David Rojas, compa帽ero que ha estado un tiempo en silencio y del que no hab铆amos publicado mucha cosa, nos escribe una carta donde trata el tema de la atenci贸n sanitaria en prisi贸n, concretamente en Castell贸n II, donde se encuentra desde hace unos meses, ya en segundo grado. Debajo ponemos su nombre completo y direcci贸n por si alguien se anima a mandarle unas letras.

Octubre-Noviembre 2002

Ayer por la ma帽ana me lleg贸 el envio especial con la informaci贸n del libro 鈥淟a herbolaria de lxs presxs鈥, y aqu铆 tengo un paisano que tambi茅n le interesa. La verdad es que en este puto patio no crece ni la mala hierba, pero de los productos del economato s铆 podr茅 sacarle utilidad. Me parece muy importante e interesante poder aprender trucos para hacer infusiones analg茅sicas y antiinflamatorias y mas en esta carcel en la que estoy, donde no te dan ni un simple paracetamol. Tambi茅n me parece interesante que este libro lo haya escrito una compa que ha estado en prisi贸n, y que haya gente tan animada y comprometida como para traducirlo al castellano con el objetivo de hacerlo llegar a las prisiones del Estado.

Como te he dicho, puedes publicar lo que quieras de las cartas que te mando. Sabes que he estado un tiempo callado, pero nunca desaparecido.

Me ha llegado un parte que me metieron en Zuera, como regalo de despedida. Y la mitad de lo que pone es mentira. Esta gente se inventa lo que quieren, lxs muy perrxs.

Vuelvo al tema sanitario. Aqui solo hay 2 m茅dicos para toda la poblaci贸n reclusa que estamos en Alboc脿sser. Y este lunes pasado, vino a pasar consulta la subdirectora medica que se piensa que estamos en una prisi贸n tercermundista, y nos pasa consulta con la puerta abierta y con un carcelero en la puerta como si estubieramos en 1r grado, y el carcelero empanandose de todo lo que nos pasa a cada uno. Y encima me oscult贸 y me dijo que lo del desgarro podia tardar en curarse hasta dos meses, y me mand贸 tratamiento para los dolores y para curarme lo antes posible. Y por la tarde viene la ATS a repartir la medicaci贸n de consulta a los que nos habian visto por la ma帽ana, y casualidades de la vida para mi no traia nada. Tra铆a lo de todo el mundo menos lo m铆o, ya ves que cosas.

Bueno X, ya estoy aqu铆 de vuelta.

Pues la carcelera que te he dicho que hay hoy, cuando est谩bamos cenando, han dado la puta medicaci贸n de tres d铆as, la de todo el fin de semana, y hab铆a aqu铆 un murciano que llevaba un pelotazo que flipas. Y la carcelera y otro carcelero lo han sacado de malas maneras del comedor y lo han encerrado en la consulta m茅dica. El resto hemos tenido que subir a los chavolos, y yo me he quedado junto a la ventana fum谩ndome un cigarrillo y he visto llegar a un grupo de carceleros con los guantes puestos y porra en mano, y le han dado un paliz贸n de los que se va a acordar durante d铆as. O铆a los gritos desde mi chavolo. Que rabia y qu茅 indignaci贸n. Y lo peor es que hoy en dia cuando eso pasa, hay poco que hacer porque nadie quiere hacer nada. Me gustar铆a que las cosas fueran distintas, pero es lo que hay. No puedo hacer que la gente cambie porque no tengo ese poder en mis manos. Asi que voy a intentar seguir pasando de todo el mundo, y seguir metido en mi burbuja junto con mis dos paisanos.

En tres meses que voy a hacer en este pozo tan solo ha venido la subdirectora medica a pasar consulta medica una sola vez, cuando tendr铆a que venir una vez por semana.

Puedes publicar todo lo que quieras de las cosas que te cuento que pasan en esta mierda de talego.

Chapan a la gente en el m贸dulo a pagar los partes de aislamiento y por ley todos los d铆as tendr铆a que pasar el m茅dico para verte y saber si est谩s bien o mal, y si est谩s mal se puede llegar a suspender la sanci贸n. Pero aqu铆, mis compa帽eros conformistas de los que estoy rodeado no ponen pegas y dejan que los chapen a pagar aislamiento en celda sin que los haya visto el m茅dico y sin que los vea durante todos los d铆as que cumplen condena.

Luego est谩 el tema que cada vez que comunicas vis a vis, vuelves del vis a vis con la familia y te vas directamente para tu chavolo 5 d铆as confinado, cuando -que yo sepa- no hay confinamientos ya en ninguna prisi贸n de las demasiadas que hay.

Estoy cansad铆simo de tantos a帽os pasados siempre entre 4 paredes, todas iguales est茅s donde est茅s. Siempre 4 paredes iguales de las que sabes que no puedes salir. Estoy cansado de tanta c谩rcel cumplida y siempre enfrontado y luchando contra el puto sistema carcelario de esta mierda de estado. Esta condena X me est谩 picando m谩s que cualquier otra de las que ya hice en el pasado. Y cuando digo que eres/sois un pilar en mi vida lo digo con toda la sinceridad del mundo. Ojal谩 cuando dentro de unos a帽os est茅 en la calle podamos seguir en contacto. Os debo una paella de verduras!

Quedo a la espera de pillar carta tuya. Un abrazo!