del Partido Comunista y por lo menos íbamos. Y en cada ciudad estábamos en unos 30 conciertos al año, pero ahora no hay. Los clubs viven de discotecas, hoteles con dj…No somos una banda comercial, vendimos lo que somos.