De parte de La Corda July 22, 2021 27 puntos de vista

Recibimos carta del compa帽ero David Rojas Fern谩ndez, preso en ailsamiento en la c谩rcel de Zuera (Zaragoza). A raiz del debate sobre el abandono de Toni Chavero de la Propuesta Colectiva y de la situaci贸n de aparente paralisis del colectivo, David nos envia un par de cartas. Una en relaci贸n a Toni Chavero, y la otra con una primera propuesta de acci贸n colectiva, que publicamos aqu铆 debajo.

B煤nquer de Zuera. 10.07.2021

Soy David Rojas, preso en el bunquer, modulo 16 de Zuera, donde me encuentro en primer grado, articulo 91.2. Quiz谩 he estado un poco desconectado por mi cunda a Villena a causa de un juicio, y all铆 me dejaron mas de la cuenta. Aprovecho para dar las gracias a lxs de fuera que me mantienen al d铆a y me van mandando la info de qu茅 pasa con los dem谩s compa帽eros y en las c谩rceles en general. Porque si no fuera por eso, sinceramente, aqu铆 en el agujero est谩s desconectado del mundo.

Creo que debemos escribirnos entre todos los que estamos en el listado, y que los que tengan diferencias entre ellos que las dejen a un lado. Una cosa son los rollos personales, y la otra el objetivo com煤n. Necesitamos debate y sacar propuestas elaboradas. Tenemos que hablar, ver en qu茅 punto estamos y meditar qu茅 propuestas podemos llevar a cabo y en qu茅 centrarnos. Proponer formas de protesta que cada uno pueda llevar a cabo, debatirlas e ir sac谩ndolas a lxs de la calle que se curran el trabajo de hacernos llegar a todos la informaci贸n. Pero si ni siquiera estamos en contacto entre nosotros, 驴como vamos a llevar a cabo cualquier forma de protesta colectiva? Cierto es que algunas personas ya no est谩n en esta lista, porque han decidido dejarlo o porque han salido a la calle. Pero ostia, 驴y qu茅? los dem谩s seguimos aqu铆, muchos chapados y la lucha sigue teniendo sentido, no puede depender de unos pocos. Aqu铆 somos todos igual de importantes.

Una idea que lanzo es hacer 5 d铆as de huelga de hambre cada mes. Pero todos los mismos 5 d铆as. As铆 creo que la coordinaci贸n es mas f谩cil y no hay que idear calendarios. Ademas pienso que, ya que no somos muchos, si lo hacemos juntos puede tener mas visibilidad. Tambien creo que si no hay la presi贸n de tener que a帽adirse a un calendario, puede haber personas de fuera el listado que participen de forma continua o puntual en estas huelgas. Por ejemplo, del 1 al 5 de cada mes. As铆, ademas, coincide ya tambi茅n con el ayuno del d铆a 1.

Esta idea la pude comentar con Juan Manuel Dur贸 Sanchez y Mohamed El Hichou, ya que coincid铆 con ellos cuando pas茅 por Picassent en mi cunda por el juicio que tuve. Me dijeron que ve铆an bien la propuesta y el formato de los 5 d铆as mensuales, todos al mismo tiempo + quien se quiera unir en cada ocasi贸n, aunque quiz谩 no est茅 en la lista.

Esta es mi propuesta de formato. Cuando empezar, depender铆a de si hay respuesta a ella, y que de tiempo a que la informaci贸n llegue a todos y que desde la calle tambi茅n lo vean viable para poder difundir la acci贸n. Entiendo que esto no seria empezar dentro de un mes, porque la cosa va lenta. Pero s铆 lo antes posible. Creo que tenemos mucho por lo que quejarnos.

Sobre en qu茅 temas centrarnos (a parte de los 14 puntos) quiz谩 por mi propia situaci贸n y por que s茅 qu茅 significa, me tira la idea de denunciar los primeros grados. Tambi茅n est谩 el tema del COVID. Compas, 驴nos da igual que nos est茅n pisoteando aun mas de lo que ya hac铆an? Joder, que estamos aqu铆 enterrados. Estamos sin vis a vis, obligados a cuarentenas que no hay ser humano que las soporte. Ya sab茅is lo que pas贸 en Villena, y lo que pasa en muchos sitios, que algunos ya no aguantamos mas esta mierda y se nos va la olla. Es una verg眉enza en qu茅 situaci贸n nos ha dejado esto.

Me despido por el momento. Espero que mi propuesta o lo que salga de ella pueda motivaros. Quiero mandar recuerdos a mi compa Poblete, Juan Dur贸, Ricardo Diaz, Mohamed El Hichou, Peque鈥 y para todos los compas del listado. Tambi茅n saludos al colectivo de Reus/Tarragona, mis paisanos de Valencia, colectivo de Murcia y para todxs lxs de fuera que nos tienen presentes.

Un saludo guerrillero a todxs y os deseo lo mejor.