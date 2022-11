–

Art铆culo de nuestra compa帽era Soledad Luque sobre el acto organizado por el Gobierno el 31 de octubre pasado

Soledad Luque Delgado

Presidenta de la Asociaci贸n Todos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os.

Investigadora Colaboradora del Instituto de Estudios de G茅nero de la Universidad Carlos III de Madrid.

La falta de transparencia del Gobierno, en particular de la Secretar铆a de Estado de Memoria Democr谩tica, ha dejado a las v铆ctimas con un sentimiento de profundo malestar por un acto donde las invitaciones y la elecci贸n de las personas homenajeadas, a falta de explicaciones, han sido arbitrarias.

Pedro S谩nchez durante su intervenci贸n en el acto del D铆a de Recuerdo y Homenaje a todas las v铆ctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura Pool Moncloa/Fernando Calvo

El pasado lunes 31 de octubre, el Gobierno de Espa帽a celebr贸 el primer homenaje a las v铆ctimas del franquismo. O, m谩s bien, a algunas v铆ctimas del franquismo elegidas por el Gobierno. Lo ha hecho en la fecha designada en la reci茅n aprobada Ley de Memoria Democr谩tica y, por cierto, no aceptada por la mayor铆a de las entidades memorialistas.

Se ha escrito mucho, y de forma muy bien argumentada, sobre lo poco adecuado de esta data para hacer un homenaje a las v铆ctimas de la dictadura. El 31 de octubre de 1978 se aprob贸 en Cortes Generales la Constituci贸n Espa帽ola y el discurso m谩s institucionalista pretende hacer creer que este hecho supuso el final de la etapa m谩s tenebrosa y terrible de nuestra historia reciente. Sin embargo, a poco que se conozca la historia de nuestro pa铆s, y, especialmente, la de los a帽os de la transici贸n, sabemos que ni la Constituci贸n supuso una ruptura definitiva ni se termin贸 de manera inmediata con los cr铆menes producto de la represi贸n franquista que todav铆a coleaba. En la consulta abierta al texto de la Ley de Memoria Democr谩tica, cuando todav铆a era proyecto, los colectivos del movimiento memorialista propusieron otras fechas m谩s relacionadas con la lucha que mantuvieron contra el franquismo y su impunidad las v铆ctimas y resistentes, pero ninguna fue aceptada.

Aqu铆, no vamos a ahondar m谩s en lo pertinente o no de esta fecha designada o impuesta, sino en los criterios que ha usado el Gobierno para la elecci贸n de las entidades invitadas al acto y las v铆ctimas homenajeadas. 驴Qu茅 criterios han sido estos? Ninguno que haya sido trasladado a la ciudadan铆a ni a los colectivos de v铆ctimas.

Tanto si el criterio ha sido A como si ha sido B o C, o incluso si es el criterio habitual de 鈥渋nvito a quien me conviene鈥, la sociedad, y en especial las v铆ctimas, deber铆amos conocerlo.

Esta falta de transparencia por parte del Gobierno, en particular de la Secretar铆a de Estado de Memoria Democr谩tica, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr谩tica, ha dejado a las v铆ctimas con un sentimiento de profundo malestar por un acto donde las invitaciones y la elecci贸n de las personas homenajeadas, a falta de explicaciones, han sido arbitrarias.

Independientemente de que las organizaciones tengan el derecho a aceptar o no esta invitaci贸n, el Gobierno estaba en la obligaci贸n de cursar invitaci贸n al menos a un representante de cada colectivo de v铆ctimas

Declinar la invitaci贸n

Sabemos de entidades memorialistas que fueron invitadas y que, de forma muy coherente con sus principios, declinaron la invitaci贸n. Independientemente de que las organizaciones tengan el derecho a aceptar o no esta invitaci贸n, el Gobierno estaba en la obligaci贸n de cursar invitaci贸n al menos a un representante de cada colectivo de v铆ctimas. No sirven y, adem谩s, son ofensivas las excusas sobre la limitaci贸n de espacio. 驴D贸nde creen ustedes que hacen los homenajes en Argentina? Por poner un ejemplo conocido. La respuesta es tan sencilla como sensata: en espacios donde el aforo no sea un problema. Desde campos de f煤tbol hasta explanadas en la calle, porque cuando lo que importa es que el homenaje sea para todas las v铆ctimas y, por supuesto, crear sensibilidad y conciencia entre la ciudadan铆a, no se puede limitar ni el acceso ni el espacio. Eso s铆, si el acto es un mero tr谩mite institucional, entonces se puede entender por qu茅 se ha organizado de esta forma selectiva, limitada y opaca.

En cuanto a las v铆ctimas homenajeadas en este acto, tenemos que poner por delante de cualquier otra consideraci贸n o valoraci贸n que cuentan con todo nuestro respeto, y en absoluto dudamos de que merezcan todo homenaje que se les haga, este y muchos m谩s. No hay vida suficiente para reparar el da帽o que se les ha causado, exactamente igual que al resto de las v铆ctimas.

Cuando lo que importa es que el homenaje sea para todas las v铆ctimas y, por supuesto, crear sensibilidad y conciencia entre la ciudadan铆a, no se puede limitar ni el acceso ni el espacio

M谩s all谩 de esta aclaraci贸n, y reiterando que nuestra valoraci贸n va dirigida en concreto a los organizadores institucionales del acto, es evidente que el criterio exclusivista que se ha utilizado se lo pueden permitir entidades privadas en la organizaci贸n de sus homenajes internos, pero no una instituci贸n del Estado.

En el caso espec铆fico del colectivo de 鈥渂eb茅s robados鈥, nos enteramos por la prensa que una de estas v铆ctimas homenajeadas era una 鈥渘i帽a robada鈥. Nos gustar铆a conocer qu茅 asociaciones de v铆ctimas de este crimen han sido consultadas para proponer a alguna v铆ctima que homenajear. Hasta donde sabemos, no se ha realizado esta consulta.

El criterio exclusivista que se ha utilizado se lo pueden permitir entidades privadas en la organizaci贸n de sus homenajes internos, pero no una instituci贸n del Estado

Que esta 鈥渘i帽a robada鈥 merece cualquier homenaje no lo dudamos, como lo merecen miles de madres muy mayores y miles de personas en busca de su identidad que las asociaciones de v铆ctimas no han tenido ninguna oportunidad de proponer.

Se帽oras y se帽ores del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr谩tica, de la Secretar铆a de Estado de Memoria Democr谩tica: la pr贸xima vez que hagan ustedes un homenaje a las v铆ctimas del franquismo, tengan en cuenta que la elecci贸n de las entidades invitadas y homenajeadas no deber铆a ser ni opaca, ni arbitraria ni discriminatoria con el resto de las v铆ctimas para que nadie se quede fuera o se sienta excluido, o para que las que se queden fuera, por lo menos, se sientan representadas por las que est茅n dentro.

Hacer un acto inclusivo necesita de la opini贸n y participaci贸n de los propios colectivos de v铆ctimas, algo que con este homenaje no se ha conseguido y que, de repetirse as铆, tampoco se conseguir谩 en los pr贸ximos homenajes, ni por fecha ni por relato ni, tan siquiera, por la organizaci贸n de un acto que, pretendiendo hacer memoria, lo que deja como huella son grandes ausencias.

