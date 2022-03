–

Leí en el Diario de Teruel la “Carta al director” de una turolense que, con cierto sarcasmo ocultando el dolor, se refería a las palabras del Sr. Lambán sobre el futuro hospital de Teruel. Y quiero preguntar esto: “De la atención primaria, ¿qué?” Porque entre que arrea y llega hay meses, más diría: habrá algún año. Mientras tanto, todas las personas necesitan URGENTEMENTE tener asegurada su atención médica pública (o sea, gratuita) suficiente: digna. Sr. Presidente, sabe bien de qué hablamos. ¿Cómo le hubiera ido e iría a usted en su enfermedad si fuera vecino de uno de Pitarque o la ciudad turolense? Piénselo.

Visto desde fuera nos parece que en Sanidad, la provincia de Teruel es lo que fue Guernica para el armamento nazi: un laboratorio de experimentación. Tanto por la realidad sanitaria en la que han conseguido dejarla como en la intención. Primero, con la aplicación de “su método”. ¿Están probando la resistencia de 134.545 personas, sin contar a los visitantes? Segundo, lo que sí están fomentando es el nuevo-viejo “MODELO” de Sanidad: si quiere servicio médico rápido váyase a la privada. Y digo “nuevo” porque a los aún jóvenes se les vende como “solución”, pero para quienes peinamos canas, el “modelo” es la vuelta al viejo “negocio” sanitario discriminatorio (sufrido hace años en España) y no es “nuevo”. Es el más carca y, por inhumano, indeseable.

Siento mucho decir esto pero, ¿cómo puede calificarse a un gobierno que no solo no soluciona (obligación legal y moral) sino que empeora la esencial Atención Primaria a los habitantes de los cuales vive? ¿Y cómo puede llamarse “progresista” un gobierno que, por su ineficacia fomenta una regresión social y la práctica médica perniciosa y caduca, aunque aparentemente “modernizada”, “Made in USA” con las “aseguradoras”, de privatizar la atención médica básica?

Ustedes mejor que nadie saben que el deterioro de la Atención Primaria favorece en cadena la del resto de los servicios de Salud y que eso, no solo aleja sino también alienta en los titulados sanitarios la multiplicación de una doble y turbia vía del ejercicio profesional, obligando a los pacientes a buscar desesperadamente la solución de sus problemas de salud cuanto antes, “donde sea” y al precio que les alcance, antes de una larguísima espera. Todos juegan con el miedo y la vida de los ciudadanos mientras las “informaciones” en las cadenas privadas de TV promocionan machaconamente la “beneficiosa necesidad” familiar y personal de tener un seguro médico privado “para evitar…” lo que está pasando: listas de espera kilométricas, personal sanitario agobiado de trabajo por la insuficiente dotación, diversidad de sueldos en unas u otras Autonomías, falta o privación de… todo el espectro de necesidades que el ser humano precisa. ¡Qué asco da ese juego y esa indiferencia y ese legalmente protegido “libre mercado” mientras se desprotege a los miles de personas de los primordiales DERECHOS HUMANOS pagados con su trabajo!

Durante alguna década la Sanidad pública española ha sido reconocida la mejor del mundo. En Teruel no, claro, tampoco entonces estaba al mismo nivel que el resto de los territorios. Pero el colmo de los colmos es comprobar que ahora en Teruel está infinitamente peor y que incluso la medicina privada es ambulante y se permite tener lista de espera, además a precio desorbitado. Lo he comprobado en la provincia y ciudad.

Los políticos deben saber cómo solucionar, tener preparado y solucionar bien los problemas globales de los ciudadanos, es su trabajo, para eso y solo para eso están. M. Morató, presidente de IDAPS, usted se postuló para el cargo político más alto dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Le remito a la declaración del Sr. Morató. Usted, además, es desgraciadamente un paciente vulnerable. ¿Qué tal si tuviera que recibir tratamiento en Teruel? Piénselo y actúe sin tardanza. Haga honor a su cargo. Es su profesión.

Pero no solo usted. Entiendo que esa profesión no es solo la suya y, por tanto, deben aplicarse la definición todos los que en ella están y de ella viven. Así que de una pajolera vez déjense de macanas, insultantes palabrerías, dimes, diretes y luchas ratoneras por votos y saltitos. Tengan dignidad y valentía. Unánse todos los partidos en un acuerdo aragonés por la Sanidad de un territorio, por Teruel. Es lo que esperan de sus Señorías los 134.545 (dato del INE en enero) habitantes. Luego, dispútense limpiamente los votos de otras áreas. En esta, UNÁNSE sin dilación.