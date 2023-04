–

De parte de Nodo50 April 5, 2023 43 puntos de vista

Cuando se cumplen veinte a帽os de la invasi贸n de Irak, Wikileaks recuerda su famoso video del 鈥渁sesinato colateral鈥 de 鈥渃iviles, incluidos dos periodistas de Reuters鈥, por parte del ej茅rcito de EEUU (1).



Fue 鈥渦n momento decisivo en nuestra comprensi贸n鈥 de aquello, asegura la organizaci贸n, porque hoy, quien 鈥渆nfrenta una sentencia de 175 a帽os si es extraditado鈥 es el periodista que public贸 el video, Julian Assange, y no los autores del crimen ni sus mandos (2) (3).

En Irak, la guerra militar, cuyo saldo de muertes oscila entre 300 mil y un mill贸n, seg煤n las fuentes, fue acompa帽ada de una brutal guerra de propaganda (4). Y no solo de canales conservadores, como Fox News. Recordemos el editorial de The Washington Post, titulado 鈥淚rrefutable鈥 (5), y tantos reportajes de The New York Times por aquellas fechas, avalando las dos enormes mentiras del Gobierno de EEUU: que Bagdad estaba tras el 11S y que pose铆a arsenales de destrucci贸n a escala. Un a帽o tardaron ambos medios en reconocer su error (6). Demasiado tarde. Despu茅s lleg贸 Siria, Libia鈥 Y quienes hab铆an entonado el mea culpa 鈥揷omo el resto de la prensa occidental- volvieron a hacer de taqu铆grafos de la Casa Blanca y la OTAN (7). Como ahora hacen contra Rusia (8).

隆ONG espa帽olas, tomen nota! Porque, hasta junio, la Embajada de EEUU en Madrid tiene abierta una convocatoria de subvenciones para iniciativas 鈥渜ue busquen fortalecer los lazos bilaterales entre EEUU y Espa帽a鈥 (9). Eso s铆, con un peque帽o precio a pagar: deben 鈥渁poyar el nuevo Concepto Estrat茅gico de la OTAN鈥 y 鈥減romocionar los derechos humanos en todo el mundo, sobre todo en los pa铆ses de Am茅rica Latina鈥 (10). 驴Se lo traducimos? EEUU paga una pasta por publicar art铆culos, redactar informes y organizar en Europa conferencias contra Cuba y dem谩s gobiernos inc贸modos.

Washington vende 鈥減rensa libre鈥, pero busca periodismo pagado y a la carta. Con los 鈥済rants鈥 de la NED y la USAID, sostiene el salario de cientos de periodistas de medios digitales que atacan al Gobierno de Cuba, por mencionar un caso (11). Medios que blanquean la tragedia colectiva que significa el bloqueo criminal contra el pueblo cubano. Pero 驴qu茅 leemos en la prensa occidental? Que son -隆pobrecitos!- 鈥減eriodistas independientes censurados鈥 por el 鈥渞茅gimen鈥 cubano (12).

Mientras tanto, esta misma prensa occidental aplica la censura a escala planetaria contra medios o periodistas de Rusia, Ir谩n, Venezuela o Cuba. E impone un 煤nico relato, el de la OTAN, por ejemplo, sobre la guerra en Ucrania (13). La Casa Blanca, por su lado, universaliza la censura mediante sus empresas tecnol贸gicas que, hoy por hoy, controlan los flujos de informaci贸n global: Google, Meta, Twitter, YouTube, etc. (14)

Este sometimiento de la prensa corporativa occidental 鈥搇a europea, por ejemplo- a EEUU, es de verg眉enza. Hace unas semanas, la congresista ultraderechista de origen cubano Mar铆a Elvira Salazar, amenazaba al gobierno de Argentina con 鈥渃onsecuencias de proporciones b铆blicas鈥, si en este pa铆s se aprobaba la fabricaci贸n de aviones chinos, ante lo que 鈥淓EUU no se va a quedar con los brazos cruzados鈥 (15). D铆as m谩s tarde, en el Comit茅 de Servicios Armados de la C谩mara de Representantes de EEUU, se lanzaban amenazas veladas contra los gobiernos de Argentina, Bolivia y Chile, debido a las inversiones chinas en el litio (16). 驴Alguna denuncia de semejante matonismo en los grandes medios? Ni media l铆nea. Frente a r铆os de tinta para condenar, precisamente, a los gobiernos que sufren la indecente injerencia de EEUU (17).

En su libro de memorias, quien fuera secretario de Estado con Donald Trump, Mike Pompeo, confesaba c贸mo, mediante sanciones y amenazas, lograron paralizar la industria petrolera de Venezuela (18); c贸mo secuestraron, en Cabo Verde, al diplom谩tico venezolano Alex Saab, hoy en una prisi贸n de Miami (19); y c贸mo entregaron mil millones de d贸lares al 鈥済obierno interino鈥 de Juan Guaid贸 (20). S铆, el 鈥減residente interino鈥 reconocido, durante a帽os, por la Uni贸n Europea y los medios occidentales. Ninguno de los cuales, por cierto, ha pedido a煤n perd贸n. Ni por el apoyo a un golpista, ni por las miles de muertes provocadas por la hecatombe social en Venezuela, tras la p茅rdida de m谩s del 90 % de sus divisas debido a las sanciones (21). Solo un ejemplo: 52 ni帽as y ni帽os, a la espera de un trasplante, fallecieron despu茅s de que Donald Trump expropiara la empresa estatal venezolana Citgo, que cubr铆a el coste de los trasplantes en terceros pa铆ses (22). Pero en la 鈥減rensa seria鈥, no leeremos ni una palabra.

EEUU vende un 鈥減eriodismo independiente鈥 que no admite en su propia casa. En las protestas del a帽o 2020 contra la brutalidad policial racista, se registraron, en apenas unos d铆as, 430 ataques a periodistas, incluidos 59 arrestos (23).

El pasado febrero, un periodista de News Nation era lanzado al suelo y arrestado (24) (25), cuando cubr铆a la rueda de prensa del gobernador de Ohio, sobre el incendio de un tren con qu铆micos peligrosos. Cinco mil personas fueron evacuadas y murieron 45 mil animales (26). Durante d铆as, se levant贸 un muro de silencio. Apenas hubo informaci贸n gubernamental. 驴Le铆mos algo sobre la 鈥渃ensura en EEUU鈥? Nada. Ahora, imaginen que el incendio ocurrido, en agosto, en la base petrol铆fera de Matanzas, en Cuba, se hubiera tapado durante varios d铆as, o que un periodista hubiese sido arrestado por reclamar informaci贸n (27). 驴Imaginamos los titulares?

