El r茅gimen de la opini贸n domina nuestro estado de 谩nimo. Somos gatos del algoritmo, comentadores de nuestra vida cotidiana, comprometidos haters, catadores de ideolog铆a ajena. Decimos todo, no dejamos pasar una. Etiquetado frontal, cumple de Charly, la carta de la jefa, la desaparici贸n de Santiago, el FMI, la cuarentena, cualquier cosa del Diego: el cumple, la serie, la muerte. Cualquier cosa del Diego sirve para mostrar nuestro plebeyismo, para que nos lluevan likes, para sonre铆rnos, para que nos crean piolas. Pero del aniversario del violento desalojo de Guernica y de la desaparici贸n de Facundo Astudillo Castro no, casi que no. Casi que Berni no. Ni hashtag, ni tendencia, ni una nota, ni cancelaci贸n, ni militancia. Agradecemos vacunas, recordamos a Nestor, nos re铆mos de Tetaz, defendemos el control de precio, entendemos lo de Manzur, insistimos con la expropiaci贸n de Vicent铆n, decimos que se corran que estamos gobernando, elogiamos a Put铆n, puteamos a Macri, medio que hasta opinamos de los mapuches,. Nos preocupa Milei, hablamos de derechas, de su ascenso, de qu茅 no son tan nuevas, pero del desalojo de Guernica y Facundo, no. Ac谩 casi nada, ac谩 silencio. Ni un retuit, una compartida, una megusteada, nada. No fue Berni, ni Axel, ni quemaron ranchos, ni encubrieron a la gorra, ni hicieron el trabajo sucio de los due帽os de la tierra. Silencio, ni un posteo, ni nada que decir.

