Quiz谩s el m谩s destacado negacionista del genocidio armenio 鈭抏n 1915 viv铆an en el imperio otomano unos 2 millones de armenios cristianos; en 1922 quedaban ya s贸lo un poco m谩s de 400 mil鈭 era nada menos que el propio Adolf Hitler. Dirigi茅ndose a sus generales en la residencia en Obersalzberg poco antes de la invasi贸n a Polonia en 1939 dec铆a: 鈥淢and茅 al este mis Unidades de la Calavera [SS] con la orden de matar sin piedad a hombres, mujeres y ni帽os de la raza y la lengua polaca. S贸lo as铆 ganaremos el Lebensraum [espacio vital] que necesitamos. 驴Qui茅n, despu茅s de todo, se acuerda hoy de la aniquilaci贸n de los armenios?鈥.

En la v铆spera de desatar la guerra en Europa que desemboc贸, de acuerdo con el enfoque funcionalista, en el holocausto, el genocidio de 6 millones de jud铆os y arroj贸 otros millones de v铆ctimas 鈭抔itanos, comunistas, opositores pol铆ticos, homosexuales, discapacitados, etc茅tera, incluidos, entre otros, 2,6 millones de polacos 茅tnicos, el asesinato que incluye las v铆ctimas de la guerra y no cumple todos los rasgos del genocidio: el 铆mpetu exterminador nazi se centr贸 al final en las 茅lites pol铆ticas e intelectuales polacas, mientras la dem谩s poblaci贸n fue destinada a esclavizar鈭. Hitler sab铆a lo que dec铆a. El Estado turco nunca fue juzgado por este genocidio y su impunidad era muy alentadora.

Adem谩s, muchos de los oficiales enviados por 茅l a las tierras de sangre orientales 鈭扨olonia, Bielorrusia, Ucrania鈭 en su momento, de primera mano, pudieron observar a los turcos en acci贸n. Alemania y Turqu铆a eran aliados en la Primera Guerra Mundial. Entre las medallas de Rudolf Hess, el futuro comandante de Auschwitz, estaba la Estrella de Gallipoli.

Hess estuvo en Turqu铆a y en Siria, entonces imperio otomano, en el lugar y en el tiempo preciso para apreciar la eficacia y la crueldad con que los turcos exterminaban a los armenios (hombres, mujeres, ni帽os) en una mezcla de asesinatos en masa y deportaciones. Bajo la pretensi贸n de relocalizarlos al este, la misma cosa que los nazis contaban despu茅s a sus v铆ctimas deportadas a los campos de exterminio, los turcos mandaban enteras comunidades armenias a las marchas de la muerte rumbo a los campos de concentraci贸n en Siria, lo mismo que los nazis hac铆an hasta los 煤ltimos d铆as de la guerra. La mayor铆a de las v铆ctimas mor铆a antes del hambre, calor y maltrato. Los futuros oficiales de las SS, como Hess, parec铆an tomar notas. Un genocidio no juzgado y no reconocido, inevitablemente lleva al otro.

Benny Morris, el enfant terrible de los llamados nuevos historiadores israel铆es (Morris, Papp茅, Shlaim, Flapan) y el autor de un libro sobre el tema, The Thirty-Year Genocide: Turkey鈥檚 Destruction of Its Christian Minorities 1894-1924, tiene un punto cuando subraya que la aniquilaci贸n de los armenios de principios del siglo XX era parte de una amplia campa帽a turca de eliminar de su imperio a todas las comunidades cristianas: armenias, griegas y asirias 鈭抪or lo que hablar de genocidio puede ser debatible (apuntar a un grupo de modo exclusivo por el solo hecho de su existencia parece ser la clave)鈭, pero cuando Raphael Lemkin, el jurista polaco de origen jud铆o, acu帽贸 en los a帽os 40 aquel t茅rmino (v茅ase su libro Axis Rule in Occupied Europe, 1944), pensaba justamente en la suerte de los armenios.

鈥淢e interes茅 en el genocidio 鈭抎ec铆a Lemkin鈭 porque ocurri贸 tantas veces en la historia. Primero, por ejemplo, a los armenios y luego vino Hitler鈥. Su prop贸sito 鈭抰ras seguir con atenci贸n el proceso de Soghomon Tehlirian, un justiciero armenio que ajustici贸 en 1921 en Berl铆n a Talat Pa艧a, uno de los arquitectos del genocidio y jefe de la Te艧kil芒t-谋 Mahsusa (Organizaci贸n Especial) a cargo de 茅l; ante la falta de justicia, una secreta organizaci贸n armada armenia la tom贸 en sus manos (Operaci贸n N茅mesis)鈭, no era s贸lo nombrar un fen贸meno, sino tipificarlo dentro del derecho internacional para que tuviera responsabilidades y castigos concretos.

Decir que el t茅rmino genocidio no aplica ya que en aquel entonces dicha palabra no exist铆a, uno de los argumentos negacionistas de Ankara, har铆a re铆r a Lemkin. He aqu铆 el meollo del asunto: reconocido y juzgado, el genocidio armenio forzar铆a a los turcos a pagar indemnizaciones y/o restituirles tierras y bienes a los descendientes de los sobrevivientes.

Robert Fisk, el gran corresponsal en Medio Oriente, se obsesion贸 con recordar y empujar el reconocimiento del genocidio armenio. Escribi贸 incontables textos. Uno de sus principales libros, The Great War for Civilisation (2005), tiene un apartado entero sobre el tema: The First Holocaust (el t茅rmino que prefer铆a usar Fisk).

Citando los trabajos de Temer A莽kam, uno de los audaces 鈭抷 exiliados en EEUU鈭 historiadores turcos, demostraba que las masacres de los armenios no eran episodios separados, como suele insistir Turqu铆a, sino parte de un plan m谩s grande y que las relocalizaciones 鈭抍omo lo demuestran los telegramas de Talat Pa艧a a los gobernadores鈭 eran una coartada inventada mucho antes de que empez贸, s铆, el genocidio. 鈥淣i siquiera hab铆a eufemismos all铆, como la 鈥榮oluci贸n final鈥 nazi. Los oficiales otomanos usaban directamente la palabra turca para la 鈥榚xterminaci贸n鈥: imha鈥.

