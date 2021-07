–

De parte de Lobo Suelto July 22, 2021 86 puntos de vista

No soy cubano de nacimiento, aunque llegu茅 muy peque帽ito a Cuba desde mi Argentina natal y de Cuba me enamor茅 desde la sensibilidad m谩s b谩sica al pisar su tierra.

Arrib茅 de exiliado, como tantos otros miles de latinoamericanos en aquella 茅poca de los 70, porque mis padres eran guerrilleros y los militares nos buscaban intensamente (mi mam谩 es una de los 30 mil desaparecidos por la 煤ltima dictadura c铆vico-militar argentina; otros de la familia fueron asesinados o encarcelados).

No quiero aburrir a nadie con historias personales, solo lo rememoro por honestidad, para dejar sentado que tambi茅n hablo desde la que considero, para m铆 mismo y por as铆 decirle, mi media-cuban铆a, con todo el prurito y las disculpas que el caso amerita.

Por elecci贸n, pero tambi茅n porque si bien un d铆a de los 90 volv铆 a estos sures latinoamericanos buscando caminos que necesitaba recorrer (como tantos otros igual que uno), nunca me fui del todo de Cuba; mi segunda matria, a la que he vuelto una y otra vez todos estos a帽os, f铆sica y espiritualmente, despu茅s de haber vivido en la Isla desde mi m谩s temprana infancia hasta terminada la universidad, o sea, casi 20 a帽os de esa etapa de la vida que a uno lo forma humana, moral y culturalmente. As铆, compart铆 como un (casi) cubanito m谩s, calle, becas en el campo, ilusiones y desilusiones, alegr铆as y amarguras, cultura, pasiones, buenas 茅pocas y Per铆odos Especiales.

Dando un salto interestelar en el tiempo y el espacio, llego a lo que quiero contar: los sucesos en la Embajada de Cuba en este Chile al que me trajeron el amor y la vida, y donde tambi茅n hemos compartido con tanta gente 鈥攊gual que en Argentina鈥 luchas, pasiones, alegr铆as y amarguras, porque ya se sabe, Nuestra Am茅rica es una sola, desde el Bravo a la Patagonia. Aqu铆 nos toc贸 vivir el 11J cubano y todo lo que abre.

Cuando supimos que el martes 13J manifestantes cubanos (y cubanas) se estaban congregando frente a la Embajada para protestar en este marco del 11J, y que a esa convocatoria estaban convergiendo tambi茅n activistas de los peores grupos de la ultraderecha neofascista chilena, como Patria y Libertad, Capitalismo Libertario y el Partido Republicano, decidimos con mucha gente aqu铆 autoconvocarnos en defensa y cuidado de la Embajada. Ambas convocatorias se repitieron este viernes 16J, en n煤mero todav铆a mayor y con similar composici贸n. En la acera de enfrente, adem谩s de los cubanos y de los fascistas chilenos, convergi贸 un buen n煤mero de emigrados venezolanos antichavistas.

En la acera de la Embajada no s贸lo hab铆a militantes de partidos de izquierda, que de hecho eran los menos aunque presentes, sino sobre todo mucha gente suelta, que vivi贸 o no en Cuba, miembros de movimientos de solidaridad con la Isla, j贸venes activistas de asambleas territoriales, colectivos antifascistas y otras organizaciones populares de base ligadas a la rebeli贸n chilena, y algunos cubanos y cubanas que viven aqu铆 (si bien ciertamente en n煤mero harto menor a los que estaban en la acera de enfrente).

Nos hicimos amigos de un muchacho t茅cnico industrial que manda lo que puede a su familia all谩, o de un compa帽ero ya veterano, docente, desempleado desde hace un tiempo y changaneando aqu铆 (ambos cubanos, quiero decir), con los que compart铆amos el aguante, la nostalgia y tambi茅n la profunda preocupaci贸n. Asimismo compart铆amos (con muchos amigos, amigas y compa帽eros que vivieron, crecieron y se formaron en Cuba all铆 presentes), el agradecimiento infinito a la tierra que nos acogi贸, solidaria como es, y la convicci贸n de que, pese a cualquier pesar, ten铆amos que estar ah铆 poniendo el cuerpo.

El martes 13 la cosa no pas贸 de repertorio cruzado de cantos, consignas e improperios, de m煤sica que va y viene de un lado al otro (鈥淧atria y Vida鈥 desde all谩, 鈥淢e dicen Cuba鈥 o Silvio desde aqu铆), de alg煤n amago de ataque por parte de los de enfrente, si bien la presencia de los fachos chilenos era muy inquietante, porque son grupos violentos, normalmente armados y que han pasado a la acci贸n muchas veces en los 煤ltimos a帽os, lesionando o hiriendo a estudiantes en tomas, a manifestantes y a disidentes sexuales.

Entre los cantos entonados al un铆sono, a la par de 鈥淧atria y Vida鈥, 鈥淎bajo la dictadura鈥 y 鈥淟ibertad para el pueblo cubano鈥, se escuchaban 鈥渧ivas鈥 a Pinochet y burlas a los desaparecidos y asesinados por su dictadura.

Ahora, el viernes 16 la situaci贸n se puso espesa, tuvimos que soportar varias andanadas de apedreos tanto de cubanos como de chilenos (algunos cambolos eran de muy grueso calibre), dos compa帽eros resultaron heridos de cierta consideraci贸n (a uno le partieron la cabeza de un palazo), y tras la 煤ltima y furibunda andanada, tuvimos que retirarnos, tambi茅n a petici贸n del personal de la Embajada y de los pacos (carabineros), que en general separaban las aceras como pod铆an para impedir agresiones mayores.

En nuestra acera, el consenso era no tirar, no responder en actitud de autodefensa, dado que el objetivo no era enfrentarnos a palazos y pedradas, sino cuidar la Embajada real y simb贸licamente.

Hasta aqu铆 los hechos. Pens谩ndolos, es preciso decir que quienes est谩bamos defendiendo la Embajada lo hac铆amos desde la convicci贸n de que el bloqueo genocida es (sobre todo en este momento hist贸rico), la causa principal de las asfixias que padece el pueblo cubano, y que la Revoluci贸n y el socialismo son condiciones sine qua non de la independencia y la soberan铆a de Cuba y su pueblo; soberan铆a que es y seguir谩 siendo la base de cualquier horizonte de justicia social, democracia real y derechos.

Otra convicci贸n compartida es que los sucesos del 11J, siendo el punto de inflexi贸n que parecen ser (y la Revoluci贸n cubana ha conocido varios en su historia), se inscriben en las operaciones de guerra no convencional o h铆brida que el imperio estadounidense, las oligarqu铆as y las contrarrevoluciones impulsan en Nuestra Am茅rica y han impulsado en otras latitudes, con todo su repertorio de devastaci贸n de 鈥渆stados fallidos鈥 a trav茅s de 鈥渃orredores e intervenciones humanitarias鈥, 鈥済olpes blandos鈥, 鈥渞evoluciones de colores鈥, lawfare, guerra medi谩tica y algor铆timica v铆a redes sociales de internet, etc.; y cuyos episodios m谩s recientes en nuestro continente son el golpe en Bolivia, las represiones salvajes bajo la 贸ptica de la 鈥渄efensa de la democracia鈥 a las rebeliones populares en Chile, Colombia o Ecuador, y las agresiones mercenarias a Venezuela o Hait铆.

Sabemos que est谩 todo conectado, y que para Estados Unidos es geopol铆tica de Estado permanente, m谩s en una 茅poca de declinaci贸n relativa de su hegemon铆a global y de necesidad correlativa de aferrar en el pu帽o monro铆sta a lo que siguen considerando su 鈥減atio trasero鈥, como evidencia la misma continuidad del bloqueo trumpista y su transici贸n a bloqueo bidenista contra el pueblo cubano. En Nuestra Am茅rica la guerra h铆brida transcurre bajo conducci贸n del tristemente c茅lebre Comando Sur.

Es m谩s, sab铆amos tambi茅n que en ese marco, el acoso a la Embajada de Chile aqu铆 se inscribe en las batallas que estamos librando en todos los planos contra el neoliberalismo, y que ahora mismo este fin de semana ten铆an una estaci贸n importante, con las elecciones primarias de los candidatos presidenciales de las coaliciones que competir谩n en noviembre por la Presidencia del pa铆s.

Que Daniel Jadue, del Partido Comunista, pudiera resultar el candidato electo de la coalici贸n Apruebo Dignidad, traza el hilo entre unas cosas y las otras, en medio de una furibunda campa帽a de terror simb贸lico en los medios hegem贸nicos y redes sociales contra una coalici贸n de perfil m谩s centroizquierdista que otra cosa, cuyo Programa incluso es considerado por muchos de nosotros como relativamente moderado (鈥渃omunista鈥 sin dudas para el gran capital y la histeria reaccionaria).

Algo muy triste sobre los sucesos en la Embajada fue ver en la acera de enfrente a cubanos que hasta hace unos pocos d铆as eran nuestros amigos, algunos pr谩cticamente familia.

Uno se queda pensando en qu茅 lluvias trajeron estos lodos. Pocas dudas hay sobre c贸mo el trumpismo-marcorubismo y la progresiva radicalizaci贸n reaccionaria que engendran, alimentada por la propaganda goebbeliana en sus formas contempor谩neas, perge帽a estas situaciones (como en todo Occidente, donde el neofascismo avanza sin descanso, con sus marchas y contramarchas).

Quienes podemos ver, hemos visto c贸mo sus efectos queman cabezas y nublan entendimientos. Aunque tambi茅n uno vea ah铆 otras razones, algunas incluso leg铆timas a su manera (nunca para compartir aceras con fascistas, eso s铆), y que nos imponen otras reflexiones, m谩s profundas y complejas.

Estas reflexiones resultan dif铆ciles y dolorosas, pero la honestidad las convoca. Hablando ahora por m铆 y por mucha gente cercana, que estaba o no en la Embajada, urgen las complejidades y los matices.

Sabemos bien, y hemos visto acuciosamente toda la informaci贸n que lo prueba, que el relato enemigo sobre los sucesos del 11J y d铆as subsiguientes ha estado infestado de fake news, bulos, mentiras y manipulaciones de todo tipo, desde las m谩s burdas mostrando ni帽os ensangrentados en otros contextos o haciendo pasar manifestaciones de la Copa Am茅rica por manifestaciones en Cuba, hasta las m谩s sofisticadas (cuando digo 鈥渆nemigo鈥 me refiero al relato imperial, trumpista-marcorubista, etc..).

Sabemos que las protestas tuvieron un componente violento, seguramente fogoneado por operadores en terreno, y que todo ello se inscribe, como dec铆a, en las directivas de la guerra no convencional. Esa guerra es doblemente cruel por trabarse en un momento socioecon贸mico y sanitario tan al l铆mite para Cuba (luego de una gesti贸n epidemiol贸gica de la pandemia ejemplar hasta que fue posible, y con la perspectiva de la inmunizaci贸n masiva por el logro extraordinario de las vacunas propias).

Igualmente, conocemos que las manifestaciones populares en defensa de la Revoluci贸n han sido aut茅nticas y masivas. A la vez, comprendemos (y 茅stas son obviamente las complejidades) que las protestas tienen un componente popular leg铆timo, como el mismo discurso oficial parece reconocer cuando el Presidente D铆az-Canel habla de 鈥渞evolucionarios confundidos鈥 o 鈥減ersonas que sintieron la necesidad de manifestarse por las carencias que estamos viviendo鈥 entre los manifestantes.

Esas razones reales est谩n ancladas tambi茅n en errores y d茅ficits, dogmatismos y extremismos que han retrasado los cambios y reformas necesarios para que acabe de 鈥渃ambiar todo lo que debe ser cambiado鈥, como reza la misma definici贸n de Revoluci贸n de Fidel, y as铆 (con bloqueo y todo, cuyo fin no est谩 en las manos del pueblo y el Estado cubano y seguir谩 siendo un dato de la causa), la vida tanto material como espiritual del pueblo mejore todo lo que pueda mejorar. Seguramente ser铆a bastante con esos cambios estancados, algunos retrasos explicables por cerraz贸n ideol贸gica y otros seguramente por la defensa de intereses creados por burocracias con privilegios a defender.

No me extiendo en ellos ni hago citas de ello porque no me corresponde y en el debate cubano son de sobra conocidos. Todo eso es lo que uno siente y escucha all谩 en la Isla, cuando vuelve al barrio (en mi caso Alamar), anda La Habana y otras localidades, comparte un buche o un buchito de caf茅 con los amigos y amigas de todas las edades 鈥攅xtracciones y trayectorias鈥 o con gente nueva que uno se cruza sentado en el Malec贸n, en el banquito de un parque o en un concierto. Uno siente los anhelos congelados, los horizontes borroneados, los cambios que se retrasan o no llegan, las amarguras y rabias que un d铆a va y explotan. No es eso lo 煤nico que he compartido cogiendo trillo all谩, claro, pero tambi茅n.

Es m谩s, sabiendo, como ya dije, todo lo que hay de fake news, manipulaci贸n y operaci贸n enemiga en la informaci贸n sobre las protestas, hemos visto a la vez im谩genes incontrovertibles o escuchado relatos plausibles de excesos y brutalidades policiales en la contenci贸n de la violencia y de las protestas mismas; detenciones arbitrarias frente a la misma legalidad que prescribe el Estado Socialista de Derecho sancionado por la nueva Constituci贸n Socialista (tambi茅n antes del 11J); intolerancias hasta infames a veces desde una perspectiva genuina (para uno al menos) de defensa de la Revoluci贸n; violaciones de derechos y abusos durante las detenciones en el marco de las protestas.

Duele mucho decirlo, pero para quienes en el pasado hemos sufrido el terrorismo de Estado de nuestras dictaduras, o en el presente venimos sufriendo la represi贸n neoliberal contra nuestras sublevaciones, c贸mo no desear que todo ello pare y se repare, ajust谩ndose cualquier necesidad de contenci贸n de la violencia o la manifestaci贸n, a formas y protocolos apegados a la legalidad socialista y los derechos humanos, que se investiguen y sancionen sus violaciones durante estos acontecimientos.

En ese sentido, vimos llamados de no a la violencia ileg铆tima y fratricida, templanza y paz (insospechados de provenir de enemigos), incluso de figuras se帽eras de la cultura cubana, como Chucho Vald茅s, Leo Brower, Los Van Van, Adalberto y su Son, los L贸pez-Nussa y tantos otros. No podemos m谩s que muy humildemente sumarnos a esos llamados.

Todo indica que los cambios necesarios (m谩s a煤n ante un acontecimiento-bisagra como este), deber铆an ser no s贸lo de 铆ndole socioecon贸mica 鈥攓ue urgen y c贸mo鈥, sino tambi茅n pol铆tico-cultural, buscando el di谩logo fraterno, sin intolerancias e inclusivo, intentando soluciones pol铆ticas creativas dentro de la democracia socialista, que evidentemente necesita ser profundizada, hacia una diversidad mucho m谩s amplia en la unidad.

Y en ello, activando una imaginaci贸n instituyente, abierta a nuevas formas de auto-organizaci贸n y participaci贸n popular: que ampl铆en la capacidad real de decisi贸n del pueblo soberano sobre los asuntos de sus vidas, en los centros de trabajo, en los territorios de vida, en la vida cultural, en todo el campo social.

Esto est谩 planteado en todas las latitudes, tambi茅n en Cuba a su manera. Dichas invenciones son seguramente necesarias, tambi茅n por las exigencias contempor谩neas, los cambios generacionales, las obsolescencias de algunas de las antiguas formas y las derivas de los tiempos.

***

PD: los movimientos de solidaridad con Cuba aqu铆 en Chile, graduados de la ELAM y muchas otras personas, estamos en plena campa帽a para enviar donaciones de material m茅dico-sanitario a la Isla; ya se hab铆a hecho un env铆o de jeringuillas, se est谩 cerrando otro con material diverso, y la campa帽a sigue.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado