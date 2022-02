–

Hilo sobre lo que est谩 pasando

De c贸mo hemos llegado aqu铆, de como la pandemia no es lo que parece. De nuestros miedos y complejos. Del S铆ndrome de Estocolmo. De la libertad de piruleta y la seguridad c贸moda frente a la seriedad de la vida

Asistimos con perplejidad a una situaci贸n de crisis que, si en alg煤n momento fue sanitaria, ahora no queda ni un resquicio de la misma. Saturaci贸n de expertos, restricciones, medidas, alertas, miedo y terror.

Cuando ya estamos saliendo de esta (y en verdad salimos hace mucho) asistimos a una gran sociedad con s铆ndrome de Estocolmo, enamorada de la sensaci贸n de seguridad. Da igual si la seguridad es real o no, basta la sensaci贸n de seguridad. Mascarillas, test, gel y distancia. Am茅n

驴Qu茅 ha pasado? 驴C贸mo hemos llegado a esto? En realidad los cuervos se han hecho grandes y ahora nos est谩n sacando los ojos. Estamos como en el 2019, pero con los cuervos creciditos. Llevamos a帽os, muchos a帽os (desde Ad谩n hasta hoy), alimentando estos peque帽os monstruos

En 2019 a.C. (antes del Covid), 驴qu茅 caldo de cultivo ten铆amos? 驴qu茅 cuervos aliment谩bamos y con qu茅 pan? Una sociedad acomplejada, ego铆sta, debilucha, con grandes trastornos, faltas de cari帽o y amor real. Amor es querer el bien del otro y luchar por procur谩rselo

驴Qui茅n es capaz de hacer tama帽os esfuerzos? Sentimentalismo barato han inundado nuestras campa帽as electorales en la 茅poca precovidiana. Una sociedad hipercomunicada, pero sola. En uni贸n, pero no en comuni贸n. Reunidos, pero no unidos. Y entonces lleg贸 un virus desconocido

Un virus que parec铆a letal. Al principio nos re铆amos: cosas de los chinos. Pero fueron cayendo a nuestro alrededor. Y Europa hizo crack. El miedo estaba pisando los talones. 驴Qu茅 ocurr铆a? Tenemos miedo a la muerte, miedo a los desconocido, miedo a perder lo que queremos

Hab铆an tocado nuestra felicidad en formato de castillo de naipes. El virus sopl贸 las cartas y todo se vino abajo. Pero nos ofrecieron un placebo, un calmante. Pod铆amos ser h茅roes. Del “yomequedoencasa” al “nomatesatuabuelo”. Una moralina de prescolar empez贸 a crecer

Nosotros, que hab铆amos dejado abandonados a los abuelos en las residencias, familias que no atend铆an a los hijos, ancianos y ni帽os solos, adolescentes desatendidos por padres que luchaban por sacar, como pod铆an, la casa adelante;

a todos nosotros, flojitos y acomplejados, se nos ofrec铆a un minuto de gloria: llevar la mascarilla salva el mundo, eres un peque帽o h茅roe. “separadosparacuidarnos”, “deestasalimosm谩sfuertes”, “somosresilientes”, la “cultura del cuidado”…

Y nos pusieron otra esperanza: la ciencia. Tranquilos, “hay expertos”. Que tranquilidad cuando hay un experto que me salva. Yo no so omnipotente, pero hay gente que s铆, los de mi raza s铆 lo son. Otra esperanza de naipes. Los cient铆ficos honestos dec铆an que no todo lo conocen

que la ciencia trata de ensayo y error, que las ideas se superan, que no existe el Reino de los Cielos en formato de pastilla. Que la ciencia no era un abracadabra, que no sacan la varita y se arregla todo por arte de Birlibirloque, que no, que esto no va as铆

Pero llegaron las vacunas. Adelante con ellas. Era la seguridad com煤n, que agustirrin铆n. Ya estoy vacunado. Te cambiaron la concepci贸n de la vacuna. Ya no pod铆amos salir de este emotivismo barato donde la moralidad se resume a capa de superman, versi贸n buena persona

75%, 85%, 90%, malditos no vacunados, malditos ego铆stas. 驴Desde cuando una vacuna, una medicina, depende del que no se la pone? La vacuna no salvaba del contagio. Ya lo sab铆amos. Pero volvieron a soplar en nuestros naipes. 驴Y ahora qu茅? Ahora solo quedaba huir hacia delante

Hab铆amos llegado a creer que parar铆amos la muerte. Mientras, los suicidios disparados, la salud mental, las depresiones, las rupturas familiares, los enfermos de c谩ncer, los efectos secundarios de las vacunas (que no son estas, todas las tienen)… Pero calla, negacionista.

Ahora hay un relato oficial, que sirve de cuento m铆tico para relajar conciencias. Solo falta la pata de conejo, la piel de lobo, la p贸cima, el sacrificio en un ara y una doncella virgen lanzada a un volc谩n. No 茅ramos tan superiores a los egipcios, a Mesopotamia, a los mayas

Los contagios van y vienen por oleadas, sin criterio ni juicio alguno. Dan igual las restricciones, las mascarillas, todo. Incluso el passcovid (v谩lgame Dios). Y mientras las hospitalizaciones bajando. Nada comparable al Palacio de Hielo lleno de muertos, eso ya no est谩.

Pero la pandemia se ha quedado en las cabezas. Ha sacado nuestros fantasmas, nuestros miedos y complejos. Ni somos h茅roes ni nunca lo fuimos. Que no hay recetas m谩gicas. Asumir la derrota es duro. No resucitamos a los muertos que se fueron, ni salvaremos de la muerte ninguno

Nuestra moralina del todo a 100, nuestros principios de compraventa, nuestra 茅tica barata, insulsa y pobretona ha tocado su fin… Y ya solo tenemos avispas con el avispero quemado, dando palos de ciego por el bosque. Picando a lo que se mueve

Ahora ya solo queda hacer el parip茅. Porque lo importante nunca fue salvar vidas. Fue salvar el culo. Y ahora, quien frente a esta realidad se arremanga, se mete en el fango y dice “se帽ores, ya basta” es el ego铆sta. Y tenemos profes traumados mascarillof铆licos,

sanitarios pesados, ancianitas asustadas, ni帽os acomplejados viviendo en una distop铆a. Solo quedan dos opciones: asumir la derrota, decidirnos por la reconstrucci贸n, por el sentido com煤n, aceptar romper esquemas, tirar cimientos y reconstruirlos…

O permanecer en una trinchera sin salir, culpando a un ej茅rcito imaginario que est谩 al otro lado de la trinchera. Mito de la caverna de Plat贸n: 驴qui茅n asume que viv铆a en las sombras y acepta el Sol de la Verdad?

驴Qui茅n tiene los cojones de bajar a la caverna y gritar que la Verdad est谩 fuera? 驴Qui茅n asume la persecuci贸n, el desprestigio? 驴Qui茅n coge la puta baraja de naipes y la guarda y dice ” a la mierda los castillos de cartas”?

Solo dos opciones. Descubrir el verdadero valor de lo humano y reconstruir desde la verdad (lo cual implica abandonar seguridades en forma de mascarillas, passcovid, restricciones y test); o quedarnos en la comodidad de la lucha dial茅ctica, del quedir谩n,

Del regust铆n de la moralina barata frente a una moral de verdad.

Hay quienes luchan y a ellos dedico este hilo infernal y medio eterno.