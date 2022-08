–

De parte de Periodico Anarquia August 27, 2022 156 puntos de vista

Personalmente me guardo mucho del insulto, pero no me genera una particular incomodidad. Los estudiantes que gritaron el otro d铆a a las autoridades y que les dec铆an hijo de yuta al presidente tal vez reconoc铆an el hecho de que la autoridad estatal posee su lugar gracias a una violencia estructural, sist茅mica, y por ende, todo pol铆tico, todo 芦representante禄 es un hijo o consecuencia de la polic铆a y la coerci贸n institucional. Tal vez, sin embargo, s贸lo quer铆an hacer 茅nfasis en que les cae mal y son contrarios a sus pol铆ticas. Sea lo que sea, es parte leg铆tima y natural de la protesta. Hecho entonces normal, salvo, para las personas que han interiorizado el sistema capitalista tanto que asignan un rol eterno, determinado y est谩tico a la 芦protesta禄, o sea, llaman protesta a un ritual lavado y predeterminado.

Entiendo que la lucha que est谩n llevando los estudiantes hoy no es balad铆, se trata de la defensa para la mejora de una estructura de socializaci贸n y estudio que posibilita que los gurises puedan aprender algo m谩s que a ser simples reproductores y explotados. Est谩n intentando que la cosa no empeore adem谩s, y eso es bastante.

Cuando un muro de la casa del representante m谩ximo de la educaci贸n fue pintado, de las primeras cosas que salieron fue una condena p煤blica del gremio de la educaci贸n, cuando los escraches son parte del acervo de la protesta local. Y ahora, cuando las autoridades act煤an escandalizados por los c谩nticos de los estudiantes, nuevamente salen para desvincularse. A veces, simplemente no decir nada te puede librar de no quedar pegado, pero algunos sienten la necesidad imperiosa de mantener el orden institucional que justamente produce la injusticia contra la cual protestan. No es un gobierno sino que son los gobiernos del capital, todos sus administradores y no uno de sus bandos.

A veces los representantes de los sindicatos se parecen mucho a los representantes pol铆ticos que se parecen mucho a los representantes de las empresas鈥

Por mi parte, me reconozco y simpatizo mucho con la fiereza de los que luchan, hoy esos 芦pajaritos libertarios禄 que le pasan el trapo a los acomodados de la correcci贸n pol铆tica merecen ser alabados鈥

R.