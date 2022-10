–

Pese a que el siguiente texto fue presentado en las charlas del Ateneo Libertario de Sabadell (Cataluña) en 2009, lo compartimos en formato blog porque nos parece, además de interesante, muy contingente para la actualidad. Publicado en folleto por Desorden distro de Valencia y consolidado en el libro "Perspectivas Antidesarrolistas".





Son tales las

devastaciones que provoca el crecimiento econ贸mico que la sociedad capitalista moderna se caracteriza m谩s por lo que destruye que por lo que crea. Ninguna obra se puede comparar ya con las ruinas que causan

sus necesidades. Eso significa

algo obvio, a saber,

que la sed de beneficios que gu铆a el sistema productivo, y por ende, el modo de vida que conlleva, se

apaga con una avalancha de perjuicios

para

la poblaci贸n, que van desde los riesgos para la salud (la

contaminaci贸n origina la cuarta parte de las enfermedades) hasta los

destrozos ambientales.

La destrucci贸n

ha alcanzado un grado tan elevado

que el contraste entre intereses privados y estragos p煤blicos se hace visible hasta para los m谩s rezagados. Es entonces cuando desde las instancias del poder hablan de conflicto

ambiental o territorial, de cultura de1 no o de gobernanza interactiva. Los problemas

laborales hace tiempo que dejaron de ser fuente de preocupaci贸n de los dirigentes, tal y como demuestra el hecho de que m谩s del 40% de los trabajadores gane menos de mil euros, y eso se debe a que, bajo la amenaza de la precariedad y la

exclusi贸n, los mecanismos de control e integraci贸n funcionan perfectamente. No ocurre as铆 en otros 谩mbitos, ya que el fracaso del ecologismo pol铆tico permiti贸 que la cuesti贸n social,

expulsada de los barrios y las f谩bricas,

emergiera en

las luchas mal llamadas ambientales, y particularmente, en la defensa del territorio,

sin la contenci贸n y dispersi贸n de la

“democracia participativa”.

A pesar de

todo, dicha emergencia no

ha sido tan apabullante como para producir un

fen贸meno de conciencia generalizado, y a las luchas les queda todav铆a un largo tramo por recorrer. No es pues el peligro de un movimiento social nacido de la

defensa del territorio lo que ha sembrado inquietud entre los dirigentes,

sino el hecho de que el desarrollismo, basado

principalmente en la especulaci贸n inmobiliaria, ha desembocado en una crisis financiera de la que se piensa

salir con

un cambio de paradigma: la econom铆a 鈥渧erde鈥,

o sea, el desarrollismo 鈥渟ostenible鈥.

Pero la

鈥渟ostenibilidad鈥 desarrollista exige un grado de colaboraci贸n popular que en otro tiempo el r茅gimen arbitrario vigente no juzgaba

necesario. Por eso, si los defensores de un

modo de vida respetuoso con la naturaleza

hab铆an tropezado siempre con las maneras paternalistas y autoritarias de la

administraci贸n, ya que 茅sta hab铆a heredado el personal

t茅cnico, los programas y los modos de la pasada dictadura, y sobre

todo,

porque los designios de los promotores y financieros a cuyo servicio estaba no admit铆an trabas, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el cambio clim谩tico, el agujero en la

capa de ozono y una previsible escasez de combustibles f贸siles ponen en marcha un nuevo ciclo 鈥渧erde鈥 con la perspectiva de formidables ganancias, se requiere un proceder

aparentemente m谩s dialogante. De ah铆 la relativa atenci贸n que despiertan las asociaciones de vecinos

y las plataformas c铆vicas, sobre todo las m谩s moderadas y acomodaticias. Los intereses de la dominaci贸n apuntan

menos a las 鈥渕arinas鈥 y los campos de

golf que a las energ铆as

renovables, los coches h铆bridos, el reciclaje de residuos y la arquitectura ecol贸gica, pero como la construcci贸n de infraestructuras gigantescas, la siembra de transg茅nicos y las destrucciones van a continuar, la

desactivaci贸n de las inevitables protestas vuelve ineludible el trato con los contestatarios.

As铆 pues,

al menos en boca

de los dirigentes m谩s sensibles a los nuevos intereses de la dominaci贸n econ贸mica, el lenguaje del orden cambia de vocabulario

porque ya no tiene por qu茅 negar la existencia de conflictos, sino

aceptarlos como algo habitual y administrarlos; por consiguiente,

deja de tildar de ego铆stas, subversivos y enemigos del

progreso a los que protestan

contra la devastaci贸n y el despilfarro. Para dichos dirigentes, las luchas territoriales son irremediables, pero f谩ciles de reconducir mediante

t茅cnicas de participaci贸n y consulta adecuadas, a saber, mediante la “democracia participativa”, cosa que con

anterioridad muchos afectados reclamaban, lo cual no evita la “tolerancia

cero” frente a los conflictos irrecuperables, como por

ejemplo la lucha contra el TAV en Euskal Herria.

Dada la “crisis de confianza”

en las instituciones y los partidos,

reflejo de la incompatibilidad extrema

entre el capitalismo global y las formas democr谩ticas

burguesas 鈥攖al como demuestran por ejemplo la comunicaci贸n unilateral, la supresi贸n del espacio p煤blico y del desarrollo de leyes de

excepci贸n鈥, los enemigos

“antisistema” de ayer, han

de ser los colegas colaboradores del ma帽ana. El arsenal punitivo contenido en los c贸digos

penales de “la

democracia” no contradice esa descriminalizaci贸n aparente de la protesta;

act煤a como reserva disciplinaria ante los posibles desbordamientos, cubriendo legalmente la represi贸n

cuando el civismo no funciona. Las necesidades de control

se han visto multiplicadas al convertirse los centros de las ciudades

en lugares exclusivos de consumo, proceso que aspira

a abarcar la totalidad del territorio.

El nuevo r茅gimen puede seguir llam谩ndose democr谩tico mientras

instaura legalmente un estado de excepci贸n discreto que facilita

la represi贸n no s贸lo de los disidentes pol铆ticos, sino

de grupos enteros de poblaci贸n que rechacen

integrarse como consumidores obedientes en el sistema econ贸mico y no transijan

con sus depredaciones. La misma necesidad de pacificaci贸n y rentabilizaci贸n

del territorio que hizo tratar

de alborotadores, delincuentes y marginales a sus defensores, cuando el capital

ejerc铆a sus derechos de conquista, es causa

de la solicitud con la que estos mismos son considerados cuando lo que conviene es fijar el costo ambiental y social del territorio-mercanc铆a. Ese cambio

de pol铆tica es consecuencia del cambio

de los intereses capitalistas

en la etapa correspondiente a la artificializaci贸n y consumo del territorio, la de la constituci贸n del territorio-

empresa.

Los dirigentes buscan el apoyo de los sectores

m谩s retrasados y menos

combativos surgidos en la lucha,

todav铆a poco desarrollada, y por

lo tanto, no suficientemente consciente

de la incompatibilidad absoluta de sus objetivos con los del capital.

驴C贸mo va a suceder?. Pues como siempre, primero, atrayendo a las

comisiones negociadoras a un pu帽ado de representantes separados de las

estructuras horizontales establecidas en el origen

de las luchas, de forma que 茅stas pierdan el control de sus delegados, y, por consiguiente, el de

s铆 mismas. Y segundo, aislando y reprimiendo

sin contemplaciones la oposici贸n consecuente.

El trato con el poder corrompe, y los

dirigentes lo saben perfectamente.

Su oficio es el m谩s viejo

del mundo. Para liquidar la lucha antidesarrollista y la defensa del territorio

e integrar a los habitantes afectados en la gesti贸n verde de la cat谩strofe, sus

supuestos representantes han de recorrer el vergonzoso camino que tiempo atr谩s

emprendieron los sindicalistas. Si anta帽o fue el trabajar, el habitar es hoy la

forma b谩sica que reviste la explotaci贸n, y por lo tanto, la que mejor define la

proletarizaci贸n. Proletario es un habitante que hay que reeducar constantemente

en el consumo y seducir con la participaci贸n. Y como bien ense帽a la historia

reciente, en los suburbios de Par铆s, en G贸nova, Atenas, Berl铆n o Barcelona,

cuando la seducci贸n no resulta porque la autonom铆a de la esfera pol铆tica es

imposible bajo la globalizaci贸n y sus efectos son puro espejismo, guerra sin

cuartel a quienes exclaman como en el cuento que el rey est谩 desnudo, rehusando

corromperse en la colaboraci贸n con el capital y el Estado. Hay leyes de sobra

para eso.

La democracia formal burguesa se basaba en la formulaci贸n de un inter茅s

p煤blico por parte de mediadores pol铆ticos al que se subordinaban los intereses

privados, que en lo relativo al territorio se plasmaba en un plan de

ordenaci贸n, del cual se deduc铆an reglas y leyes duraderas, que se aplicaban en

nombre de aqu茅l. Otra vuelta de tuerca capitalista, el desarrollismo, modific贸

el sistema en profundidad. La individualizaci贸n consumista hizo a帽icos el

principio de autoridad, las estructuras disciplinarias de la sociedad como la

familia, la escuela o la iglesia entraron en quiebra y el paternalismo pol铆tico

qued贸 inservible, no dejando m谩s salida al poder establecido que la polic铆a,

los tribunales y la c谩rcel. En lo sucesivo, la decisi贸n se hizo m谩s t茅cnica, dependiente

de los expertos, y se financi贸 con capitales privados, cosa que favoreci贸 el dominio de los intereses empresariales en los asuntos p煤blicos, cuya progresiva influencia hizo

desaparecer incluso la noci贸n

misma de inter茅s com煤n, desacreditando completamente a la pol铆tica. La nueva

gesti贸n del territorio, determinada

cada vez m谩s por los intereses privados, principalmente los de los promotores

inmobiliarios y el capitalismo verde, no pod铆a quedar atrapada en

las normas de un plan general. As铆 se generaliz贸 la

excepcionalidad en las leyes y los planes: rectificaciones, planes parciales, planes

de actuaci贸n urgente,

鈥減royectos鈥, 鈥渞espuestas multifuncionales鈥, etc.. Se trataba de disponer

de una ordenaci贸n a la carta, compatible con cada inter茅s particular, que hiciese caso omiso de

disposiciones anteriores cuando 茅ste

resultaba perjudicado; una ordenaci贸n

que buscara resultados econ贸micos inmediatos,

rentabilizando al m谩ximo todo el territorio.

Este cambio tan brusco de situaci贸n, ocurrido s贸lo en dos decenios, lesion贸

gravemente los intereses colectivos realmente existentes y cre贸 conflictos por doquier.

Como la

resistencia a la devastaci贸n no pod铆a pararse 煤nicamente con la represi贸n, los

nuevos 鈥済estores鈥 del territorio se vieron forzados

a cambiar de t谩ctica. As铆, del

Estado penal naci贸 la 鈥渄emocracia participativa鈥. Los dirigentes modernistas asum铆an la desaparici贸n del

inter茅s com煤n porque la

aplicaci贸n de la normativa vigente perjudicaba los intereses privados que representaban, y por consiguiente hab铆a

que dejarla en suspenso o derogarla, pero eso legitimaba el conflicto tanto como les restaba a

ellos legitimidad. As铆 que, en lugar de tratar de imponerse en nombre de dicho

inter茅s al que se supon铆a representaban en virtud de resultados electorales, ten铆an que

reconocer el conflicto primero, y despu茅s, negociar caso por caso con interlocutores ad hoc que se prestaran a ello. La negociaci贸n

finalizaba no con el establecimiento de una nueva norma,

sino con algo parecido a la firma

de un

contrato. La participaci贸n, a la que se dejaba bien claro que no sustitu铆a la 鈥渄emocracia representativa鈥, es

decir, el sistema burocr谩tico parlamentario

de partidos, no era otra cosa m谩s que

el complemento necesario de un aparato

pol铆tico-administrativo que no pod铆a

ni detener la destrucci贸n del

territorio, exigida por el crecimiento

econ贸mico, ni lograr el consenso en nombre

del bien com煤n, puesto que su propio funcionamiento lo volv铆a informulable. La

participaci贸n o 鈥済obernanza鈥 territorial, al fijar los 鈥渓铆mites democr谩ticos鈥 del conflicto, ven铆a a concretar las tareas de la represi贸n delimitando sus respectivos terrenos. As铆 pues, lejos de acarrear

una democratizaci贸n por leve que pudiera ser, lo que significar铆a la recuperaci贸n del espacio

p煤blico, donde se discute y se toman decisiones colectivamente, sucede todo lo contrario, tal como confirma el endurecimiento punitivo

de la legislaci贸n y la proscripci贸n

pr谩ctica de las manifestaciones, las concentraciones, los debates p煤blicos, las asambleas y la informaci贸n

objetiva.

Por desgracia para la clase dominante, tender puentes no es

tan f谩cil como firmar hipotecas. Las buenas intenciones de los dirigentes para con el futuro

no bastan para desactivar el conflicto territorial, puesto

que las causas que lo provocaron

siguen bien presentes. No estamos

en otro escenario; a lo sumo el capitalismo prepara otro escenario, pero no ex novo, sino apoy谩ndose en las viejas actividades

productivas. Los nuevos intereses no han venido para suprimir los antiguos,

sino para prolongarlos y ampliarlos. Los dirigentes no pretenden pues enmendar los horrores del viejo sistema productivo,

que fundamentalmente no ha cambiado, y, por consiguiente, menos a煤n detener el inmenso despliegue de medidas

penales as铆 como la construcci贸n de

c谩rceles y campos de internamiento; lo

que quieren es compatibilizar tales horrores con el nuevo rumbo de la dominaci贸n.

No se trata

entonces de acabar con el modelo cl谩sico de desarrollismo, basado en la fusi贸n de los intereses econ贸micos privados, pol铆ticos y administrativos y responsable de tantas atrocidades,

sino de ponerlo al d铆a, de 鈥渞edimensionarlo鈥 gracias a una reestructuraci贸n ecol贸gico estatal de la econom铆a.

Esta milagrosa reconversi贸n no

anula la degradaci贸n precedente, poniendo un al urbanismo salvaje y la

depredaci贸n del territorio, es decir, a las macro infraestructuras del transporte, a las centrales

nucleares y t茅rmicas, a los embalses

y trasvases, a las incineradoras y vertederos, a los puertos

deportivos y las pistas

de esqu铆, a la

construcci贸n de l铆neas el茅ctricas MAT o de nuevas

prisiones… Lo que sucede es precisamente

lo contrario; el ecologismo capitalista y su seudo democracia 鈥減articipativa鈥

pretenden preservar dicha degradaci贸n 鈥攏o hay que olvidar que es el 煤nico modo de acumulaci贸n del que dispone el capital鈥, s贸lo que con la imagen lavada. La apertura de nuevos

mercados est谩 en juego: el de la emisi贸n de gases, el de los vertidos al mar, el de las basuras, el de la ecoautomoci贸n, la ecoedificaci贸n, la alimentaci贸n biol贸gica, el turismo

rural, las renovables, la punici贸n alternativa, etc. El lucro

privado requiere ahora un nuevo

desarrollismo 鈥斺渦n nuevo modelo productivo鈥濃,

una nueva pol铆tica, un nuevo lenguaje, un aparato represivo m谩s sofisticado,

y, para acabar, otro tipo de horrores programados, pero esta

vez apostando por la regulaci贸n del mercado financiero, por t茅cnicas nuevas de ecolog铆a industrial, por monumentales inversiones y una

reeducaci贸n de masas en las

innovaciones tecnol贸gicas y el consumismo de nuevo cu帽o. Tales tareas sobrepasan la

capacidad del mercado;

se necesitan medidas que s贸lo est谩n

al alcance del Estado.

Como

sucediera con el

fascismo, el Estado autoritario se erige en remedio de las perturbaciones

inherentes al capitalismo. Que los intereses que determinaban sin r茅plica ayer nuestras vidas sean los mismos

que siguen haci茅ndolo hoy, es una trivialidad que resulta extremadamente evidente en lo que

respecta al territorio.

El objetivo de

las sucesivas leyes del suelo y de las leyes urban铆sticas era su

mercantilizaci贸n total, lo que dio

no s贸lo carta blanca a la extensi贸n ilimitada de las conurbaciones o la culminaci贸n del desastre litoral, sino la urbanizaci贸n difusa de los espacios naturales

y rurales, al alcance de las hordas urbanas gracias a la motorizaci贸n generalizada. En apenas

dos d茅cadas el territorio peninsular

fue completamente banalizado, y

cualquier singularidad, aniquilada,

bien por su degeneraci贸n pura y simple

en solar, o bien por su conversi贸n

en mercanc铆a

ambiental. El colapso del mercado

hipotecario puso fin a un

negocio lucrativo que adem谩s actuaba como motor principal de la econom铆a, pero hoy todav铆a

los promotores privados siguen planificando las 谩reas metropolitanas,

ordenando el territorio y determinando los usos del espacio. As铆, con el cambio de tendencia

anunciada por el agotamiento de las pol铆ticas

neoliberales y la crisis financiera, han nacido o nacer谩n nuevas

leyes y planes para los barrios, el paisaje, los riesgos naturales, la informaci贸n geogr谩fica, la costa, las infraestructuras de toda clase, etc., que anuncian un planeamiento distinto y establecen nuevas

condiciones para el mercado

inmobiliario y el ocio verde. El negocio no se interrumpe, sino que se traslada

de la construcci贸n propiamente dicha a la rehabilitaci贸n, el aislamiento de edificios y el acondicionamiento paisaj铆stico, mientras que la motorizaci贸n se propulsa un poco m谩s con los agro combustibles o los motores

el茅ctricos. La diferencia con la situaci贸n anterior

es que en este nuevo ciclo de la acumulaci贸n de capital

el Estado recupera

el papel principal. Todas las decisiones,

de la renovaci贸n del parque automovil铆stico al retorno a la energ铆a nuclear,

de la introducci贸n de nuevos

OGM en la dieta alimentaria al trazado

de la alta velocidad, exigen ahora 鈥渦n pacto de Estado鈥, y, como corolario, nuevas leyes y disposiciones que regulen su cumplimiento.

La adopci贸n

del l茅xico ecologista por parte de los empresarios acompa帽a l贸gicamente el

proceso, porque ahora el lenguaje del ecologismo es el leguaje

de la pol铆tica y, por lo tanto,

el idioma de los negocios. Pronto lo ser谩 de la pedagog铆a y

de la jurisprudencia.

Sin embargo

las palabras no logran disimular los hechos. Como ya hemos apuntado,

los viejos proyectos

vand谩licos contin煤an impert茅rritos su tarea destructiva codo a codo con

los nuevos, pero dicha tarea se

autocalifica 鈥渧erde鈥. Los intereses dominantes siguen siendo los de la

clase dominante, aunque legitimados

como asuntos de Estado y como protectores del medio; tras el AVE, las l铆neas

MAT, los trasvases y las autopistas previstas por el PEIT o los

planes de carreteras auton贸micos se manifestaban poderosos intereses empresariales

y financieros, los mismos que ahora promueven

los parques e贸licos, las desaladoras o las

centrales fotovoltaicas. Bajo la norma neoliberal, la pol铆tica no era m谩s que un negocio particular; seg煤n

las nuevas reglas, el negocio es pura pol铆tica. La nueva normativa no anula la anterior sino que la

conserva maquillada; en consecuencia, tal

como hemos dicho, a los horrores antiguos se les a帽adir谩n los de nueva factura y al final, ante la mirada atenta de los agentes

del orden, con la tutela estatal y el compromiso de la 鈥渃iudadan铆a鈥, tendremos aberraciones de todos los colores. La participaci贸n 鈥渃iudadana鈥 no

alterar谩 nada esa realidad, pues en las condiciones presentes es un simple aspecto de los negocios y su funci贸n no es otra que la de desmovilizar. Uno puede entrar en los despachos y creerse que est谩 鈥渞efundando鈥

un sistema m谩s justo y democr谩tico, cuando

en realidad est谩 poniendo su grano de arena a una 鈥渟ociedad

de control鈥, como dicen los aprendices de brujo

que han le铆do a Foucault. En un r茅gimen efectivamente

autoritario, lo democr谩tico es s贸lo un momento de lo represivo.

Con mayor

frecuencia que hace dos d茅cadas, los defensores del territorio, incluso los que se ci帽en a la protesta 鈥渃铆vica鈥, es decir, simb贸lica e ineficaz, hablan de un modelo alternativo de ordenaci贸n territorial, basado

en la reducci贸n de movilidad en veh铆culo privado y el desarrollo del transporte p煤blico, en un reequilibrio campo-ciudad, en el consumo 鈥渞esponsable鈥 y en una 鈥渘ueva

cultura del territorio鈥. Propuestas tan sugerentes como vac铆as, puesto que lo que buscan es una f贸rmula imposible de compromiso entre la preservaci贸n del

territorio y la expansi贸n

metropolitana, o lo que viene a ser lo

mismo, la econom铆a mundializada. Ninguna ley protectora, ni ninguna

subvenci贸n estatal, como tampoco

ninguna concertaci贸n pol铆tica, ser铆a

capaz de garantizar la integridad territorial manteniendo al mismo tiempo el territorio dentro del mercado, o

dicho de otro modo, ning煤n capitalismo

podr铆a funcionar globalmente sin tener

a su disposici贸n el territorio

en su totalidad. Entre los hombres de

negocios (pol铆ticos incluidos) y la defensa

del territorio no hay espacio

suficiente para el di谩logo, pues

los intereses respectivos son diametralmente opuestos: si hay negocio es a

costa del territorio; si hay beneficio territorial es a costa de las p茅rdidas del lado capitalista. Y de una oposici贸n

radicalmente irreconciliable solamente

surge el conflicto. Los defensores del territorio pues, han de asumirlo:

no han de dialogar, sino combatir. No han de escoger entre la palabra o la acci贸n, sino entre la defensa o

el ataque. Las luchas son y ser谩n locales, pero los combatientes no se enfrentan simplemente a especuladores de

cuarta categor铆a o a pol铆ticos venales de la vecindad.

Apenas el conflicto

territorial se generalice, quedar谩n al

descubierto los lobbies del asfalto, la alimentaci贸n, la distribuci贸n, el ocio o el petr贸leo,

bien protegidos por el

Estado. Al avanzar

en sus prop贸sitos, la defensa

del territorio 鈥 de los huertos tradicionales, de los bosques, de los espacios libres, de los r铆os, de la fauna, de

los oficios y conocimientos ancestrales, de sus costumbres,

tradiciones e historia, etc.鈥 con sus pr谩cticas antiautoritarias revela

tanto una irremediable quiebra institucional como la incompatibilidad entre una vida arraigada y libre de apremios y la globalizaci贸n econ贸mica. Pues las monstruosas conurbaciones y la desaparici贸n del mundo rural son su consecuencia,

y la

agricultura transg茅nica industrial, el

medio adecuado para alimentar tales

engendros. Lo mismo podemos decir de

los pantanos, las centrales, las autopistas, los mega puertos,

aeropuertos y TAVs: son las

estructuras que mejor se corresponden con el abastecimiento de agua y

energ铆a o con la movilidad

de las personas y la circulaci贸n

de mercanc铆as propias de los 谩reas metropolitanas. Es del todo evidente que el equilibrio territorial, la recomposici贸n a partir de sus fragmentos, no se lograr谩 m谩s que con el desmantelamiento del aparato productivo,

la desurbanizaci贸n y la abolici贸n del

Estado, tareas hist贸ricas aut茅nticamente

tit谩nicas, que han de orientar la lucha antidesarrollista y la defensa del territorio bien lejos de una 鈥済esti贸n trasversal鈥, tal como reivindican los

dirigentes creativos y sus c贸mplices ciudadanistas de las plataformas.

Estamos ante

un enfrentamiento entre la metr贸polis y el territorio que pretende colonizar,

y por iron铆a de la historia, la causa de la libertad, la raz贸n y el deseo ha abandonado las ciudades, o mejor dicho, lo que antes fueron ciudades, para refugiarse en el campo, lo que antes fue campo, y lanzar desde

all铆,

con el concurso nihilista de los excluidos

del suburbio, el contraataque contra las fuerzas

antihist贸ricas domiciliadas en las

conurbaciones. Lejos de los centros

comerciales, y por lo tanto, lejos

de la mercantilizaci贸n del vivir y de la estatizaci贸n de la existencia, el tiempo y el lugar recobran alg煤n sentido y permiten a los individuos recuperar la memoria y cooperar contra la sinraz贸n

capitalista, construyendo, si se rebasa el horizonte plataformista, una nueva identidad de explotados anclada en el territorio, luego en su condici贸n concreta

de habitantes, no en la

condici贸n abstracta de ciudadanos.

Dicha identidad no ha de aspirar a

proporcionar un marco m谩s regulado al mercado de la vivienda y del suelo, sino a abolir cualquier relaci贸n mercantil; tampoco pretender谩 complementar el r茅gimen

tecnocr谩tico que gusta en llamarse 鈥渄emocracia鈥 cuando no es m谩s que totalitarismo disimulado, sino sustituirlo por una verdadera democracia de base, horizontal, directa,

autogestionaria. No ser谩 el

estandarte de un nacionalismo de nuevo cu帽o, sino el emblema

de una voluntad universal de liberaci贸n.

Miguel Amor贸s