Rastrear el origen e historia de las palabras que se suelen emplear para definir y degradar a las mujeres es un paso necesario para poder entender c贸mo funciona y se reproduce la opresi贸n de g茅nero. En este contexto, la historia de la palabra gossip es emblem谩tica. Gracias a ella podemos entender dos siglos de ofensiva contra las mujeres en los albores de la Inglaterra moderna, momento en que un t茅rmino que habitualmente se refer铆a a una relaci贸n de amistad 铆ntima entre mujeres pas贸 a referirse a una conversaci贸n vacua y difamatoria, es decir, a una conversaci贸n que tiene el potencial de sembrar discordias, lo opuesto a la solidaridad que implica y genera la amistad femenina. Atribuir un significado denigrante al t茅rmino que designaba la amistad entre mujeres sirvi贸 para destruir la sociabilidad femenina que hab铆a prevalecido en la Edad Media, cuando la mayor parte de las actividades que realizaban las mujeres eran de car谩cter colectivo y, al menos en las clases bajas, las mujeres formaban una comunidad estrechamente unida, que origin贸 una fuerza de la que no se encuentra parang贸n en la era moderna.

Con frecuencia se encuentran huellas del uso de esta palabra en la literatura de la 茅poca. Derivada del ingl茅s antiguo, de los t茅rminos God [dios] y sibb [pariente], gossip significaba originalmente 鈥減adrino鈥 o 鈥渕adrina鈥, aquella persona que tiene una relaci贸n espiritual con el ni帽o que se va a bautizar. Sin embargo, con el tiempo el t茅rmino se empez贸 a emplear con un significado m谩s amplio. En los inicios de la Inglaterra moderna, gossip se refer铆a a las acompa帽antes en el parto, m谩s all谩 de la matrona. Tambi茅n pas贸 a designar a las amigas, pero no ten铆a connotaciones despectivas necesariamente.[2] En todo caso ten铆a una fuerte connotaci贸n emocional, que podemos reconocer cuando vemos la palabra en acci贸n, se帽alando los lazos que un铆an a las mujeres en la sociedad premoderna de Inglaterra.

Encontramos un particular ejemplo de esta connotaci贸n en un misterio del ciclo de Chester, una dramatizaci贸n religiosa inglesa, que sugiere que gossip era un t茅rmino que indicaba un fuerte apego. Los misterios eran producidos por los integrantes de los gremios, quienes intentaban elevar su estatus social en la estructura de poder local mediante la creaci贸n y financiaci贸n de estas representaciones teatrales.[3] Se dedicaban de este modo a ensalzar las formas de comportamiento bien vistas socialmente, satirizando las que deb铆an ser condenadas. Eran cr铆ticas con las mujeres fuertes e independientes y especialmente por la relaci贸n que ten铆an con sus maridos, porque seg煤n las acusaciones prefer铆an a sus amigas antes que a aquellos. Como describe Thomas Wright en A History of Domestic Manners and Sentiments in England during the Middle Ages (1862),[4] con frecuencia se las representaba llevando vidas separadas, muchas veces 鈥渞eunidas con sus comadres en las tabernas para beber y divertirse鈥. De este modo, en uno de los misterios del ciclo de Chester, en el que No茅 apremia a personas y animales para que suban al arca, su esposa aparece sentada en la taberna con sus comadres. Y cuando su marido la llama, ella se niega a irse, aunque est茅 subiendo el nivel del agua, 鈥渕ientras no le permita llevarse a sus comadres con ella鈥.[5] Seg煤n cuenta Wright, estas eran las palabras que el autor del misterio (quien obviamente la desaprueba) pone en boca de ella:

S铆, se帽or, iza las velas,

avante y rema al grito del mal,

porque no cabe duda

de que no me ir茅 de este pueblo,

que aqu铆 tengo a mis gossips, que lo sepas,

no voy a mover un dedo.

隆Por San Juan que no se van a ahogar

y sus vidas voy a salvar!

隆Ellas me quieren bien, por Dios!

As铆 que d茅jalas subir a tu barco,

y si no rema ahora hacia donde quieras

y b煤scate una nueva esposa.[6]

En la representaci贸n, la escena concluye con un enfrentamiento f铆sico en el que la esposa le pega al marido.

Seg煤n explica Wright, 鈥渓a taberna era el punto de reuni贸n de las mujeres de los estratos medios y bajos donde se reun铆an para beber y chusmear鈥. A帽ade que 鈥渓as reuniones de comadres en las tabernas fueron el tema de muchas canciones populares de los siglos XV y XVI, tanto en Inglaterra como en Francia鈥.[7] Cita como ejemplo una canci贸n, que posiblemente sea de mediados del siglo XV, en la que se describe uno de estos encuentros. Las mujeres 鈥渜ue se encuentran casualmente鈥 deciden ir 鈥渄onde tienen el mejor vino鈥 y van de dos en dos para no llamar la atenci贸n y para que no las descubran sus maridos.[8] Una vez all铆, elogian el vino y se quejan de su situaci贸n matrimonial. Luego se van a casa, cada una por una calle diferente, y 鈥渓es dicen a sus maridos que estuvieron en la iglesia鈥.[9]

La representaci贸n de misterios y moralidades corresponde a un periodo de transici贸n en el que las mujeres segu铆an teniendo un grado considerable de poder social, pero su posici贸n social en las zonas urbanas se fue volviendo m谩s inestable conforme los gremios (que patrocinaban la producci贸n de esas obras teatrales) empezaban a excluirlas de sus filas y establec铆an l铆mites, hasta ese momento in茅ditos, entre el hogar y el espacio p煤blico. Por eso no sorprende que en esas obras se representara a las mujeres como pendencieras, agresivas y dispuestas a enfrentar a sus maridos. Una muestra t铆pica de esta tendencia era la representaci贸n de la 鈥渂atalla por los pantalones鈥 en la que la mujer aparece como un ama que azota a su marido, montada a horcajadas sobre su espalda, representando una inversi贸n de papeles con la que se pretend铆a avergonzar a los hombres por permitir que sus mujeres estuviesen 鈥渆ncima鈥.[10]

Estas representaciones sat铆ricas, expresi贸n de un sentimiento mis贸gino cada vez m谩s extendido, fueron determinantes para la pol铆tica de los gremios, que pretend铆an convertirse en un coto exclusivamente masculino. Pero la representaci贸n de la mujer como una figura fuerte y aut贸noma tambi茅n capturaba la naturaleza de las relaciones de g茅nero de la 茅poca, ya que las mujeres no depend铆an de los hombres para sobrevivir, ni en las zonas rurales ni en las urbanas; ten铆an sus propias actividades y compart铆an buena parte de su vida y su trabajo con otras mujeres. Cooperaban entre s铆 en todos los aspectos de la vida: cos铆an, lavaban la ropa y daban a luz rodeadas de otras mujeres, mientras exclu铆an rigurosamente a los varones de la habitaci贸n en la que estaba la parturienta. Su estatus legal reflejaba esta mayor autonom铆a. En la Italia del siglo XIV, las mujeres todav铆a pod铆an ir por su cuenta al juzgado a denunciar a los hombres que las atacaran o agredieran.[11]

Sin embargo, ya en el siglo XVI, la posici贸n social de la mujer hab铆a empezado a deteriorarse. La s谩tira fue dando paso a lo que se podr铆a describir, sin caer en la exageraci贸n, como una guerra contra las mujeres, especialmente contra las de las clases m谩s bajas, que se evidenciaba en que cada vez se recriminaba m谩s a las mujeres que fuesen scolds [protestonas, peleadoras鈥 o esposas dominantes, y en que se incrementaran las acusaciones de brujer铆a.[12] De forma paralela a estos acontecimientos, empezamos a ver cambios en el significado de gossip, que pasa a designar a las mujeres que mantienen una conversaci贸n fr铆vola.

El significado tradicional, no obstante, perdura. En 1602, cuando Samuel Rowlands escribi贸 Tis Merrie When Gossips Meete, una pieza sat铆rica en la que se habla de tres mujeres londinenses que pasan las horas en una taberna hablando sobre los hombres y el matrimonio, gossip todav铆a se emplea para designar la amistad femenina con el sentido impl铆cito de que 鈥渓as mujeres pod铆an crear sus redes sociales y su propio espacio social鈥 y enfrentarse a la autoridad masculina.[13] Pero conforme avanz贸 el siglo, se fue imponiendo la connotaci贸n negativa del t茅rmino. Como ya mencion茅, esta transformaci贸n fue de la mano del reforzamiento de la autoridad patriarcal en la familia y de la exclusi贸n de las mujeres de los oficios y los gremios,[14] lo que, sumado a los procesos de cercamiento, produjo la 鈥渇eminizaci贸n de la pobreza鈥.[15] Con la consolidaci贸n de la familia y de la autoridad masculina dentro de ella, representando al poder del Estado sobre la esposa y los hijos, y con la p茅rdida del acceso a los anteriores medios de subsistencia, se socav贸 tanto el poder de las mujeres como la amistad femenina.

As铆, si en la Edad Media tard铆a todav铆a se pod铆a representar a la esposa desafiando a su marido o incluso pele谩ndose con 茅l, ya a finales del siglo XVI cualquier demostraci贸n de independencia o cr铆tica hacia el marido por parte de la mujer pod铆a acarrear un severo castigo. La obediencia era la principal obligaci贸n de la esposa 鈥揷omo no dejaba de inculcar la literatura de la 茅poca鈥, impuesta por la Iglesia, la ley, la opini贸n p煤blica y, definitivamente, por los crueles castigos dictados contra las 鈥減eleadoras鈥,[16] como el scold鈥檚 bridle, tambi茅n llamado branks [bozal o m谩scara infamante], un s谩dico artilugio hecho de metal y cuero que desgarraba la lengua cuando la mujer intentaba hablar. Se trataba de una estructura de hierro que se cerraba en torno a la cabeza y que ten铆a una brida, con unas dimensiones de unos cinco cent铆metros de largo y dos y medio de ancho, que se introduc铆a en la boca de la mujer y quedaba encima de la lengua, presion谩ndola; a menudo la brida estaba tachonada de p煤as que her铆an la lengua de la castigada en cuanto la mov铆a, con lo que se le imped铆a hablar.

El primer registro de este instrumento de tortura se encuentra en Escocia en el a帽o 1567, y fue dise帽ado para castigar a las mujeres de clase baja consideradas gru帽onas, peleadoras o alborotadoras, de las que a menudo se sospechaba que practicaban la brujer铆a. Tambi茅n se obligaba a llevarlo puesto a las esposas que eran consideradas brujas, arp铆as o peleadoras.[17] Con frecuencia el instrumento era llamado gossip bridle [brida del chisme], lo que atestigua el cambio de significado que experiment贸 el t茅rmino. Con la cabeza y la boca encerradas en semejante jaula, las mujeres acusadas pod铆an sufrir la cruel humillaci贸n p煤blica de ser paseadas de ese modo por el pueblo 鈥搖na posibilidad que deb铆a aterrar a las mujeres鈥, para demostrar lo que les pod铆a pasar a quienes no fuesen sumisas. Es significativo que este mismo castigo se emplease en Virginia, Estados Unidos, para controlar a los esclavos hasta el siglo XVIII.

Otra de las torturas a las que se somet铆a a las mujeres asertivas-rebeldes era el cucking stool o ducking stool [taburete de sumersi贸n],[18] que tambi茅n se empleaba para castigar a las prostitutas y a las mujeres que participaban en las revueltas contra los cercamientos. Consist铆a en atar a la mujer sentada en una silla 鈥減ara sumergirla en un estanque o r铆o鈥. Seg煤n D. E. Underdown, 鈥渁 partir de 1560 se empiezan a multiplicar los indicios de la adopci贸n de este castigo鈥.[19]

El delito de scolding [vituperar] tambi茅n llevaba a las mujeres ante la justicia, que les impon铆a multas, mientras los curas bramaban contra la lengua de las mujeres durante sus sermones. De las esposas, se esperaba especialmente que estuviesen calladas, que 鈥渙bedeciesen a su marido sin objeciones鈥 y 鈥渓e tuviesen un temor reverencial鈥. Por encima de todo, se les ordenaba que convirtiesen a su marido y su hogar en el centro de todas sus atenciones y que no perdiesen el tiempo en la ventana o en la puerta. Incluso se las desalentaba a visitar demasiado a sus familias una vez casadas y, ante todo, a pasar tiempo con sus amigas. En 1547, 鈥渟e proclam贸 la prohibici贸n de que las mujeres se reunieran para murmurar y charlar鈥 y se orden贸 a los maridos que 鈥済uardasen a sus esposas en casa鈥.[20] La amistad femenina fue uno de los objetivos de la caza de brujas, como demuestra el hecho de que en el transcurso de los juicios, las acusadas eran obligadas a denunciarse unas a otras bajo tortura: las amigas entregaban a sus amigas, las hijas a sus madres.

En este contexto, gossip pas贸 de indicar amistad y afecto a significar denigraci贸n y rid铆culo. Aunque se empleara con su significado original, ten铆a nuevas connotaciones; en el siglo XVI designaba a un grupo informal de mujeres que impon铆a un comportamiento socialmente aceptable mediante la censura particular o los rituales p煤blicos, lo que implica que la cooperaci贸n entre mujeres se estaba poniendo al servicio del mantenimiento del orden social.

Gossiping y la formaci贸n del punto de vista femenino

Gossip se refiere en la actualidad a una conversaci贸n informal en muchos casos da帽ina hacia las personas objeto de ella. Principalmente es una conversaci贸n que obtiene satisfacci贸n de la cr铆tica irresponsable a otras personas; es la circulaci贸n de informaci贸n que no est谩 destinada a o铆dos p煤blicos pero es capaz de arruinar la reputaci贸n de alguien y, sin duda, es 鈥渦na conversaci贸n de mujeres鈥.

Quienes 鈥渃hismosean鈥 son las mujeres que supuestamente no tienen nada mejor que hacer y tienen peor acceso al conocimiento y la informaci贸n real, adem谩s de una incapacidad estructural para articular un discurso racional y basado en los hechos. As铆 pues, el chisme constituye un elemento fundamental en la devaluaci贸n de la personalidad y el trabajo de las mujeres, especialmente del trabajo dom茅stico, que presuntamente es el terreno ideal para que florezca esta pr谩ctica.

Como ya vimos, esta concepci贸n del t茅rmino gossip surge en un contexto hist贸rico concreto. Si se contempla desde la perspectiva de otras tradiciones culturales, esta 鈥渃harla intrascendente entre mujeres鈥 tendr铆a en realidad un aspecto muy diferente. En muchos lugares del mundo, a las mujeres se las consider贸 hist贸ricamente como las tejedoras de la memoria: quienes mantienen vivas las voces del pasado y las historias de la comunidad, quienes las transmiten a las generaciones futuras y, al hacerlo, crean una identidad colectiva y un profundo sentimiento de cohesi贸n. Tambi茅n son ellas quienes legan el conocimiento y la sabidur铆a adquirida, ya sea sobre los remedios medicinales, los problemas del coraz贸n o la comprensi贸n del comportamiento humano, empezado por los varones. Cuando se denomina gossip a esta producci贸n de conocimiento se est谩 contribuyendo a la degradaci贸n de las mujeres 鈥揺s la continuaci贸n de la construcci贸n estereot铆pica de la mujer como un ser propenso a la maldad, que envidia el poder y la riqueza de los dem谩s y que est谩 dispuesta a prestar o铆dos al diablo鈥. Es as铆 como se silenci贸 a las mujeres y, hasta el d铆a de hoy, se las excluye de muchos de los lugares donde se toman las decisiones, se las priva de la posibilidad de definir su propia experiencia y se las obliga a sobrellevar la imagen mis贸gina o idealizada que los hombres tienen de ellas. Pero estamos recuperando nuestra sabidur铆a. Como dijo una mujer hace poco en un encuentro sobre el significado de la brujer铆a, la magia es que 鈥渘osotras sabemos que sabemos鈥.

