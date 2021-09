–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo September 20, 2021 282 puntos de vista

Tan solo en esta semana y tan solo con titulares de la prensa habitual:

De la crisis energética…

La crisis energética obliga a parar las primeras fábricas en Europa y puede que no sean las últimas – elEconomista.es

Un incendio en la interconexión con Francia dispara los precios en Reino Unido hasta casi los 3.000 €/MWh – El Periodico de la Energía

Asia entra en pánico ante la crisis energética de Europa y empieza a acumular gas natural a casi cualquier precio – elEconomista.es

Ninguno de los países más relevantes del mundo está cumpliendo con el Acuerdo de París; el hecho es que ni siquiera tienen planes de hacerlo | Microsiervos (Ecología)

… a la crisis industrial…

A la crisis de los microchips se le une un nuevo problema industrial: cada vez es más caro mover mercancías en barco. motorpasión.com

“No se vislumbra un final” para la escasez actual de materias primas y el aumento de los precios en la industria del plástico. ‘No end in sight’ to ongoing shortage of raw materials and rising prices in the plastics industry – Packaging Europe

Crecimiento más lento a medida que continúan los problemas de la cadena de suministro. Slower Growth As Supply Chain Issues Continue | Material Handling and Logistics

… a la crisis alimentaria…

La crisis del gas en el Reino Unido aturde a los mataderos de aves de corral y puede provocar un aumento de los precios del pollo. UK Gas Crisis Stuns Poultry Slaughterhouses, May Trigger Higher Chicken Prices | ZeroHedge

Principales plantas de fertilizantes del Reino Unido cerradas debido al aumento vertiginoso de los precios del gas natural. Major UK Fertilizer Plants Shuttered Due To Skyrocketing Natural Gas Prices | ZeroHedge

La burbuja de las macrogranjas pincha tras dejar una intensa huella social y ambiental – Kaos en la red

… acabando por la crisis social.

Los legisladores de mercados emergentes luchan por controlar la inflación de alimentos en aumento a medida que se avecinan los disturbios. Emerging Market Policy Makers Scramble To Tame Soaring Food Inflation As Unrest Looms | ZeroHedge

Suena la banda del Titanic.

Es el mercado capitalista amigos.