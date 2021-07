–

En los Juegos Ol铆mpicos de Rio de Janeiro del 2016 un deportista de un pa铆s desconocido anim贸 el evento por su simpat铆a. Se trataba de David Katoatau, levantador de pesas de Kiribati: un pa铆s del pac铆fico de solo 100.000 habitantes. Detr谩s del simp谩tico personaje que bailaba durante la competencia hay otra historia no tan divertida: su pa铆s podr铆a desaparecer en dos o tres d茅cadas por el cambio clim谩tico. Su intenci贸n fue llamar la atenci贸n para alertar al mundo sobre esta problem谩tica que hoy tambi茅n afecta a Europa y China con tremendas inundaciones. En el pr贸ximo evento ol铆mpico ser谩 uno de los tres representantes de ese pa铆s junto a su hermano Ruben y la judoca Kinaua Biribo, quien adem谩s representa la lucha contra la violencia de g茅nero en ese pa铆s. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Es el a帽o 2016, mientras se desarrollan los Juegos Ol铆mpicos de Rio de Janeiro en medio de una pol茅mica por el reciente golpe institucional que hab铆a quitado del gobierno a Dilma Rousseff. Un carism谩tico personaje animaba y llamaba la atenci贸n durante la competencia de levantamiento de pesas. Se trataba de David Katoatau, representante de Kiribati, que poco tiempo atr谩s hab铆a triunfado en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow, donde el deporte de Kiribati, un peque帽o pa铆s de 100.000 habitantes se puso por encima de Inglaterra, Nueva Zelanda, Escocia, Australia y otros pa铆ses de mayor poblaci贸n, al menos por un rato. All铆 bail贸 y exhibi贸 su sonrisa manifestando la alegr铆a tambi茅n porque los 8400 d贸lares que gan贸 en el torneo le sirvieron para construir una nueva casa para sus padres en el atol贸n de Tarawa (el m谩s poblado de todos los de Kiribati), debido a que su antiguo hogar hab铆a sido destruido por un cicl贸n justo despu茅s de que la hubiesen edificado.

Siendo el primer deportista de ese pa铆s en lograr la clasificaci贸n para un juego ol铆mpico por m茅rito propio y no por invitaci贸n, Katoatau: se volvi贸 un h茅roe en su pa铆s y fue abanderado en la ceremonia inaugural. Al desfilar con la bandera de su pa铆s, encabezando una de las m谩s reducidas delegaciones, despert贸 la ovaci贸n del estadio mientras bailaba con alegr铆a. El baile lleg贸 luego a los momentos de competencia y se mostr贸 en todos los noticieros del mundo. 鈥淓l divertido personaje de un ex贸tico pa铆s鈥 hab铆a logrado llamar la atenci贸n, pero hab铆a otro objetivo m谩s profundo que el deportista intentaba comunicar.

Kiribati, un pa铆s en peligro

Se trata de un archipi茅lago del pac铆fico entre Polinesia, Melanesia y Micronesia de en total, 33 islas (mayor archipi茅lago del mundo), con s贸lo 110.000 habitantes y dos idiomas oficiales: ingl茅s y gilbert茅s. 芦La mayor铆a de la gente no sabe d贸nde est谩 Kiribati. Quiero que todos sepan m谩s sobre nosotros, por eso uso las pesas y mis bailes para mostrarnos al mundo禄, explic贸 Katoatau en 2016. Su pa铆s est谩 muy amenazado por el cambio clim谩tico. La erosi贸n costera es extrema no s贸lo en las playas, sino tambi茅n en las zonas terrestres. 鈥淣o tenemos los recursos para salvarnos a nosotros mismos鈥, declar贸 a la prensa. Katoatau hab铆a escrito una carta abierta al mundo para informar a las personas de la cantidad de casas que en su pa铆s hab铆an perdido debido al aumento del nivel del mar.

芦Kiribati est谩 a punto de desaparecer: si el cambio clim谩tico contin煤a, muy pronto el oc茅ano se va a tragar nuestras islas y no habr谩 m谩s pa铆s禄, explic贸. 芦Por eso mi danza, para que me hagan entrevistas y poder contarles sobre esta realidad禄 concluy贸.

Kinaua Biribo y su combate contra la violencia de g茅nero

Adem谩s de David Katoatau y su hermano Ruben Katoatau, ambos levantadores de pesas, Kiribati va a estar representado por la judoca Kinaua Biribo. Se trata de la primer representaci贸n que ese pa铆s tiene en judo en la historia ol铆mpica. En recientes declaraciones Biribo alert贸 sobre la violencia de g茅nero en su pa铆s y una lucha que viene llevando hace tiempo.

En una nota publicada la semana pasada en el peri贸dico brit谩nico The Guardian, Biribo declar贸 que adem谩s de su logro personal se encuentra motivada para poder inspirar a otras mujeres a empoderarse. 芦Es mi oportunidad de recordar que ser mujer es una bendici贸n y no un pesar禄, declar贸. 芦Crec铆 en una cultura donde los hombres ten铆an derecho a golpear a sus esposas禄 hab铆a escrito en una carta publicada en el a帽o 2018 en el muro de Facebook Humans of Kiribati donde explica la problem谩tica que busca difundir. 芦Muchas personas no intervienen en los casos de violencia de g茅nero porque consideran que es un incidente privado entre las parejas, yo considero que eso no est谩 bien禄, agreg贸.

En un Juego Ol铆mpico postergado y devaluado por la pandemia, no sin controversia pro los contagios que ya se est谩n conociendo en la villa ol铆mpica, tres personas van a representar a un peque帽o pa铆s, que por el cambio clim谩tico, podr铆a desaparecer pronto. Buscan manifestarse en un evento cuyas autoridades prohibieron las manifestaciones con mensajes pol铆ticos. De ah铆, el baile de David Katoatau, que logr贸 evadir la censura para dar a conocer su problem谩tica.