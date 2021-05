–

Durante m√°s de un a√Īo The Guardian ha estado tratando de ponerse en contacto con el ex-coronel Jim Steele, de 68 a√Īos, para preguntarle sobre su papel durante la guerra de Irak como enviado personal del secretario de Defensa Donald Rumsfeld ante los Comandos Especiales de la Polic√≠a de Irak: una fuerza paramilitar temible que dirig√≠a una red secreta de detenci√≥n centros de todo el pa√≠s donde se torturaba a las personas sospechosas de rebelarse contra la invasi√≥n liderada por EEUU para obtener informaci√≥n.

Comandos especiales de la polic√≠a montando guardia en Najaf, 160 km (100 millas) al sur de Bagdad en enero de 2007 En el d√©cimo aniversario de la invasi√≥n las acusaciones de la existencia de v√≠nculos de EEUU con dichas unidades, responsables de acelerar el descenso de Irak en una guerra civil, dan una nueva y pol√©mica perspectiva a la ocupaci√≥n stadounidense de Irak. La investigaci√≥n se inici√≥ hace m√°s de un a√Īo tras la filtraci√≥n en internet de millones de informes militares secretos de EEUU, que conten√≠an menciones a que se orden√≥ a soldados de EEUU ignorar la tortura. El soldado Bradley Manning, de 25 a√Īos, se enfrenta a una condena de 20 a√Īos, acusado de filtrar secretos militares.

El coronel James Steele El papel de Steele fue fundamental. Fue la figura encubierta de EEUU detr√°s de la recopilaci√≥n de inteligencia de las nuevas unidades de comando. El objetivo: parar la incipiente insurgencia sunita en sus inicios mediante la extracci√≥n de informaci√≥n de los detenidos. Fue un papel hecho a medida para Steele. El veterano se hab√≠a forjado una reputaci√≥n en El Salvador casi 20 a√Īos antes como jefe de un grupo de asesores de las fuerzas especiales estadounidenses que estaban creando y financiando al ej√©rcito salvadore√Īo para combatir la guerrilla del FNLM. Estas unidades gubernamentales se ganaron una temible reputaci√≥n internacional por sus actividades como escuadrones de la muerte. En su autobiograf√≠a Steele describe su trabajo all√≠ como el “entrenamiento de la mejor fuerza de contrainsurgencia” en El Salvador.

James Steele en El Salvador De su experiencia en El Salvador en 1986, Steele dijo al Dr. Max Manwaring, autor de El Salvador at war: An Oral History: “Cuando llegu√© aqu√≠, hab√≠a una tendencia a centrarse en los indicadores t√©cnicos… pero en una insurgencia el enfoque tiene que centrarse en los aspectos humanos. Eso significa que hay que lograr que la gente hable contigo”.

El Salvador, a√Īos 80: Cad√°veres de v√≠ctimas de los escuadrones de la muerte encontrados con sintomas de tortura; en el cartel: “Por subversivos. Les saluda el escuadr√≥n”. Pero que EEUU armase a uno de los bandos del conflicto aceler√≥ el descenso del pa√≠s en una guerra civil en la que murieron 75.000 personas y un mill√≥n (de una poblaci√≥n de 6 millones) se convirtieron en refugiados. Seg√ļn Celerino Castillo, agente especial experimentado de la Drug Enforcement Administration (DEA, Administraci√≥n de Control de Drogas) que trabaj√≥ junto a Steele en El Salvador, “la primera vez que o√≠ que el coronel James Steele iba a ir a Irak dije que iban a poner en pr√°ctica lo que se conoce como la ‘Opci√≥n Salvadore√Īa’ en Irak y eso es exactamente lo que pas√≥. Yo estaba hecho polvo porque sab√≠a que atrocidades se iban a cometer en Irak, que ya conoc√≠amos de El Salvador”.

Civiles asesinados en El Salvador por escuadrones de la muerte anticomunistas Fue en El Salvador donde Steele entr√≥ en contacto por primera vez con el hombre que acabar√≠a dirigiendo las operaciones estadounidenses en Irak: David Petraeus. Por aquel entonces con el rango de mayor, Petraeus visit√≥ El Salvador en 1986 y se dice que incluso fue huesped en la casa de Steele. Pero mientras Petraeus logr√≥ llegar a la c√ļspide, la carrera de Steele fu√© afectada por un obst√°culo inesperado al verse involucrado en el esc√°ndalo Ir√°n-Contra. Como piloto de helic√≥ptero que tambi√©n ten√≠a una licencia para volar aviones, dirigi√≥ el aeropuerto desde donde los asesores norteamericanos transportaban ilegalmente armas a las guerrillas de extrema derecha de la Contra en Nicaragua. Aunque la investigaci√≥n posterior del Congreso acab√≥ con sus ambiciones militares, Steele se gan√≥ la admiraci√≥n del entonces congresista Dick Cheney, que formaba parte del comit√© y admiraba los esfuerzos de Steele en la lucha contra los izquierdistas, tanto en Nicaragua como en El Salvador.

El general David Petraeus en Irak (2006) junto a Dick Cheney, vicepresidente de EEUU A finales de 1989 Cheney estaba a cargo de la invasi√≥n estadounidense de Panam√° para derrocar al que anta√Īo hab√≠a sido su favorito, el general Manuel Noriega. Cheney tom√≥ a Steele para hacerse cargo de la organizaci√≥n de una nueva fuerza de polic√≠a en Panam√° y ser el principal enlace entre el nuevo gobierno y el ej√©rcito de Estados Unidos. Todd Greentree, que trabajaba en la embajada de Estados Unidos en El Salvador y conoc√≠a a Steele, no se sorprendi√≥ de que reapareciera en otras zonas de conflicto: “No se llama ‘guerra sucia’ por casualidad; por eso, no es sorprendente ver que quienes est√°n relacionados con este tipo de guerra y saben como llevarla a cabo, reaparezcan en diferentes lugares del mundo en estos conflictos”.

Tras el final de las guerras en Centroam√©rica, Steele trabaj√≥ en los a√Īos 90 como alto cargo en el sector energ√©tico, trabajando entre otras empresas para ENRON. Hoy es CEO de la empresa Buchanan Renewables , dedicada a producir biomasa en Liberia. Una generaci√≥n m√°s tarde, y a medio mundo de distancia, la guerra de EEUU en Irak iba de mal en peor. En 2004, los neoconservadores hab√≠an desmantelado el aparato del partido Baathista, lo que hundi√≥ el pa√≠s en el caos. Un alzamiento de la mayor√≠a sunita estaba ganando terreno y causando graves problemas en Faluya y Mosul. Hubo una reacci√≥n violenta contra la ocupaci√≥n estadounidense que se cobraba las vidas de m√°s de 50 estadounidenses al m√©s en 2004. El Ej√©rcito de EEUU se enfrentaba a una insurgencia guerrillera poco convencional en un pa√≠s que conoc√≠a muy poco. En Washington DC se hab√≠a hablado ya de usar la Opci√≥n salvadore√Īa en Irak y el hombre que iba a encabezar esa estrategia ya all√≠. Poco despu√©s de la invasi√≥n de marzo 2003 Jim Steele estaba en Bagdad como uno “asesores” m√°s importantes de la Casa Blanca, enviando informes a Rumsfeld. Sus apuntes eran tan valorados que Rumsfeld se las pas√≥ a George Bush y Cheney. Rumsfeld habl√≥ de √©l en t√©rminos elogiosos. “Hemos tenido conversaciones con el general Petraeus ayer y tuve una conferencia hoy de un hombre llamado Steele que ha estado por ah√≠ trabajando con las fuerzas de seguridad y que de hecho ha llevado a cabo un trabajo maravilloso como civil”.

Steele mantenía contacto directo con Donald Rumsfeld, el Secretario de Defensa de EEUU, que reenviaba sus informes al presidente y al vicepresidente de EEUU



En junio de 2004 Petraeus lleg√≥ a Bagdad con el encargo de entrenar una nueva fuerza policial iraqu√≠ especializada en la contrainsurgencia. Steele y el coronel de EEUU James Coffman presentaron a Petraeus a un peque√Īo grupo de comandos endurecidos de la polic√≠a, entre los cuales estaban supervivientes del antiguo r√©gimen como el general Adnan Thabit, condenado a muerte por un complot fallido contra Sadam, pero salvado por la invasi√≥n de EEUU. Thabit, seleccionado por los estadounidenses para dirigir los comandos especiales de la polic√≠a, estableci√≥ una estrecha relaci√≥n con los nuevos consejeros. “Se convirtieron en mis amigos. Mis asesores, James Steele y el coronel Coffman, proven√≠an de las fuerzas especiales, por lo que me benefici√© de su experiencia… pero la principal persona con la que sol√≠a ponerme en contacto era David Petraeus”.

Adnan Thabit (o Tharbet), jefe de los comandos especiales de la polic√≠a iraqu√≠ durante la ocupaci√≥n por EEUU Con Steele y Coffman como sus principales hombres, Petraeus comenz√≥ a entregar dinero de un fondo multimillonario a lo que se convertir√≠a en los Comandos Especiales de la Polic√≠a. Seg√ļn la Oficina de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, recibieron una parte de un fondo de 8.200 milllones de d√≥lares pagados por el contribuyente estadounidense. La cantidad exacta que recibieron es un secreto. Gracias al acceso casi ilimitado de Petraeus a fuentes de financiaci√≥n y armas, y a la experiencia pr√°ctica de Steele en la contrainsurgencia, se pudieron poner en marcha las bases necesarias para que los comandos se convirtiesen en una fuerza aterradora.

Emblema de la Brigada de los lobos, m√°s tarde llamada brigada de la libertad, entrenada por Steele y responsable de incontables masacres de civiles (FUENTE) Un elemento adicional complet√≥ el conjunto. Los EEUU hab√≠an prohibido la participaci√≥n en las fuerzas de seguridad de miembros de las violentas milicias chi√≠tas como la Brigada Badr y el Ej√©rcito del Mahdi, pero en el verano de 2004 eliminaron esa prohibici√≥n. Miembros de las milicias chi√≠tas de todo el pa√≠s llegaron en masa a Bagdad para unirse a los nuevos comandos. Estos hombres estaban dispuestos a luchar contra los sunitas: muchos buscaban venganza por d√©cadas del gobierno brutal de Sadam apoyado por los sunitas, y la oportunidad de responder a los insurgentes violentos y el terror indiscriminado de al-Qaida. Petraeus y Steele desencadenaron esta fuerza local contra la poblaci√≥n sunita, as√≠ como contra los insurgentes y sus simpatizantes y cualquier otra persona que ten√≠a la mala suerte de cruzarse en su camino. Era una lucha de contrainsurgencia t√≠pica. Tambi√©n estaba sacando de la botella al letal genio del sectarismo. Las consecuencias para la sociedad iraqu√≠ ser√≠an catastr√≥ficas. En el apogeo de la guerra civil, dos a√Īos m√°s tarde, aparec√≠an mensualmente 3.000 cuerpos en las calles de Irak – muchos de ellos civiles inocentes de la guerra sectaria.

La “salvadorizaci√≥n” de Irak -es decir, el uso de escuadrones de la muerte para controlar el pa√≠s-, tema de portada de la revista del New York Times

Los comandos crearon una red de centros de detenci√≥n secretos donde los insurgentes podr√≠an ser llevados para extraerles informaci√≥n. Los comandos utilizaron los m√©todos m√°s brutales para hacer que los detenidos hablasen. No hay pruebas de que Steele o Coffman participasen en estas sesiones de tortura, pero el general Muntadher al Samari, un ex general del ej√©rcito iraqu√≠ que particip√≥ en la reconstrucci√≥n de las fuerzas policiales tras la invasi√≥n de EEUU, afirma que sab√≠an exactamente lo que estaba pasando y que se entregaban a los comandos las listas de personas que quer√≠an que les trajeran. Dice que trat√≥ de detener la tortura, pero fracas√≥ y huy√≥ del pa√≠s. “Est√°bamos almorzando. El Coronel Steele, el Coronel Coffman, y la puerta se abri√≥ y el capit√°n Jabr estaba all√≠ torturando a un prisionero. √Čl [la v√≠ctima] estaba colgando boca abajo y Steele se levant√≥ y simplemente cerr√≥ la puerta, sin decir nada – era simplemente algo normal para √©l”.

El coronel James Henry Coffman (IZDA) entren√≥ a paramilitares chi√≠tas iraqu√≠es en un intento de sofocar una insurgencia sunita junto con el coronel James Steele (DCHA, segundo a la derecha) Seg√ļn dice, hab√≠a entre 13 y 14 prisiones secretas en Bagdad bajo el control del Ministerio del Interior que eran utilizadas por los Comandos Especiales de la Polic√≠a. Asegura que Steele y Coffman ten√≠an acceso a todas estas prisiones y que √©l visit√≥ una en Bagdad con ambos.

“Eran secretas, nadie las hizo p√ļblicas. Pero la c√ļpula estadounidense y los dirigentes iraqu√≠es sab√≠an todo acerca de estas prisiones. Las cosas que pasaron all√≠:… Las perforaciones, los asesinatos, la tortura, el tipo m√°s horrible de tortura que he visto en mi vida”. Seg√ļn un soldado con el 69o regimiento acorazado desplegado en Samarra en 2005 que no quiso ser identificado: “Eran como los nazis… Fundamentalmente como la Gestapo. Ellos [los comandos] basicamente se dedicaban a torturar a cualquiera del que tuviesen buenas razones para sospechar, o creyesen que sab√≠a algo, o que era parte de la insurgencia… o la apoyaba, y la gente lo sab√≠a”.

El general Muntadher al Samari, un ex general del ejército iraquí que participó en la reconstrucción de las fuerzas policiales tras la invasión de EEUU, denunció en una entrevista el papel de Steele (FUENTE)

Neil Smith, un m√©dico de 20 a√Īos de edad que estaba estacionado en Samarra, recuerda lo que los soldados estadounidenses de bajo rango contaban en la cantina. “Era algo sabido en nuestro batall√≥n, y sin duda en nuestro pelot√≥n, que se llevaban a cabo interrogatorios bastante violentos. Que golpeaban a la gente, les daban descargas el√©ctricas, les apu√Īalaban, y no s√© qu√© m√°s… sonaba como cosas bastante terribles. Si enviabas all√≠ a un chico le torturar√≠an y quiz√°s violar√≠an o lo que fuese, ser√≠a humillado y maltratado por los comandos especiales para obtener toda la informaci√≥n que quisiesen”.

Cad√°veres tirados por las calles de Bagdad en 2003 tras ser asesinados por escuadrones de la muerte, estilo salvadore√Īo.

Cuando The Guardian/BBC Arabic preguntaron a Petraeus sobre la tortura y su relaci√≥n con Steele respondi√≥ con una declaraci√≥n de un oficial cercano al general diciendo: “El historial del General (retirado) Petraeus, que incluye instrucciones a sus propios soldados… refleja claramente su abierta oposici√≥n a cualquier forma de tortura (…) El ex-Coronel Steele era uno de los miles de asesores de las unidades iraqu√≠es que trabajan en el √°mbito de la polic√≠a iraqu√≠. No hab√≠a ning√ļn tipo de periodicidad para las reuniones del coronel Steele con el general Petraeus, aunque le vio en varias ocasiones al inicio de la creaci√≥n de la polic√≠a especial, en la que el coronel Steele jug√≥ un papel importante”. Pero Peter Maass, que por aquel entonces estaba trabajando para el New York Times, y que ha entrevistado a ambos, recuerda su relaci√≥n de otra manera: “Habl√© con cada uno de ellos sobre el otro y estaba claro que estaban muy pr√≥ximos el uno del otro en relaci√≥n tanto a la cadena de mando como en t√©rminos de sus ideas y la ideolog√≠a de lo que hab√≠a que hacer. Todo el mundo sab√≠a que √©l era el hombre de Petraeus. Incluso Steele se define a s√≠ mismo como hombre de Petraeus”.

Steele (con gafas de sorl en la cabeza) junto a Adnan Thabit (o Tharbet), jefe de los comandos especiales de la policía iraquí (en el sofá, con la cabeza descubierta9

Steele en una operación nocturna en Irak

Steele (DCHA) en un hospital junto al coronel James Henry Coffman (con gafas oscuras)

Maass y el fot√≥grafo Gilles Peress lograron una reuni√≥n con Steele en una biblioteca reconvertida en centro de detenci√≥n en Samarra. “Lo que yo o√≠ eran prisioneros gritando toda la noche”, dijo Peress. “Sabes lo bajo que has caido cuando un joven capit√°n del ej√©rcito de los EEUU dice a sus soldados que ni se les ocurra acercarse a ese lugar”. Dos hombres de Samarra que estuvieron encarcelados en la biblioteca hablaron con el equipo de investigaci√≥n de The Guardian. “Me electrocutaban. Me colgaron del techo. Tiraban de mis o√≠dos con unos alicates, y me golpeaban en la cabeza, pregunt√°ndome sobre mi esposa, diciendo que la llevar√≠an all√≠…”. Seg√ļn cont√≥ Maass “un d√≠a, Jim Steele me dijo: ‘Oye, acaban de capturar un yihadista saud√≠. ¬ŅTe gustar√≠a entrevistarlo?’ No me llevaron a la zona principal… me llevaron a una oficina lateral donde el saudita hab√≠a sido llevado, y hab√≠a sangre goteando a un lado del escritorio de la oficina”. Peress retoma la historia: “Est√°bamos en una habitaci√≥n en la biblioteca entrevistando a Steele y miro a mi alrededor y veo sangre por todas partes. √Čl (Steele) escucha los gritos del otro tipo que est√° siendo torturado mientras hablamos, y hay manchas de sangre en la esquina de la mesa, delante de √©l”. Maass dice: “Y mientras esta entrevista estaba pasando con este saudita mientras Jim Steele tambi√©n estaba en la habitaci√≥n, hab√≠a unos gritos terribles, alguien gritaba Al√°, Al√°, Al√°. Pero no era un √©xtasis religioso o algo as√≠, se trataba de gritos de dolor y terror “.

El fotoperiodista Gilles Peress (izquierda) y el reportero del New York Times Peter Maass informaron haber escuchado y visto signos claros de tortura en un centro de detenci√≥n en Samarra mientras entrevistaban a Steele. El General Muntadher huy√≥ despu√©s de que dos colegas cercanos fuesen asesinados despu√©s de que ser convocados al ministerio y sus cuerpos fueron encontrados en un vertedero. En menos de un mes, dice, Steele se puso en contacto con el. “Quer√≠a saber todo detalladamente: ¬ŅTen√≠a alguna informaci√≥n sobre √©l, James Steele? ¬ŅTengo pruebas contra √©l? ¬ŅFotograf√≠as, documentos: cosas que probaban que cometi√≥ cosas en Irak, las cosas que le preocupaba que yo podr√≠a revelar? Ese era el prop√≥sito de su visita… Estoy dispuesto a ir al tribunal internacional y declarar ante ellos y jurar que los funcionarios de alto rango como James Steele presenciaron los cr√≠menes contra los derechos humanos en Irak. Ni lo pararon ni castigaron a los autores”.

Steele, el hombre, sigue siendo un enigma. Sali√≥ de Irak en septiembre de 2005 y desde entonces se dedica a asuntos relacionados con la energ√≠a, uni√©ndose al grupo de empresas del petrolero de Texas Robert Mosbacher. Hasta ahora ha permanecido donde le gusta estar: lejos de la atenci√≥n de los medios de comunicaci√≥n. Si no fuera por la filtraci√≥n por Bradley Manning en Wikileaks que destap√≥ los abusos de EEUU en Irak, posiblemente seguir√≠a all√≠. Son raras las im√°genes suyas, como la que aparece en el reportaje sobre sus actividades. Muestra a Steele, entonces un veterano de 58 a√Īos en Irak, vacilando, mirando inc√≥modo cuando ve pasar una c√°mara. √Čl se aparta del objetivo de la c√°mara, mirando con recelo por el rabillo del ojo y luego se aparta de la vista.