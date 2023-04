–

El 21 de marzo, los kurdos del noreste de Siria celebran su fiesta m谩s preciada: el Newroz. Si bien es conocido popularmente como el A帽o Nuevo kurdo, Newroz tambi茅n se celebra en los pa铆ses balc谩nicos, en muchos pa铆ses asi谩ticos y en los pueblos iran铆es de todo el mundo.

En las regiones kurdas del norte de Siria, sin embargo, es el mayor evento del a帽o. Letreros que dicen 鈥溌eliz Newroz!鈥 en 谩rabe y kurdo se alinean en las calles. La gente cuelga pancartas en verde, rojo y dorado, colores que simbolizan la identidad kurda, desde sus balcones. Las barber铆as est谩n llenas de hombres j贸venes que se afeitan y se cortan el pelo, y las mujeres se agolpan en los sastres para recoger sus vestidos kurdos tradicionales. En cada calle se preparan piras de le帽a para el encendido del fuego del Newroz.

Para muchos kurdos sirios, vivir el Newroz as铆 es un sue帽o imposible hecho realidad. En la era anterior al establecimiento de una zona aut贸noma en el norte de Siria, la festividad se encontr贸 con la opresi贸n patrocinada por el Estado.

Durante el Newroz en 1986, varios kurdos murieron y resultaron heridos durante los enfrentamientos con las autoridades sirias. El Newroz de 1995 vio decenas de kurdos arrestados en todo el norte del pa铆s. En 2004, tras un partido de f煤tbol el 12 de marzo en Qamishlo, que se convirti贸 en una ola de disturbios y protestas contra el Estado, cientos de kurdos sirios fueron arrestados y al menos 20 fueron asesinados. Las celebraciones del Newroz de 2008 en Qamishlo estuvieron marcadas por cientos de arrestos, cinco heridos y tres muertos. Dos a帽os despu茅s, al menos dos murieron y 50 resultaron heridos cuando la polic铆a siria atac贸 las celebraciones del Newroz en la ciudad de Raqqa.

La represi贸n de la identidad kurda tiene una historia mucho m谩s all谩 del alcance de la festividad del Newroz. En 1962, un censo realizado por el Estado despoj贸 a m谩s de 100.000 kurdos de su ciudadan铆a. Muchos de estos kurdos nacidos en Siria, ahora ap谩tridas en su propio pa铆s, se quedaron sin derecho a votar, poseer propiedades, casarse legalmente o asistir a la escuela despu茅s de cierta edad. Los padres que dieron a sus hijos nombres kurdos vieron m谩s tarde que sus certificados de nacimiento hab铆an sido modificados, con nombres cambiados a idioma 谩rabe. Las expresiones de la identidad kurda eran tan limitadas que incluso la ense帽anza del alfabeto kurdo ten铆a que hacerse en secreto.

En medio de esta opresi贸n, el Newroz se convirti贸 en un s铆mbolo de resistencia entre los kurdos.

鈥淗ubo muchos otros d铆as festivos que fueron normales para nosotros. Pero cuando se trataba del Newroz, est谩bamos m谩s emocionados que por cualquiera de los otros鈥, dijo la periodista kurda siria Shinda Akrem al Kurdish Peace Institute, recordando los d铆as en que su ciudad, Qamishlo, estaba bajo el control del r茅gimen sirio.

鈥淚ncluso cuando 茅ramos ni帽os, sab铆amos que 茅ramos diferentes. En la escuela todo estaba prohibido. No se nos permit铆a hablar kurdo. Dijeron: 鈥榥o hables kurdo, las paredes tienen o铆dos鈥. Pero todas estas cosas que estaban prohibidas nos hicieron amar al Newroz a煤n m谩s鈥.

Akrem describi贸 c贸mo en la v铆spera del Newroz, la jornada escolar se extender铆a para evitar que los ni帽os encendieran el fuego de la festividad. Los maestros cachearon a los estudiantes para asegurarse de que no usaran brazaletes tejidos de color verde, rojo y dorado. Para evitar problemas con los ni帽os que faltaban a la escuela, el r茅gimen sirio design贸 el 21 de marzo como el D铆a de la Madre.

鈥淟as escuelas ni siquiera nos dejaban decir la palabra 鈥楴ewroz鈥. Ten铆as que llamarlo el D铆a de la Madre. Si dec铆as la palabra 鈥楴ewroz鈥, recib铆as una paliza鈥, dijo.

La historia del origen del Newroz es una que todo ni帽o kurdo conoce de memoria. La mitolog铆a kurda explica que hace mucho tiempo, un rey tir谩nico llamado Dehak oprimi贸 a su pueblo durante un milenio. Era tan malo que la primavera ya no llegaba. El rey exigi贸 sacrificios humanos para alimentar a las serpientes que crec铆an de sus hombros. El h茅roe m铆tico Kawa, el herrero, que hab铆a perdido a seis de sus hijos por la glotoner铆a del rey, organiz贸 un ej茅rcito de j贸venes supervivientes y mat贸 a Kawa con su martillo. Como se帽al de su victoria, prendi贸 fuego en las monta帽as y por fin volvi贸 la primavera.

Para los kurdos, el fuego del Newroz representa la llama original de Kawa y nunca debe apagarse. Akrem recuerda hasta d贸nde llegaron los kurdos de Siria para mantener la llama encendida.

鈥淓l r茅gimen intent贸 repetidamente apagar nuestro fuego. Dispararon sus rifles al aire a nuestro alrededor. Sus soldados ten铆an escudos antidisturbios y nos lanzaron gases lacrim贸genos. Me ard铆an los ojos y tuve que enjuagarme la cara con agua鈥, dijo sobre el Newroz en Qamishlo en 2000.

鈥淧or mucho que lo intentaron, no pudieron apagar el fuego, por lo que trajeron una excavadora para levantar f铆sicamente el fuego y llev谩rselo. All铆 estaba una mujer llamada Terfa; ella ten铆a un beb茅 que todav铆a estaba amamantando. Sac贸 al ni帽o de su pecho y lo coloc贸 en el suelo, entre el fuego del Newroz y la excavadora y el ej茅rcito de soldados. 鈥楳i hijo es el sacrificio del fuego del Newroz. Dejo que mi hijo muera, pero el fuego de Newroz nunca se apagar谩鈥, dijo. La excavadora se retir贸 y la gente atac贸 inmediatamente a las fuerzas del r茅gimen con palos y piedras鈥.

La represi贸n del Newroz por parte del r茅gimen sirio no se limit贸 a m茅todos no violentos. Las fuerzas de seguridad del Estado recurrieron a todos los medios a su alcance para sofocar la celebraci贸n de la festividad, incluyendo vigilancia, oleadas de detenciones e incluso detenciones y torturas.

鈥淔ui arrestado por las fuerzas de seguridad m谩s de siete veces, entre 1994 y 2011鈥, dijo a KPI Mohammad Hassan, un maestro kurdo que hab铆a hablado a menudo en los eventos del Newroz.

鈥淢e golpearon. Usaron el lenguaje m谩s grosero que ni siquiera puedo repetir, insultando todo, desde mi origen 茅tnico hasta mi madre y mi padre鈥, dijo. 鈥淧refer铆a que me golpearan, porque al menos mientras me golpeaban me librar铆a de su lenguaje soez鈥.

Hassan describi贸 que lo obligaron a estar de pie en un ba帽o peque帽o durante horas con otros cuatro o cinco hombres, y que lo llevaron ocasionalmente a una sala de almacenamiento para que lo golpearan e interrogaran. A pesar de su insistencia en que el Newroz era una festividad 茅tnica que celebraba la cultura y el folclore kurdos, las fuerzas de inteligencia del r茅gimen lo acusaron de ser separatista y le exigieron que revelara los nombres de quienes organizaron las festividades.

鈥淒espu茅s de un d铆a o dos, me liberaron solo cuando algunos hombres locales con conexiones intervinieron y sobornaron al r茅gimen鈥, dijo.

Cuando el r茅gimen no estaba reprimiendo las celebraciones del Newroz, puso a los sirios unos contra otros.

鈥淓l r茅gimen pon铆a a las tribus 谩rabes locales en nuestra contra. Ten铆amos buenas relaciones con los 谩rabes. Vivimos juntos durante siglos; nos casamos con ellos, eran nuestros vecinos, nuestros padrinos, como nuestros hermanos. Algunos de ellos ven铆an a encender el fuego del Newroz con nosotros. Pero el r茅gimen nos puso unos contra otros鈥, dijo Akrem.

Jamil Mohammad Hassan, de un pueblo cerca de Qamishlo, describi贸 c贸mo fue herido en un ataque durante Newroz en 2005.

鈥淐uando regres谩bamos de nuestras celebraciones, un autom贸vil bloque贸 el camino frente a nosotros. Nos tiraron piedras y agua. Me golpearon con palos y me apu帽alaron en el pecho. Las fuerzas del r茅gimen simplemente se quedaron al margen y observaron鈥, dijo. 鈥淢e llevaron al hospital y me qued茅 all铆 durante una semana. El Estado no nos ayud贸 en nada. Despu茅s de salir del hospital, llev茅 mi caso a la corte, pero nunca lleg贸 a ninguna parte鈥.

Despu茅s de que las fuerzas del r茅gimen se retiraran casi por completo de las regiones kurdas de Siria en 2011 y 2012, los kurdos vieron el Newroz -con el que solo pod铆an fantasear- convertirse en realidad. Ya no se vieron obligados a mostrar banderas sirias y fotos de Bashar Al Assad en sus celebraciones. Los silenciosos agentes del r茅gimen vestidos de paisano y con gafas de sol ya no se arremolinaban entre la multitud de personas celebrando. Cada a帽o, ahora decenas de miles de pobladores se re煤nen en todas las ciudades del norte de Siria para tocar m煤sica, bailar y expresar su identidad kurda.

鈥淩ecuerdo que en 2012, un grupo de amigos y yo camin谩bamos por la calle, sosteniendo con orgullo nuestras banderas kurdas en alto, y los soldados del r茅gimen simplemente nos miraban. No pudieron hacer nada. Solo pod铆an mirar鈥, dijo Akrem.

鈥淗oy, 谩rabes, sir铆acos y todos los grupos 茅tnicos vienen con sus trajes tradicionales y celebran con nosotros. Porque el Newroz es el A帽o Nuevo kurdo, pero no es solo para los kurdos. Es un d铆a para que todo el mundo celebre la victoria de la luz sobre la oscuridad y la tiran铆a鈥.

