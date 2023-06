–

De parte de Nodo50 June 2, 2023 309 puntos de vista

A finales de los 90 y principios de los 2000, los economistas chilenos Sergio de Castro y Ernesto Fontaine viajaron por el mundo explicando c贸mo sus pol铆ticas econ贸micas neoliberales ayudaron a escribir lo que a menudo se describe como una de las mayores historias de 茅xito de la pol铆tica sudamericana. La historia es la siguiente.

Tras el inicio de la Guerra Fr铆a, el gobierno estadounidense facilit贸 una asociaci贸n entre la Universidad de Chicago y la Pontificia Universidad Cat贸lica de Chile en Santiago. Al exponer a estudiantes como Fontaine y De Castro a la visi贸n del mundo favorable al mercado del renombrado profesorado de Chicago 鈥攊ncluidos Milton Friedman y Arnold Harberger鈥 Washington esperaba conducir a Chile desde el comunismo hacia el capitalismo.

Esta asociaci贸n lleg贸 en un momento oportuno para ambas partes. Mientras la primera generaci贸n de los 芦Chicago Boys禄 鈥攃omo se conoci贸 a los chilenos que visitaron Hyde Park鈥 adaptaba el plan de estudios de la Cat贸lica al modelo estadounidense, la econom铆a chilena se desmoronaba.

Un c贸ctel de controles de precios, nacionalizaciones e impresi贸n de moneda servido por el presidente socialista Salvador Allende se tradujo en una ca铆da de los salarios del 35% y una tasa de inflaci贸n del 700%, cifras que obligaron al general Augusto Pinochet a dar un inesperado pero exitoso golpe de Estado.

Reclutados por la junta militar reci茅n formada, los Chicago Boys recibieron el encargo de deshacer el da帽o causado por Allende. Aplicando lo que hab铆an aprendido en el extranjero, liberaron los precios y los tipos de inter茅s, reprivatizaron las empresas estatales, desregularon el sistema bancario y redujeron los aranceles de importaci贸n.

Los resultados, dicen, hablan por s铆 solos. Con contratiempos, Chile sali贸 del experimento como la naci贸n m谩s rica de toda Sudam茅rica. Aut茅ntico 芦tigre latinoamericano禄, ten铆a el PIB per c谩pita m谩s alto, as铆 como la tasa de pobreza m谩s baja, por no mencionar los mejores indicadores de salud, educaci贸n y esperanza de vida.

Las acusaciones de que el crecimiento econ贸mico de Chile se basa en un 芦pecado original禄, en el respaldo de una dictadura que ejecut贸 a unas 2279 personas en solo diecisiete a帽os, que fusil贸 a los l铆deres de la oposici贸n y arroj贸 sus cad谩veres al oc茅ano Pac铆fico, no reconocen que las amplias y dr谩sticas reformas de los Chicago Boys no podr铆an haberse aplicado en una sociedad libre. Independientemente de su origen, su sistema neoliberal result贸 tan eficaz que los estadistas elegidos democr谩ticamente que sucedieron a Pinochet no solo lo mantuvieron, sino que lo ampliaron.

芦Nuestros Chicago Boys禄, dijo George Shultz, exsecretario de Estado y decano de la Booth School of Business de la UChicago en una entrevista de 2020, 芦produjeron la 煤nica econom铆a realmente buena de Am茅rica Latina en la d茅cada de 1980; fue sensacional禄.

Esta historia de 茅xito, que lleva d茅cadas gest谩ndose, dio un giro inesperado en 2019, cuando las violentas manifestaciones desencadenadas por un aumento de 30 pesos (0,40 d贸lares) en la tarifa del metro de Santiago exigieron el fin del abuso corporativo, la escolarizaci贸n con fines de lucro y las bajas pensiones, problemas que los manifestantes, a trav茅s de consignas y grafitis, remontaron al neoliberalismo y a los Chicago Boys.

Las masivas protestas sorprendieron a muchos pol铆ticos y empresarios, que se preguntaban c贸mo pod铆an surgir disturbios civiles en un pa铆s que, seg煤n las mediciones tradicionales, hab铆a experimentado un crecimiento econ贸mico tan extraordinario durante un periodo de tiempo tan prolongado. Corr铆an rumores sobre agitadores enviados por Cuba y Venezuela.

Sebasti谩n Edwards, economista chileno que visit贸 Santiago durante las manifestaciones de 2019, busc贸 respuestas en otros lugares. Su libro The Chile Project: The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism sostiene que los acomodados de Chile han ignorado durante mucho tiempo las advertencias de que su prosperidad se construy贸 no solo sobre el pecado, sino sobre 芦un polvor铆n social禄.

Edwards estudi贸 en la Universidad de Chile, que rechaz贸 la asociaci贸n que UChicago extendi贸 a Cat贸lica. Activista estudiantil afiliado al Partido Socialista de Chile de Allende, emigr贸 a Estados Unidos tras la llegada de Pinochet al poder. Aunque entabl贸 amistad con Harberger en la UChicago, nunca se le consider贸 miembro de los Chicago Boys. The Chile Project sigue a los Chicago Boys desde su formaci贸n en Hyde Park hasta su empleo en el gobierno chileno. Las ense帽anzas de Harberger, Friedman, Gary Becker y Theodore Schultz les inculcaron una dedicaci贸n a las econom铆as abiertas y en gran medida no reguladas. En lugar de reducir la desigualdad, se les ense帽贸 a aliviar la pobreza extrema con programas sociales. Lo primero, seg煤n el Chicago Boy Rolf L眉ders, jefe del conglomerado Grupo Banco Hipotecario de Chile, era simplemente 芦un problema de envidia禄.

Los Chicago Boys entraron en la esfera pol铆tica cuando De Castro, su miembro m谩s veterano, fue nombrado asesor del ministro de Econom铆a Rodolfo Gonz谩lez tras el golpe de Pinochet en 1973. De Castro present贸 un plan de desarrollo redactado por 茅l y sus compa帽eros. Apodado El Ladrillo por su tama帽o, su lenguaje era el de la liberalizaci贸n del comercio y la planificaci贸n descentralizada.

En retrospectiva, a Edwards no le impresiona el desarrollo econ贸mico supuestamente sin precedentes que tuvo lugar bajo la dictadura, una 茅poca en la que los beneficios de un PIB creciente se vieron mitigados por el desempleo y la inflaci贸n, y el descenso de la pobreza se vio contrarrestado por un aumento de la igualdad. Una gran parte de The Chile Project est谩 dedicada a reconocer los errores y sacrificios cometidos durante este periodo, que a menudo se pasan por alto.

Por ejemplo, en 1975, la persistente inflaci贸n 鈥350% anual鈥 oblig贸 a Pinochet a aceptar el consejo de Milton Friedman de aplicar un 芦tratamiento de shock禄 que reestabilizara los precios a costa de aumentar (temporalmente) el desempleo. El repunte, que en un principio Milton crey贸 que durar铆a un par de meses, se prolong贸 hasta mediados de los 80.

Por la misma 茅poca, el gobierno chileno permiti贸 que los tipos de inter茅s, que Allende hab铆a mantenido bajos, subieran, lo que llev贸 a los bancos a pedir pr茅stamos internacionales. Mientras los Chicago Boys pensaban que los d茅ficits resultantes revitalizar铆an la econom铆a, muchas instituciones financieras 鈥攔eci茅n reprivatizadas鈥 tuvieron que ser rescatadas a costa del contribuyente.

Lejos de salvar a Chile, la cosmovisi贸n neoliberal de los Chicago Boys tuvo que modificarse para evitar la crisis financiera. Mientras que los 芦dogm谩ticos禄 de la generaci贸n anterior, como De Castro, insist铆an en un tipo de cambio fijo, los pragm谩ticos o 芦flexibles禄 de la generaci贸n m谩s joven, como Jos茅 Pi帽era y Juan Andr茅s Fontaine, se decantaron por tipos flotantes que, aunque chocaban con su formaci贸n en la Universidad de Chicago, acabaron ayudando a la econom铆a chilena a volver a la senda correcta.

En 1988, despu茅s de que el 56% de los chilenos votara en contra de la continuaci贸n del r茅gimen de Pinochet, se celebraron elecciones a la presidencia y al Congreso. En los cap铆tulos dedicados a la transici贸n de la dictadura a la democracia, Edwards cuestiona la idea de que los dirigentes posteriores abrazaron incondicionalmente el sistema neoliberal que heredaron.

Algunos elementos de este sistema se conservaron. En respuesta a la crisis financiera rusa de 1998, Eduardo Aninat, ministro de Hacienda del dem贸crata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, abri贸 el pa铆s a los movimientos internacionales de capital, envi谩ndolo a 芦un mundo tipo Milton Friedman禄 en el que el valor de la moneda ven铆a determinado por la oferta y la demanda sin intervenci贸n gubernamental.

Otros elementos fueron descartados. Tras el derrocamiento de Pinochet, el presidente Patricio Aylwin modific贸 el Plan Laboral, una ley laboral de 1979 elaborada por el Chicago Boy Jos茅 Pi帽era que regulaba y reduc铆a en gran medida el poder hist贸rico de los sindicatos de trabajadores, impidi茅ndoles negociar a nivel industrial y nacional, al tiempo que permit铆a a las empresas imponer cierres patronales y despedir empleados.

Edwards identifica una serie de fuentes para la agitaci贸n civil que alcanz贸 un punto de ebullici贸n en 2019, una de las cuales es la educaci贸n superior. Descentralizadas y reprivatizadas por los Chicago Boys, las universidades chilenas dejaron a muchos graduados desempleados y endeudados. 芦Decenas de hombres y mujeres j贸venes禄, escribe Edwards,

se sintieron enga帽ados y empezaron a cuestionar un sistema que les hab铆a prometido a ellos y a sus familias que si trabajaban duro y se educaban 鈥攅s decir, si acumulaban 芦capital humano禄鈥 podr铆an salir adelante y ascender decisivamente a las c贸modas filas de las clases profesionales y directivas.

Otra fuente de malestar es la falta de movilidad ascendente en Chile, especialmente entre las minor铆as raciales. Edwards menciona c贸mo Harberger, durante una visita en 1955 a un club de caballeros chileno, se encontr贸 con risas incr茅dulas cuando pregunt贸 cu谩ntos de sus miembros eran hijos de inquilinos, trabajadores agr铆colas al servicio de los terratenientes. Cuando Harberger hizo la misma pregunta despu茅s del cambio de siglo, se encontr贸 con la misma respuesta.

Las familias chilenas que lograban salir de la pobreza viv铆an con el temor constante de volver a caer en ella. La incipiente clase media del pa铆s, situada justo por encima del umbral de la pobreza, era tan vasta como fr谩gil. Al no poder acogerse a programas sociales espec铆ficos, la m谩s m铆nima desgracia 鈥攗na enfermedad o un accidente鈥 pod铆a acabar con el progreso que tanto les hab铆a costado conseguir.

Todos estos miedos, inseguridades y frustraciones se fusionaron en lo que Edwards y otros comentaristas denominan malestar. El malestar chileno, que se viene gestando desde al menos principios de la d茅cada de 2000, no solo tiene que ver con la distribuci贸n de los ingresos, sino tambi茅n con las emociones asociadas a ella. Se trata de la relaci贸n entre los obreros y las 茅lites, de la verg眉enza y la humillaci贸n que el capitalismo asocia a la pobreza. Por esta raz贸n, el concepto de dignidad desempe帽贸 un papel destacado durante las manifestaciones de 2019.

Esas manifestaciones resultaron tan persistentes que el gobierno chileno resolvi贸 cambiar fundamentalmente el contrato social del pa铆s. Se convoc贸 una convenci贸n para redactar una nueva constituci贸n que sustituyera a la instaurada bajo el r茅gimen de Pinochet. Retrasada hasta 2021 por la pandemia de coronavirus, la convenci贸n 鈥攄irigida por el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, e integrada en gran parte por personas ajenas a la pol铆tica鈥 elabor贸 un borrador que, de ser aprobado, habr铆a sustituido la infraestructura neoliberal defendida por los Chicago Boys por un orden socialdem贸crata como los que se encuentran en Escandinavia y el noroeste de Europa.

Aunque este documento fue rechazado, el apoyo necesario para incluirlo en el orden del d铆a sigue siendo indicativo de lo profunda que es en Chile la oposici贸n al 芦milagro neoliberal禄 de los Chicago Boys.

Ahora, una nueva convenci贸n ha empezado a trabajar en un segundo borrador. Esta convenci贸n, dominada por la derecha tradicional y los pol铆ticos de extrema derecha, guiada por constitucionalistas conservadores, economistas, abogados y otros tecn贸cratas, est谩 preparada para producir una carta mucho menos progresista y seguramente mucho m谩s regresiva para el pa铆s. Aunque existe un apoyo masivo para cerrar la p谩gina de la era Pinochet, la izquierda chilena carece actualmente de la unidad y la coordinaci贸n necesarias para oponerse a la derecha con la misma eficacia con que la derecha se ha opuesto a ella.