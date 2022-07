–

El pasado 4 de julio fue sin duda una fecha hist贸rica para Chile, ya que por primera vez en su historia republicana, se entrega una propuesta constitucional para el pa铆s, redactada por un grupo de personas elegidas democr谩ticamente, de manera paritaria, con esca帽os reservados para los pueblos originarios y con la presencia de listas de independientes.



De ah铆 que sea dif铆cil dimensionar lo que est谩 viviendo Chile actualmente con este in茅dito proceso constituyente en el pa铆s, en donde si uno volviera a antes de octubre del a帽o 2019, ser铆a totalmente impensado e improbable un escenario as铆, luego de 30 a帽os de instalaci贸n de una cultura pol铆tica neutralizada por la constituci贸n de 1980 y los grandes poderes f谩cticos.



En otras palabras, una clase pol铆tica subordinada a lo que el abogado y ex constituyente, Fernando Atria, ha denominado como constituci贸n tramposa, refiri茅ndose a la constituci贸n de Augusto Pinochet, la cual en el a帽o 2005 fuera ratificada por Ricardo Lagos, quien le pusiera su firma durante su gobierno.



En consecuencia, la constituci贸n de 1980 ha tenido trampas no solo porque fue elaborada por un peque帽o grupo de juristas hombres conservadores, dentro de un marco dictatorial, sino tambi茅n porque fue capaz de instalar un modelo econ贸mico neoliberal extremo que gener贸 tanta concentraci贸n econ贸mica, que la pol铆tica institucional, a la vuelta de la democracia, qued贸 relegada a un mero rol administrador de lo existente.



Por eso que a pesar de las reformas al sistema pol铆tico que ocurrieron en el a帽o 2005 (fin de los senadores designados y poder remover a comandantes de las fuerzas armadas) y del 2015 (fin del sistema binominal), no ha tenido ninguna gran reforma estructural todos estos a帽os, a excepci贸n de la reforma procesal penal del a帽o 2000.



En otras palabras, cualquier intento de impulsar una pol铆tica transformadora, en beneficio de los ciudadanos y contra los abusos, ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, como ha pasado de manera reiterada, con los intentos de reforma al sistema de salud, al sistema de aguas, al sistema educacional e incluso al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).



No hay que sorprenderse por tanto, que los grandes poderes econ贸micos en Chile (isapres, afps, retail, mineras, forestales, bancos, grandes grupos educacionales y grandes grupos de medios) hayan abusado impunemente, ya que la constituci贸n se los ha permitido y se los ha amparado por 30 a帽os.



Ante esto, es bastante rid铆culo de parte de quienes plantean una similitud entre la constituci贸n de Pinochet con la actual propuesta de constituci贸n reci茅n presentada, ya que ambas tendr铆an altos qu贸rum para ser reformada, omitiendo as铆 todo lo anteriormente se帽alado.



Adem谩s, el paralelo entre los qu贸rum es falso y malintencionado, ya que para reformar la constituci贸n de 1980 en materias importantes, se necesitan de 2/3 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, mientras que la nueva constituci贸n necesita 4/7 de los parlamentarios, y un plebiscito ciudadano para ratificar, cuando la reforma es significativa.



Es decir, la nueva constituci贸n, que se votar谩 el pr贸ximo 4 de septiembre, de aprobarse no podr谩 tener a un peque帽o grupo vetando constantemente lo que se vota, como ha pasado con la derecha en Chile en las 煤ltimas d茅cadas, haciendo que finalmente las reformas se hagan cuando los sectores m谩s conservadores lo quieran.



No hay que olvidar, que el Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constituci贸n del 15 de noviembre del a帽o 2019, fue empujado por una revuelta social gigantesca, sin precedentes en la historia de Chile, en donde el poder constituido, y la derecha en particular, no le qued贸 otra opci贸n que abrirse al cambio de constituci贸n.



Por lo mismo, la nueva constituci贸n no ser谩 tramposa esta vez, sino democr谩tica, ya que ha sido construida desde su origen por un plebiscito de entrada y por convencionales que han sido elegidos en las urnas, aprobando las normas constitucionales con grandes mayor铆as, por sobre los 2/3 incluso, lo que evidencia su car谩cter leg铆timo y fuertemente participativo.



Por 煤ltimo, la nueva propuesta de constituci贸n democr谩tica, a diferencia de la constituci贸n tramposa de 1980, plantea que si se quiere cambiar nuevamente la constituci贸n en un futuro, s贸lo se podr谩 hacer a trav茅s de una asamblea constituyente, por medio de un refer茅ndum, devolvi茅ndole el poder al pueblo de Chile, como siempre debi贸 ser.