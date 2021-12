–

De parte de CNT December 26, 2021 15 puntos de vista

DE ROSITAS | Secci贸n Nosotras | Extra铆do del cnt n潞 428.

Milenios llevamos las mujeres teniendo que escuchar que el masculino era un gen茅rico que nos inclu铆a. Cuando por fin logramos que se reconozca que no es as铆, que al hablar de la historia del hombre es la historia del hombre y no de la mujer; cuando por fin se nos nombra en femenino a las mujeres, se nos visibiliza en la historia, en la sociedad y se habla de nosotras, de ellas, de mujeres鈥 Empezamos a escuchar que no estamos siendo inclusivas, que somos binarias al expresarnos, ignorando con ello a otras personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino.

El disgusto cala y buscando f贸rmulas inclusivas empezamos a poner 芦x y @禄. Ello nos complica la pronunciaci贸n un rato largo 驴no? Ponte a leer un manifiesto que empieza diciendo: Compa帽erxs! Pasa igual con la @, 驴C贸mo la lees? Estas dos f贸rmulas quiz谩s sean m谩s adecuadas solo para ser vistas. La ves y llega al cerebro un claro mensaje de que el 芦autore禄 del texto ha deseado ser 芦inclusive禄. Y es que no hay pronunciaci贸n inclusiva que valga a la hora de hablar con 芦xs y @s禄. Hab铆a que inventar algo. As铆 que 隆Compa帽eres! algunes popes relistes del lenguaje en su b煤squeda para ser inclusives al hablar y leer manifiestos, se inventaron esto de la 芦e/es禄. Pero 驴Realmente una 芦e禄 final a todo lo que suene a masculino hace que se convierta en inclusivo?

隆De verdad que mi gozo en un pozo! Porque con estas f贸rmulas nos vuelven a anular a las mujeres, nos desaparecen de nuevo y diluyen entre @s, xs y elles.

Quiz谩s es cosa m铆a, pero no veo el femenino incluido en el 鈥揺s. Si alguien nos dijera por ejemplo que: 芦un burgu茅s regando su cipr茅s de lejos ve en los bosques como les empresaries azuzan a les trabajadores y les le帽adores para que corten m谩s 谩rboles y hacer m谩s papel para que les ni帽es pinten monigotes con sus rotuladores de colores marrones, azules y verdes禄 驴estamos hablando inclusivamente?

En otros idiomas no lo s茅. En nuestra lengua espa帽ola la terminaci贸n 鈥揺s, es el plural de montones y montones de palabras de g茅nero masculino. S铆, s铆, masculino, porque eso es lo que llega a mi cerebro con la moda del 鈥揺s, que me hablan de nuevo en un masculino coral, que ni me incluye ni me representa. Quiz谩s sea rarita, pero es que las raritas tambi茅n tenemos derecho a sentirnos incluidas 驴no?

No debemos dejar de hablar de 芦ellas禄 y de 芦nosotras禄, de las mujeres. Nunca podr茅 considerar que nuestro lenguaje es inclusivo cuando con 茅l se anula, diluye, o deja de nombrar de nuevo a lo femenino.

Nombremos todo lo nombrable, aunque ello nos lleve m谩s tiempo!