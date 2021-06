–

El tel贸n de fondo en el que ocurri贸 el genocidio armenio: la progresiva descomposici贸n del imperio otomano, la humillante derrota a mano de fuerzas cristianas (Bulgaria, Grecia, Serbia, Montenegro) en la Primera Guerra de los Balcanes (1912-13), sin precedentes con el flujo de refugiados de las tierras perdidas, el auge del rabioso nacionalismo y finalmente la igualmente mal manejada campa帽a en la Primera Guerra Mundial en la que los armenios acabaron tachados de elemento subversivo aliado con fuerzas invasoras rusas, ponen una luz necesaria al exterminio de 1,5 millones de armenios.

Pero apuntan tambi茅n al motivo,al intento y a la 鈭抧egada rotundamente鈭 sistematicidad del Estado turco. Los gobernantes estaban desesperados por conservar Anatolia, el centro y el coraz贸n del imperio, pero lo 煤nico que pod铆an ofrecer para defender a su pueblo fue la limpieza 茅tnica de cuerpos for谩neos (armenios, griegos, asirios). El argumento conservacionista siempre ha sido veh铆culo del genocidio y del negacionismo: despu茅s de todo Hitler, que luego tanto admir贸 a Atat眉rk por sus esfuerzos de edificar un pa铆s nuevo 鈭抏ncima libre ya de minor铆as gracias a los esfuerzos anteriores de los J贸venes Turcos鈭, tambi茅n clamaba defender al pueblo alem谩n de los jud铆os y otros elementos subversivos.

De all铆 el “dizque genocidio” armenio. Las alegaciones armenias. Choques con v铆ctimas de ambos bandos. Cualquier menci贸n del genocidio armenio est谩 penalizada por la ley turca (el infame art. 301). Pero el negacionismo turco est谩 tan entrelazado con la identidad nacional 鈭捖e all铆 emergi贸 la Turqu铆a moderna!鈭 que a menudo desemboca en su opuesto: en una abierta celebraci贸n y orgullo, sobre todo en la arena interna.

Los mismos pol铆ticos que abogan internacionalmente por silenciar los hechos de la historia ante el p煤blico nacional se ufanan de lo mismo, refiri茅ndose a los armenios de hoy, ya fuera de la Turqu铆a, como las sobras de la espada (k谋l谋莽 art谋g谋), insinuando que a煤n hay cosas inacabadas en referencia a los descendientes de los sobrevivientes.

Cuando a finales del siglo XIX Theodor Herzl, el padre del sionismo, vendi贸, como se lo reproch贸 Bernard Lazare, a los armenios apenas salidos de las masacres hamidianas -una represi贸n pol铆tica que normaliz贸 la violencia antiarmenia y abri贸 la puerta al exterminio posterior-, al ofrecerle el apoyo pol铆tico al sult谩n a cambio de una posible adquisici贸n de Palestina, sent贸 un precedente para la ambigua relaci贸n de Israel con el genocidio 1915-1922.

Si bien la impunidad turca fue la que, entre otras cosas, permiti贸 d茅cadas m谩s tarde a Hitler aniquilar a buena parte de los jud铆os de Europa -entre otros grupos humanos-, la oficial postura del Estado jud铆o siempre fue una premeditada minimizaci贸n por todos los medios posibles a fin de cultivar buenas relaciones con Ankara y preservar instrumentalmente el monopolio de la victimizaci贸n.

Lo que Shimon Peres dijo una vez a un peri贸dico turco 鈭掆渞echazamos los intentos de crear una semejanza entre el holocausto y las 鈥榓legaciones armenias鈥…鈥 (sic)鈭 entr贸, seg煤n Israel Charny, uno de los principales estudiosos del genocidio, en la distancia de la negaci贸n del genocidio armenio comparable con la negaci贸n del holocausto (v茅ase: A., Yair, The Banality of Denial: Israel and the Armenian Genocide, 2003).

Si bien 煤ltimamente las relaciones israel铆-turcas estaban a la baja e Israel parec铆a acercarse a un reconocimiento (debates en la Knesset, etc茅tera), Tel Aviv adquiri贸 en los 煤ltimos a帽os otro importante aliado 鈭抦ilitar (el eje antiran铆) y econ贸mico (petr贸leo/gas)鈭, igualmente un pueblo turco, negacionista del genocidio armenio: Azerbaiy谩n.

La reciente guerra en Nagorno Karabaj/Arstaj, en la que el apoyo militar de Ankara y Tel Aviv result贸 crucial para la victoria de Bak煤 (v茅ase: M. W., Nagorno Karabaj: 谩rea de juego de imperios y moderno campo de batalla, en: Memoria, n煤mero 277, https://lahaine.org/dX1z), no s贸lo resucit贸 el fantasma del genocidio armenio y de su negacionismo, sino que confirm贸 algo que varios estudiosos se帽alan desde hace tiempo: es completamente imposible entender el conflicto entre Armenia y Azerbaiy谩n sin integrar en 茅l el discurso de la negaci贸n del genocidio producido en Turqu铆a y adoptado por Azerbaiy谩n.

En este contexto el reciente reconocimiento del genocidio armenio en su 106 aniversario por Joe Biden 鈭抜gualmente en un momento del alejamiento pol铆tico con el r茅gimen de Erdogan (y sin, como antes, anteponer cuestiones de la OTAN, acceso a bases turcas, etc茅tera)鈭 con lo que EEUU se uni贸 al grupo de apenas 32 pa铆ses que lo reconocen oficialmente, fue una vindicaci贸n de las v铆ctimas.

Protest贸 Ankara. Protest贸 Bak煤, lamentando la falsificaci贸n de la historia y omisi贸n de masacres cometidas por armenios (隆sic!). Cuando en 2015 el papa Francisco I reconoci贸 el genocidio armenio en nombre de la Santa Sede, habl贸 del primer genocidio del siglo XX. Atin贸 y err贸: el primero fue la casi total exterminaci贸n de los herero y los nama por los colonizadores alemanes en Namibia, reconocido de hecho como tal por Berl铆n, pero no por muchos m谩s. El genocidio armenio a煤n espera por su reconocimiento universal. Muchos m谩s est谩n en la cola.

