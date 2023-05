–

Corr铆a el a帽o 2006 y el peri贸dico Diagonal (germen del actual El Salto) no llevaba ni dos a帽os en las calles. Yo me encontraba en Nicaragua, con m谩s entusiasmo que experiencia, dispuesto a vivir e informar del proceso electoral que, a la postre, llevar铆a al Frente Sandinista de Liberaci贸n Nacional y a Daniel Ortega a presidir, de nuevo, el pa铆s. Durante el tiempo que dediqu茅 a realizar entrevistas y preparar un reportaje que publicar铆a posteriormente Diagonal, un compa帽ero me habl贸 de una residente en Somoto que quer铆a contactar con alg煤n medio de comunicaci贸n. Ten铆a informaci贸n que, quiz谩, podr铆a interesarnos. No me especific贸 de qu茅 tipo.

Tras intercambiar varios correos, decidimos quedar. No pod铆a ser en Somoto. No quer铆a ser vista con ning煤n 鈥渇orastero鈥. Decidimos vernos en Estel铆, a medio camino entre Somoto y Masaya, donde yo me alojaba.

驴Sab铆amos d贸nde nos met铆amos? Probablemente no. Pero lo hicimos. La cosa apestaba

Al d铆a siguiente de nuestro encuentro escrib铆 a Mart铆n Cuneo, mi contacto en Diagonal: la alcaldesa de Lasarte Ana Urchuegu铆a, en complicidad 鈥攏o solo pol铆tica鈥 con el alcalde de Somoto, estaba desviando fondos destinados a cooperaci贸n. Con ese dinero, hab铆a creado todo un entramado de empresas de su propiedad en el propio Somoto. Ten铆a documentaci贸n y un relato muy coherente de todo lo que estaba sucediendo. Ten铆a tambi茅n contactos de gente que pod铆a darnos m谩s informaci贸n. Todo ello facilitado por una persona que deb铆a permanecer en el anonimato por temor a que hubiera represalias contra ella.

Si mi experiencia en lo relativo al 鈥減eriodismo pol铆tico鈥 era escasa, en lo relativo al periodismo de investigaci贸n era absolutamente nula. Los medios de que dispon铆amos para la realizaci贸n de una investigaci贸n as铆 eran, tambi茅n, casi nulos. Mi conocimiento del pa铆s, lo mismo. 驴Sab铆amos d贸nde nos met铆amos? Probablemente no. Pero lo hicimos. La cosa apestaba.

Deb铆a visitar Somoto, pero por mi cuenta. A nuestro contacto all铆 no pod铆an verle conmigo. Consegu铆 alojarme en casa de unos cooperantes espa帽oles que, por supuesto, no sab铆an a qu茅 iba. La idea era que mi visita pasara desapercibida el mayor tiempo posible para poder hablar con el mayor n煤mero de gente posible antes de que se corriera la voz de que alguien estaba haciendo preguntas inc贸modas. Iba, en cualquier caso, a lo seguro (m谩s o menos). Nuestro contacto ya sab铆a qui茅n estaba dispuesto o dispuesta a hablar. Aunque tampoco pod铆a ser en p煤blico y deb铆an permanecer en el anonimato.

Los diarios de mayor tirada de Nicaragua confirmaron nuestra versi贸n de lo que estaba sucediendo en Somoto

Recuerdo que uno de los informantes anduvo tres horas desde su comunidad para entrevistarse conmigo. Hablamos agazapados tras un muro, pendientes de que nadie nos viera juntos. En otro de los casos fui yo el que tuvo que desplazarse hasta su comunidad, sin poder avisar a la persona en cuesti贸n, sin veh铆culo propio y sin transporte colectivo que llegara hasta all铆. Tras localizar la comunidad y su casa, tuve que esperar horas a que volviera; mientras, se acercaba la noche, los mosquitos XXL hac铆an su aparici贸n y yo no paraba de preguntarme c贸mo volver铆a a Somoto. Por poco me quedo tirado en mitad de los caminos. Aventuritas.

Cuando hab铆an pasado como tres d铆as, nuestro contacto me avis贸 por correo electr贸nico de que ya se hab铆a corrido la voz: hab铆a un periodista haciendo preguntas. Decid铆 salir pitando. Ten铆a suficientes testimonios y nadie iba a seguir hablando conmigo. Adem谩s, no s茅 si exageradamente, tem铆a por mi seguridad.



Archivo Diagonal La investigaci贸n sobre Ana Urchueguia y la trama de corrupci贸n de Lasarte-Somoto fue publicada en el n煤mero 42 de Diagonal, el 23 de noviembre de 2006. La exalcaldesa denunci贸 al Diagonal por aquel art铆culo. Hasta 2011, nadie retom贸 el hilo.

La publicaci贸n en Diagonal del primer reportaje en noviembre de 2006 tuvo una fuerte repercusi贸n en el propio Lasarte y en los diarios de mayor tirada de Nicaragua, que confirmaron nuestra versi贸n de lo que estaba sucediendo en Somoto. Diversos medios del Estado espa帽ol comenzaron a mostrar inter茅s por investigar a una de las, por entonces, m谩s poderosas integrantes del PSE. Algunos, incluso, no tardar铆an en mandar alg煤n 鈥渆nviado especial鈥 a la localidad nicarag眉ense. Las amenazas contra Diagonal y contra m铆 no tardaron en llegar. Posteriormente, Ana Urchuegu铆a las ampliar铆a a la propia poblaci贸n de Somoto, tal y como mostr贸 un v铆deo grabado en julio de 2007 en dicha localidad que corri贸 como la p贸lvora.

鈥淟es he puesto una querella por un mill贸n de euros鈥, recuerdo que dijo Urchuegu铆a. La redacci贸n de Diagonal 鈥攜 no digamos, yo mismo鈥 se puso, obviamente, nerviosa. Si la cosa sal铆a mal pod铆a, incluso, suponer el final de un proyecto que signific贸 un punto de inflexi贸n en la prensa anticapitalista del Estado espa帽ol. Y por un tema que, siendo sinceros, no era precisamente para lo que hab铆a nacido Diagonal. D铆a s铆 y d铆a tambi茅n escrib铆a a Mart铆n: 鈥溌縃a llegado ya la demanda? 驴Qu茅 dice el abogado?鈥. La supuesta demanda nunca nos fue notificada.

Yo hab铆a abandonado Nicaragua al d铆a siguiente de la victoria del FSLN en direcci贸n a Oaxaca, en donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hab铆a sido duramente reprimida por los gobiernos estatal y federal tras seis meses en los que el movimiento hab铆a tomado la ciudad en respuesta a las pol铆ticas de muerte ejercidas por el PRI en la regi贸n. Pero hab铆a que defenderse de las acusaciones sacando a la luz nuevas informaciones.

Si la redacci贸n del primer art铆culo hab铆a sido m谩s o menos sencilla dado que nuestro contacto nos lo hab铆a ya dado todo 鈥渕ascadito鈥, la segunda supuso enormes quebraderos de cabeza. Por un lado, por no estar yo en Nicaragua. Pero por otro, por la dificultad a la hora de componer un relato veraz apoyado en afirmaciones de gente que no quer铆a, por nada del mundo, salir del anonimato. Peor a煤n era el miedo a que nuestro contacto (bajo sospecha) sufriera alg煤n tipo de represalia. El oscuro pasado de alguno de los implicados en la trama invitaba a pensar que cualquier cosa era posible. Los propios hechos no permit铆an bajar la guardia. Al contacto en Somoto le entraron en su casa en busca de documentaci贸n sobre el caso que pudiera tener escondida. La Polic铆a, sin embargo, 鈥減erdi贸鈥 la denuncia que interpuso tras avisarles de lo sucedido y visitar el lugar del allanamiento. El suceso no hab铆a dejado rastro alguno.

La paranoia (o la precauci贸n, seg煤n se mire) se instal贸 en nosotros. Durante el intercambio de correos que permitieron sacar el segundo especial en la primera quincena de febrero de 2007, nos parec铆a que nuestras cuentas de correo electr贸nico hab铆an sido hackeadas. Lejos de ser entendidos en sistemas de encriptaci贸n, ideamos un m茅todo 鈥渃asero鈥 de comunicaci贸n por claves.

Finalmente, pudimos (tras una nota editorial de Diagonal en el n煤mero anterior) publicar nuevos datos e informaciones que, si bien no eran definitivos 鈥攕e tardar铆a a帽os en llegar a eso鈥 s铆 mostraban las incoherencias en el relato exculpatorio de Ana Urchuegu铆a y las formas de dudosa legalidad en las que estaba desarrollando su labor 鈥渉umanitaria鈥.

Pareciera que, por lo contado hasta aqu铆, quien esto escribe tuviera la completa y absoluta seguridad de que Ana Urchuegu铆a era una corrupta. Y desde luego, as铆 lo indicaba todo. Pero 驴y si nos est谩bamos equivocando?

Las informaciones destapadas por Diagonal supusieron el principio del fin de la carrera pol铆tica de la todopoderosa Ana Urchuegu铆a

La idea de estar acusando de corrupci贸n a alguien que, fuera lo que fuera, no era una corrupta me obsesionaba. No solo por las consecuencias que pudiera tener sobre nosotros, sino tambi茅n sobre ella misma o, a煤n peor, sobre la poblaci贸n somote帽a que, quiz谩, s铆 necesitaba de las ayudas que llegaban de Lasarte. 鈥淎fortunadamente鈥, lo que destap贸 Diagonal en aquel lejano noviembre de 2006 no era m谩s que una parte de la trama que ten铆a montada para convertirse 鈥攃on la estimable colaboraci贸n de su por entonces pareja sentimental y alcalde de la localidad Marcio Rivas鈥 en due帽a de medio Somoto gracias los fondos desviados de la cooperaci贸n.

Las informaciones destapadas por Diagonal supusieron el principio del fin de la carrera pol铆tica de la todopoderosa Ana Urchuegu铆a, que en 2011 acabar铆a perdiendo la alcald铆a de Lasarte en favor de Bildu tras 24 a帽os al frente de la misma. Una larga ca铆da que encontraba su desenlace final hace unos d铆as cuando la propia implicada reconoc铆a, con el fin de evitar la c谩rcel, haber cometido prevaricaci贸n y malversaci贸n 鈥渃ontinuados鈥 entre 2000 y 2009 con los fondos del Ayuntamiento de Lasarte dedicados a proyectos de cooperaci贸n en Somoto.