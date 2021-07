Carta del compa帽ero David Rojas Fern谩ndez, preso en ailsamiento en la c谩rcel de Zuera (Zaragoza). A raiz del debate sobre el abandono de Toni Chavero de la Propuesta Colectiva y de la situaci贸n de aparente paralisis del colectivo, David envia un par de cartas a lxs compas de La Corda. Una en relaci贸n a Toni Chavero, y la otra con una primera propuesta de acci贸n colectiva, que publicamos aqu铆 debajo.

B煤nquer de Zuera. 10.07.2021

Soy David Rojas, preso en el bunquer, modulo 16 de Zuera, donde me encuentro en primer grado, articulo 91.2. Quiz谩 he estado un poco desconectado por mi cunda a Villena a causa de un juicio, y all铆 me dejaron mas de la cuenta. Aprovecho para dar las gracias a lxs de fuera que me mantienen al d铆a y me van mandando la info de qu茅 pasa con los dem谩s compa帽eros y en las c谩rceles en general. Porque si no fuera por eso, sinceramente, aqu铆 en el agujero est谩s desconectado del mundo.

Creo que debemos escribirnos entre todos los que estamos en el listado, y que los que tengan diferencias entre ellos que las dejen a un lado. Una cosa son los rollos personales, y la otra el objetivo com煤n. Necesitamos debate y sacar propuestas elaboradas. Tenemos que hablar, ver en qu茅 punto estamos y meditar qu茅 propuestas podemos llevar a cabo y en qu茅 centrarnos. Proponer formas de protesta que cada uno pueda llevar a cabo, debatirlas e ir sac谩ndolas a lxs de la calle que se curran el trabajo de hacernos llegar a todos la informaci贸n. Pero si ni siquiera estamos en contacto entre nosotros, 驴como vamos a llevar a cabo cualquier forma de protesta colectiva? Cierto es que algunas personas ya no est谩n en esta lista, porque han decidido dejarlo o porque han salido a la calle. Pero ostia, 驴y qu茅? los dem谩s seguimos aqu铆, muchos chapados y la lucha sigue teniendo sentido, no puede depender de unos pocos. Aqu铆 somos todos igual de importantes.

Una idea que lanzo es hacer 5 d铆as de huelga de hambre cada mes. Pero todos los mismos 5 d铆as.