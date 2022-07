–

De parte de Briega July 2, 2022

Lo vivido en la Frontera Sur, con cuerpos apilados en el agua y sobre el asfalto de la frontera, y el agradecimiento por su “extraordinaria” labor a las autoridades marroquíes en estos días de tener que vender a la industria belicista el tránsito de personas como una “amenaza híbrida”, necesita de su contexto. Para quienes a diario revisamos los medios de SAR, civiles, que realizan la labor de salvamento que las agencias europeas muchimillonarias como FRONTEX externalizan en genocidas o acometen sin garantía alguna de respeto a sus propias leyes, o seguimos los periplos migratorios de quienes tienen que atravesar no una, sino muchas fronteras y muros y vallas para huir de dictaduras, hambre o muerte, sabemos que la parte que llega siquiera a los “medios” no basta para radiografiar ninguna situación.

Tomamos prestado de los compas de Are you Syrious? (boletín que recoge las atrocidades fronterizas de nuestra muy civilizada Europa) una noticia recogida por los compas de InfoMigrants desde Les Observateurs

“La gendarmería marroquí trabajó con las fuerzas de seguridad del estado para repeler este asalto violento. Si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera son las mafias que trafican con seres humanos” presidente dixit

Vayamos al 21 de junio, ANTES de que se apilasen los – hasta el momento 37 según ONGs sobre el terreno- cuerpos para comprender ese “asalto violento” del que habla un presidente “progresista” y de donde salen los cuerpos que se ponen para el “salto”, a ver si entendemos quienes son la mafia en esa oración (traducimos del francés):

“Nos vamos a esconder a las obras”: migrantes subsaharianos en Marruecos atrapados en una nueva ola de detenciones.

Familias detenidas en plena noche en sus casas, arrojadas a autobuses y abandonadas a su suerte en ciudades en medio del desierto: varios inmigrantes del África subsahariana y residentes en Marruecos contactan desde el 17 de junio con nuestra redacción preocupados sobre una ola particularmente feroz de arrestos en El Aaiún, una ciudad conocida por ser un punto de partida para los candidatos a la inmigración a las Islas Canarias, en España.

Koffi* es marfileño, vive en el distrito “25 mars”, en El Aaiún, al sur de Marruecos, donde viven muchos inmigrantes a la espera de poder llegar a las Islas Canarias a través del Océano Atlántico. Denuncia detenciones violentas: “La policía llega en medio de la noche, a veces como a las 5 de la mañana, cuando todos están dormidos. Tocan dos o tres veces, y si nadie abre, derriban la puerta y dejan salir a todos, incluidos mujeres y niños. Para escapar de la policía, algunos están dispuestos a correr todos los riesgos: un amigo se rompió el brazo saltando por la ventana”.

Estos inmigrantes provienen de Côte d’Ivoire, Camerún, Malí y Togo. En un video, filmado en una habitación de un hospital de la ciudad, uno de ellos, con el brazo enyesado, relata cómo se lastimó saltando desde el tercer piso para escapar de la policía a principios de junio.

En un video enviado a la redacción, un migrante relata cómo se rompió el brazo saltando desde el balcón en su intento de fuga. “Eran las 6 de la mañana. Estábamos durmiendo y de repente escuchamos ruidos afuera. Nos asomamos y vimos que era la policía. Nos perseguían. Queríamos salir por la calle. balcón. Éramos varias personas. Algunos bajaron sin ningún problema, pero nosotros, bueno… En ese momento, no sentimos ningún dolor, pero 30 minutos después, teníamos problemas para caminar. No sabíamos qué hacer, así que vinimos al hospital aquí. He estado en el hospital durante 10 días. Tendré que operarme”.

Migrantes enviados al desierto

Según Hassan Amari, activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) que está monitoreando la situación, estas detenciones de migrantes son ilegales, “porque la policía irrumpe en las casas sin tener una decisión judicial”.

Después de su arresto, varios inmigrantes dicen que fueron encerrados durante varios días en un centro de detención que describen como insalubre, en las afueras de El Aaiún. Posteriormente, subieron a algunos en autobuses y los llevaron a otras regiones, a menudo en medio del desierto, cerca de la frontera con Argelia.

Otro video recibido por la redacción muestra a migrantes caminando por la calle, en la ciudad de Tata (en el sureste de Marruecos, en medio del desierto), en la noche del sábado 18 al domingo 19 de junio. Al día siguiente, Aminata*, que está filmando las imágenes, pudo regresar a El Aaiún con varios otros migrantes.

“Tomamos un taxi de Tata a Agadir, a 120 dirhams [aproximadamente 11 euros, nota del editor] por persona. De allí, tomamos un autobús a Tan-Tan, [330 kilómetros al sur de Agadir, no lejos de la costa atlántica, nota del editor], a 150 dirhams [alrededor de 14 €, nota del editor] Nos bajamos del bus antes de entrar al pueblo de Tan-Tan para evitar un control policial, así que caminamos 5 kilómetros para entrar a esta ciudad. ‘auto-mafia’ para volver a El Aaiún, que pagamos 350 dirhams [aproximadamente 33 €, nota del editor]”.

Las “auto-mafias”, vehículos conducidos por contrabandistas

Varios migrantes con los que contactamos mencionaron la existencia de estas “auto-mafias”: se trata de contrabandistas que transportan candidatos para la inmigración a puntos de cruce, como El Aaiún y Dakhla, en el Sáhara Occidental.

Koffi ha utilizado varias veces este tipo de vehículos para ir de Agadir a El Aaiún: “Las ‘auto-mafias’ transportan a los inmigrantes en 4X4 cuyos asientos arrancan para tener el máximo de plazas. A veces los amontonan hasta 14 personas en la parte trasera del vehículo. Estos viajes son caros. Dependiendo de la distancia, el precio puede llegar a más de 100 euros. Los conductores son marroquíes y saharauis. Conducen por pistas a través del desierto porque si toman la carretera son avistados y detenidos por la policía y los gendarmes”.

Koffi dice que las autoridades marroquíes han reforzado considerablemente los controles desde que reanudaron la cooperación con España en materia migratoria a principios de mayo. Esta cooperación se vio interrumpida durante dos años debido a la pandemia de Covid-19 y una crisis diplomática entre los dos países.

“Desde hace dos semanas, la policía ha estado realizando operativos prácticamente todas las noches en los barrios donde viven los migrantes, entonces, para evitar arrestos, todos los días salimos de nuestras casas a las 5 de la tarde y nos vamos a esconder a obras en las afueras de la ciudad. llegar a casa a las 10 a. m. a dormir, descansar un poco. Luego, a las 5 p. m., empezamos de nuevo… Es agotador”.

Además, ahora cuando la policía detiene a los migrantes, les quitan los teléfonos móviles para que no puedan filmar. De esa manera no hay evidencia si son maltratados o golpeados. Esto explica por qué en las redes sociales circulan pocos videos de las detenciones.

Las autoridades marroquíes no han comunicado el número de personas detenidas desde el inicio de esta oleada. Hassan Amari, de la AMDH, estima que más de 1.000 migrantes han sido detenidos desde principios de junio.

*Los nombres han sido cambiados.