Como contábamos en la última publicación, a David Rojas le pidieron el traslado estando en Castellón II (Albocasser). Se lo llevaron a la prisión de Alicante II (Villena), desde donde mandó estas letras. No ha estado allí ni siquiera dos meses, ya que nada más llegar tuvo un problema con lxs carcelerxs. Ya lo han cundado de nuevo. Debajo de su carta hay la dirección actual donde escribirle.

10.02.2023

Como ya sabes estoy en Villena. Lo que más rabia me da de todo es que no pudisteis venir a comunicar. Es la segunda vez que pasa esto. Que cuando faltan tan solo unos días para la comunicación, me trasladan.

No te he podido llamar hasta hoy ya que cuando llegué de cunda ya la tuve con lxs carcelerxs y el jefe de servicios especialmente, por el trato que me dieron nada más llegar a ingresos. Y ya de allí me llevaron a aislamiento en art.72, desde el martes hasta ayer jueves. Y ahora estoy en 75.1., y los que estamos en 75.1 en vez de meternos en modulo de aislamiento nos tienen articulados en ingresos.

14.02.2023

Aquí llamar por teléfono es complicado X. Yo tengo que picar a lxs carcelerxs dentro de los horarios que te he dicho, para que me abran y poder salir a llamar. Solo hay un teléfono y está en la garita de lxs carcelerxs. Para los que estamos chapados esto es lo que hay.

Sabes que solo llegar aquí a Villena, proveniente de Albocasser, la tuve con lxs carcelerxs, por eso estoy en aislamiento. Ya me dijeron que iban a solicitar mi traslado. Ya te digo que voy a acabar lejos de mi tierra. No he durado nada en esta cárcel. Pero ya lo sabía, sé que aquí no me quieren ya que en el pasado se las he liado muy gordas. Espero que cuando me echen de aquí, lo haga en primer grado. Vamos, que espero que vaya donde vaya, me metan un primer grado. Sabes que lo prefiero. Allí aun se encuentra a gente de verdad. Los segundos grados de hoy en día son difíciles de aguantar y estás rodeado de perras que han cometido delitos raros y de chivatos. Es por eso que me suelo encontrar a disgusto y pienso siempre que por una cosa u otra una perra me va a acabar buscando una ruina. El tema es como conseguir el 1r grado sin tener que liarla y que me metan más años de cárcel. Porque sino para mi seria lo más facil del mundo pinchar algun violeta y acabar en primer grado.

Por mucho que haya cambiado la cárcel y siga cambiando, yo no doblaré cuchara ante mis enemigos del estado español, ya que mis valores e ideales no me lo permiten. Jamás he sido ni seré un conformista acatador de normas impuestas. Yo soy como soy y todos los años ya luchados aquí dentro, a pesar de las consecuencias, no me arrepiento. Tan solo quiero que lxs demás respeten mi forma de pensar y actuar y el que no, pues él mismo. Sé que me entiendes, nunca me has juzgado sobre nada de lo que hago. Y poca gente es así.

Bueno X, espero carta tuya, Cuídate que vales mucho.