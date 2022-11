–

El 26 de junio del 2003, al cumplirse el primer aniversario del asesinato de Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n por parte de la criminalidad policial, se realiz贸 un acto sobre el Puente Pueyrred贸n con la presencia de la mayor铆a de las organizaciones sociales combativas y los partidos de izquierda.

Hebe Bonafini fue entonces la oradora principal, apoyada por todos; y, en un encendido discurso revolucionario, llam贸 a la juventud a enfrentar al r茅gimen mediante la acci贸n directa.

Hac铆a un mes que N茅stor Kirchner hab铆a asumido el gobierno y nadie hubiera podido imaginar en ese momento el giro dram谩tico que adoptar铆an las posiciones de la presidenta de la Asociaci贸n Madres de Plaza de Mayo que, de la l铆der vanguardistas de la revoluci贸n, pasar铆a a convertirse en el ap茅ndice contestatario y progresista de un gobierno burgu茅s.

Fue un episodio bisagra. Un antes y un despu茅s.

Muchos la abandonaron entonces y se decepcionaron. Pero otros muchos que no hab铆an compartido sus altivas posturas anteriores de confrontaci贸n y sus burlones desplantes a la oligarqu铆a y el imperialismo, comenzaron ahora a seguirla en su nuevo rumbo. Un rumbo que termin贸 en la claudicaci贸n ante el asesino Milani y la neutralizacion y apaciguamiento de la hist贸rica organizaci贸n de Madres.

Tuve el alto honor de compartir con ella treinta a帽os de lucha como periodista y docente.

Pero, cuando la situaci贸n lleg贸 a un punto insostenible para un hombre formado con una identidad de izquierda, y lo que yo dec铆a en el programa de Madres de Radio Nacional en solidaridad con los piqueteros y trabajadores en conflicto hab铆a empezado a resultar anacr贸nico en un 谩mbito oficialista, me ech贸.

C贸mo tambi茅n ech贸 a un grande como Osvaldo Bayer, s贸lo por decir que no habr铆a verdadera democracia en nuestro pa铆s mientras hubiera villas miseria. Algo que ella supon铆a que pod铆a herir los o铆dos sensibles del gobierno nacional y popular.

Abrazas era un dios de la antig眉edad que un铆a simb贸licamente lo divino con lo infernal, lo bueno con lo malo y la vida con la muerte. O, para decirlo con lenguaje coloquial de hoy, las ten铆a todas.

Muchos pensadores y literatos, como el novelista y poeta germano-suizo Hermann Hesse (1877-1962) en su obra “Demi谩n”, mencionan a este dios como ejemplo de alguien que lleva en s铆 mismo lo positivo y lo negativo al mismo tiempo.

Hebe, como el dios Abraxas, tuvo muchas luces y, tambi茅n, sombras.

Hebe fue el s铆mbolo de la resistencia y la revoluci贸n durante a帽os. Enfrent贸 a la dictadura militar cuando la mayor铆a estaba escondida e incluso se diferenci贸 de la histeria colectiva que engendraron el Mundial 鈥78 y la guerra de Malvinas. Y, sobre todo, reivindic贸 cada segundo y cada cent铆metro del accionar revolucionario de sus hijos detenidos- desaparecidos.

Pero, en el 煤ltimo tiempo, tambi茅n se convirti贸 en espejo de agachadas y concesiones.

No soy la persona m谩s adecuada para formularle cr铆ticas, porque he sido a lo largo de mi vida una m谩quina de cometer errores de todo tipo, pero en este momento de luto y dolor para muchos, no puedo dejar de resaltar sus a帽os de grandeza y hero铆smo para enfrentar a los poderosos; y, tambi茅n, sus etapas de peque帽ez y decadencia.

El pueblo, especialmente los trabajadores j贸venes, tienen que recordarla por el hermoso ejemplo de lucha que fue gran parte de su existencia desde el primer d铆a que comenz贸 a marchar en la plaza para desafiar a los genocidas.

Lo dem谩s es, en este momento, digamos, secundario y olvidable. Aunque a m铆 me resulte dif铆cil olvidar.



