Proust y Deleuze

Intuici贸n no es aprehensi贸n m铆stica que elude el concepto, sino aquello que puedo hacer de manera directa porque tengo exceso de conceptos.

No es por h谩bito, por memoria, por asociaci贸n, por manual. Lo haces porque lo aprehendiste.

Por acumulaci贸n de ideas adecuadas es que surge una intuici贸n.

No es magia, es s铆ntesis de manera inmediata de saberes. Lo hacen los que tienen muchas experiencias, muchos conocimientos. De ah铆 sale lo intuitivo.

En Proust y los signos Deleuze dice que la vocaci贸n tiene que ver con cuanto tiempo tarda una persona en descubrir los signos de la materia que mejor entiende.

Llamamos carpintera a aquella que es m谩s sensible a los signos de la madera.

Bailar铆n aquel que es m谩s sensible a la correlaci贸n entre los puntos de articulaci贸n de la m煤sica con los del cuerpo.

Y as铆 podr铆amos seguir.

Talento es el hecho de que alguien descubri贸 a qu茅 signos es m谩s sensible, y en ese sentido es que vendr铆a la facilidad y pudo desarrollarla.

Eso solo les ocurre a las personas que no van a la escuela nos dice Deleuze. Porque los escolares tienen como funci贸n que vos no tengas vocaci贸n. Instituciones educativas: aniquiladores de talentos. No confrontan a las personas con su soledad sino que les dicen lo que tienen que hacer.

Talento y trabajo.

Afinidad y trabajo.

L贸gica de las sensaciones. La pintora llega a pintar despu茅s de hacer muchos retratos indignos, de copiar y copiar, de destruir miles de bocetos; hasta que el entrenamiento le permite tener su primer acercamiento con la pintura.

驴Cu谩les son los signos de la materia que m谩s te hablan?

驴Cu谩l es la zona del universo que te habla?

驴Cu谩les son tus m谩quinas deseantes?

(Notas redactadas a partir de las discusiones en el grupo Mil Mesetas coordinado por Diego Sztulwark)

*Dibujo: @juanita.ttt

