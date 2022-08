–

De parte de Ateneo Libertario Carabanchel Latina August 29, 2022

aludos gente que lee!!! Aqu铆 estoy de nuevo, y esta vez traigo el t铆pico tema espinoso con el que no hacer demasiadas amistades. Digo t铆pico por que es un cl谩sico. Y como cl谩sico, considero la usurpaci贸n, por no decir robo descarado y escandaloso, tanto del m茅rito, como de la participaci贸n, de los anarquistas en la resistencia en Francia. Ocultaci贸n de datos, manipulaci贸n, olvidos interesados, todo repetido hasta la saciedad, hasta que se convierta en 鈥渧erdad鈥. Y es que no hay como poner la maquinaria de propaganda del 鈥減artido鈥 a funcionar, para que se vean los resultados con prontitud. As铆 que, parte de quienes cuentan la historia, cuentan esta verdad deformada, que quienes vienen detr谩s toman como verdad absoluta, y mientras no salga nadie a desmentirlo, pues suma y sigue, una historia a la carta. No os preocup茅is, tambi茅n hay mandanga para la burocracia sindical anarquista.

Al igual que en la Guerra Civil Espa帽ola, el PCE era minoritario al principio de la misma, pero gracias a la ayuda 鈥渄esinteresada鈥 de la URSS, pas贸 a ser el gran defensor de la Republica, en tierras francesas pas贸 tres cuartos de lo mismo. Bueno, no todo el rato, claro, pues en medio apareci贸 ese curioso pacto de 鈥渘o agresi贸n鈥 entre Hitler y Stalin, que dej贸 a demasiados comunistas con el pie cambiado y un gesto de incredulidad en la cara.

El 23 de agosto de 1939,se firmaba en Mosc煤 el pacto de no agresi贸n entre Alemania y la URSS. IMANOL

Para quien no lo sepa, el 23 de agosto de 1939, la Alemania nazi y la URSS firmaron un pacto de no agresi贸n, tambi茅n conocido como pacto Ribbentrop-Molotov, que eran los encargados de los asuntos exteriores de ambos paises. El acto se oficializ贸 en Mosc煤 9 d铆as antes del principio de la 2陋 Guerra Mundial. Adem谩s, el pacto tambi茅n estrechaba los v铆nculos econ贸micos y comerciales entre ambas potencias, sin olvidar el peque帽o detalle del reparto de Polonia.

As铆 que cuando las tropas hitlerianas entraron en Francia el 10 de mayo de 1940, y 40 d铆as despu茅s, ya ten铆an bajo su control la mitad del pa铆s vecino, y la otra mitad sometida bajo un r茅gimen t铆tere, la l铆nea oficial del partido comunista, tanto franc茅s como espa帽ol, hizo de tripas coraz贸n y decidieron seguir los mandatos del t铆o Yosiff鈥 en fin, que no hab铆a que atacar a las tropas nazis. Por suerte para el mundo, muchas y muchos comunistas, se saltaron la tan cacareada disciplina de partido y pasaron a la acci贸n contra las huestes de Hitler. LEER M脕S

