De parte de CGT Pais Valencia I Murcia December 15, 2022





En el tercer dia de les XXIV Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia, les companyes de CGT en Acci贸n van dedicar un programa especial a analitzar la repressi贸 sindical, amb la participaci贸 de C茅sar Yag眉es, membre del comit猫 d鈥檈mpresa d鈥橭pel i secretari general de CGT Arag贸-La Rioja i Lola Lloreda, secretaria de formaci贸 de CGT Andalusia, Ceuta i Melilla.

El passat dimecres 14 de desembre a les 17 hores des de l鈥橭ctubre CCC s鈥檋a realitzat en directe i amb la pres猫ncia de p煤blic un programa especial de CGT en Acci贸n al voltant de la repressi贸 sindical i les alternatives per a fer front als abusos de la patronal, amb la participaci贸 de C茅sar Yag眉es, membre del comit猫 d鈥檈mpresa d鈥橭pel i secretari general de CGT Arag贸-La Rioja i Lola Lloreda, secretaria de formaci贸 de CGT Andalusia, Ceuta i Melilla.

Durant aquesta nova emissi贸 de CGT en Acci贸N, el programa de CGT del Pa铆s Valenci脿 i Murcia em猫s tots els dimecres en R脿dio Klara (104.4 FM), tant Yag眉es com Lloreda, tots dos afectats per abusos de la patronal, van exposar les seues pr貌pies experi猫ncies en torn de la repressi贸 patida a conseq眉猫ncia de la seua acci贸 sindical i, en definitiva, per lluitar pels drets de la classe treballadora.

Yag眉es, treballador d鈥橭pel durant m茅s de 30 anys 鈥 25 d鈥檃quests com a delegat sindical 鈥 va ser acomiadat per la seua activitat sindical amb la qual va combatre, entre altres, l鈥檃b煤s d鈥檋ores extra i casos d鈥檌ntoxicaci贸 per amiant. En el seu cas particular, va ser acomiadat despr茅s de 5 anys en qu猫 va patir una s猫rie de patologies greus que li van produir reconegudes limitacions que, encara aix铆, no van ser suficients perqu猫 Opel acceptara les seues sol路licituds de adaptaci贸 de lloc de treball. 鈥淔inalment 鈥 explica Yag眉es 鈥 vaig sol路licitar una incapacitat que se鈥檓 va denegar, per a despr茅s, i havent tornat al meu lloc de treball, vaig ser acomiadat鈥. I afix: 鈥渓鈥檃greujament de les meues patologies, i aix铆 ho reconeixen les expertes m猫diques, son conseq眉猫ncia de la no adaptaci贸 del lloc de treball鈥.

Lloreda per part seua, tamb茅 fruit de la seua activitat sindical combativa i de classe, ha sigut v铆ctima juntament amb la seua pr貌pia fam铆lia, de la repressi贸 sindical, en aquest cas per part de Mercadona. I 茅s que, a conseq眉猫ncia de Lloreda denunciar els casos d鈥檃comiadaments disciplinaris de treballadores de m茅s de 49 anys, el seu company va ser acomiadat. 鈥淢ercadona es caracteritza pels seus m猫todes feudals, com 茅s el cas de les cl脿usules de confidencialitat o la impossibilitat de facto d鈥檕btindre una baixa per malaltia, entre molts altres exemples鈥, explica Lloreda,

Les XXIV Jornades Llibert脿ries de CGT Val猫ncia segueixen el dijous 15 de desembre a les 18.30 h. amb una xarrada sobre mitjans de comunicaci贸 amb Aniceto Arias, membre de R脿dio Klara, i Lucas Marco, periodista redactor de l鈥檈dici贸 valenciana d鈥檈ldiario.es, sota el t铆tol: 鈥溍塻 el moment de fer-nos sentir. Mitjans de comunicaci贸, quart poder鈥.

Enlla莽 al v铆deo complet:

https://www.youtube.com/watch?v=CLU8x6yRMGU