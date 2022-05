–

驴Hab茅is pensado alguna vez un mundo sin machismo?

Yo s铆.

驴Se puede hacer?

Yo soy humanista, as铆 que creo que s铆.

No odio a la humanidad.

No creo que haya que exterminarla.

Es lo 煤nico que me convierte en humanista.

驴Soy feminista?

Mi educaci贸n es feminista.

No voy a decir si soy 鈥渁liado鈥 o no. Voy a preguntar, simplemente, si se puede vivir sin machismo.

Hay una pregunta que viene rondando la cabeza a este ser (humanista) desde hace mucho tiempo:

驴Por qu茅 solo media humanidad viene del 鈥渉umus鈥?

Pero esto ya son cosas que no est谩n explicadas y que hay que pasar de ellas por un fin: el poder.

La gente me da igual, la humanidad me da casi igual, La Naturaleza me dice que no pase del tema.

隆Qu茅 pena!: soy carnaca.

Pues mirad soy carnaca porque no he tenido facilidades para ser vegano.

鈥淪i es f谩cil鈥︹.

隆Para ti que tienes medios!

隆Qu茅 pena!: 隆si no tengo entorno!

Pues tengo.

Qu茅, a m铆, lo que diga el uno o la otra, me da igual. Qu茅, a m铆, lo que me importa es que la gente piense.

Pero lo que no pienso es que todo el mundo tenga que tener micromachismos.

Una persona, por ser persona, no es, ni una cosa, ni la otra.

Para m铆, las personas solo importan cuando son personas.

驴Una persona machista es para m铆 persona?: no.

Pues dejando esto claro, voy a comentar que el ayuntamiento de mi ciudad tiene un juego en el que puedes ver si tienes micromachismos o no. Yo lo hice鈥

隆El resultado!:

Me lo quedo para m铆. Pues es mi experiencia la que importa y no lo que digan los dem谩s.

Y, si t煤 eres de las dem谩s, pues muy bien con los dem谩s.

Masculino鈥

Femenino鈥

隆En serio, me dan grima estas palabras!

Si t煤 eres t煤 y no eres otro; 驴qu茅 m谩s te dan estas palabras, si t煤 sabes que eres t煤?

Un mundo sin machismo鈥:

隆Menudo sue帽o!

Pues nada鈥 Me voy a ver la tele que echan 鈥淟os Simsons鈥 que van a criticar a Apu por ser como es y no otro鈥

Yo me voy m谩s bien a ver lo que hay que hacer en casa; pues una casa no se levanta sola. Y鈥 Queridos amigos鈥 Si vosotros cre茅is que esto es machismo, muy bien por vosotros, pues por una pregunta que os dirijo, yo me quedo con un mundo m谩s claro: se puede vivir sin machismo.

-Richie punk-