De parte de Periodico Anarquia May 23, 2021 70 puntos de vista

“Nosotros como judíos no apoyamos este movimiento, no podemos aceptar bombardear a personas y matar niños, hombres y mujeres…

Esta no es una lucha entre judíos y musulmanes, esta es una lucha entre sionistas y fascistas contra la humanidad”.

(La bandera de la derecha abajo de la a dice “resistencia contra el Estado”).