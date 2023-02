–

De parte de Cultura Y Anarquismo February 13, 2023

Una de las caracter铆sticas principales de nuestro tiempo es la

concentraci贸n de la poblaci贸n en grandes aglomeraciones impersonales

ilimitadas, vertebradas 煤nicamente por ejes viarios, fruto de la

globalizaci贸n, o m谩s claramente, de la disoluci贸n de un capitalismo de

naciones acotadas en un capitalismo de regiones urbanas interconectadas.

El fen贸meno se conoce como metropolitanizaci贸n. El tipo de asentamiento

resultante, la metr贸polis, determina una nueva forma de relaci贸n y de

gobierno, luego una cultura distinta, individualista y consumista, y un

estilo de vida diferente, m谩s artificial y dependiente, m谩s industrial y

mercantilizado, determinado casi enteramente por los imperativos de la

terciarizaci贸n productiva. En efecto, las metr贸polis son antes que nada

los centros de acumulaci贸n de capitales m谩s id贸neos para la

mundializaci贸n de los intercambios financieros, suceso responsable

directo de los desastres ecol贸gicos y sociales que nos asolan. La

urbanizaci贸n intensiva que las alimenta no es m谩s que la readaptaci贸n

violenta del territorio a las exigencias desarrollistas de la econom铆a

global. El 谩rea metropolitana es la concreci贸n espacial de la sociedad

capitalista globalizada. En esta fase, el crecimiento econ贸mico,

inscrito en la naturaleza sustancial del capitalismo, es

fundamentalmente destructivo, insostenible, t贸xico, y por consiguiente,

conflictivo. Los efectos sobre la salud f铆sica y mental de la poblaci贸n

concentrada son terribles y los da帽os ambientales se asemejan a los de

una guerra contra el campo y la naturaleza: desertificaci贸n y

salinizaci贸n de suelos, acidificaci贸n de oc茅anos, rotura de los ciclos

biol贸gicos, poluci贸n del aire, las aguas y las tierras, acumulaci贸n de

basuras, despilfarro energ茅tico, agotamiento de recursos, p茅rdida de la

biodiversidad, calentamiento global, despoblaci贸n, etc. El capitalismo,

que ha tropezado con sus l铆mites internos, la obtenci贸n de plusval铆as,

alcanza los externos, la finitud de los recursos. Paralelamente, las

econom铆as aut贸ctonas se arruinan, pues la producci贸n local de bienes y

alimentos no puede competir con la gran producci贸n industrial. En

consecuencia, la agricultura tradicional, la peque帽a producci贸n y el

peque帽o comercio tienden a desaparecer en favor de las plataformas

log铆sticas, la industria deslocalizada y las grandes superficies. Igual

que pas贸 con los artesanos en el periodo de arranque del capitalismo

moderno, el campesinado se volvi贸 superfluo, y su cultura, obsoleta. El

territorio se vac铆a imparablemente y se degrada; los habitantes

excedentarios de los pueblos y peque帽as ciudades se vuelven reserva de

mano de obra y emigran a las cada vez m谩s inhabitables conurbaciones

donde reina la desigualdad y el desarraigo, mientras que las urbes

medianas se estancan y declinan. Cuando la industria agroalimentaria y

el turismo son preponderantes, el proceso de vaciado rural puede

proseguir sin obst谩culos, pues son necesarios para la conversi贸n

completa del territorio en capital, motor imprescindible de desarrollo

desbocado y fuente mayor de los necesarios beneficios.

La cuesti贸n social hoy menos que nunca se manifiesta como

exclusivamente laboral, habiendo perdido el mundo del trabajo su antigua

centralidad. Tampoco como problem谩tica circunscrita a los conglomerados

urbanos, por m谩s que las consecuencias indeseables de la

metropolitanizaci贸n 鈥攆ormaci贸n de guetos perif茅ricos, contaminaci贸n

atmosf茅rica y lum铆nica, ruido, servicios p煤blicos insuficientes o

inexistentes, gentrificaci贸n, precariedad, desahucios, pobreza, etc.鈥

originen numerosas protestas. El territorio, convenientemente despoblado

y ferozmente desequilibrado y esquilmado por pr谩cticas extractivistas,

se diversifica como manantial de ingresos y adquiere peculiaridades

econ贸micas complementarias a las de la conurbaci贸n: reserva urbanizable,

soporte y contenedor de infraestructuras, productor de recursos

energ茅ticos, albergue de residuos, lugar de la agricultura industrial y

la ganader铆a intensiva, espacio para el ocio, la segunda residencia o el

turismo rural鈥 La agresi贸n al territorio produce involuntariamente un

desplazamiento geogr谩fico del eje de las luchas, que en los pa铆ses

turbocapitalistas ocurren en su defensa. La cuesti贸n social reaparece

entonces como cuesti贸n territorial, y, dada la despoblaci贸n rural 鈥攃asi

absoluta en el Estado espa帽ol, con el consiguiente abandono de decenas

de miles de peque帽as explotaciones y millones de hect谩reas de cultivo鈥

su expresi贸n m谩s aut茅ntica aunque m谩s dificultosa es la vuelta al campo.

Sin embargo, un verdadero sujeto colectivo con una finalidad

unificadora y transformadora clara no consigue concretarse.

Los neorrurales no constituyen en ninguna parte un colectivo lo

bastante numeroso como para formar con los j贸venes lugare帽os, los

investigadores disidentes, las mujeres y el campesinado residual un

verdadero sujeto pol铆tico. El sujeto se constituye al segregarse

radicalmente un grupo disconforme para construir su mundo; en cambio, la

oposici贸n al c谩ncer desarrollista en ninguna parte se distancia

demasiado de los m茅todos convencionales. A menudo, recurre a la

mediaci贸n de la pol铆tica tradicional y acepta cohabitar con el viejo

orden social. No se plantea la administraci贸n concejil, el acceso

popular a la tierra o el desmantelamiento de su explotaci贸n industrial. A

pesar de todo, en el territorio se despliegan con mayor profundidad

todas las contradicciones del capitalismo y estatismo, pero la

dominaci贸n 鈥攅l sistema, el poder, la clase dirigente鈥 a煤n es capaz de

neutralizarlas con mecanismos de cooptaci贸n y f贸rmulas de estabilizaci贸n

del estilo de la 鈥渆conom铆a social鈥, el 鈥渄esarrollo rural鈥, la

鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥, el 鈥渄ecrecimiento鈥 no conflictual o el 鈥渘uevo

pacto verde鈥. La defensa del territorio es objetivamente

anticapitalista, pero subjetivamente todav铆a no lo es. El 茅xodo rural

acab贸 con la sociedad campesina en Europa e hizo imposible la comunidad

de intereses en el campo y, por lo tanto, la formaci贸n de una clase

s贸lida y activa. Por eso, se da el caso de un sujeto en estado gaseoso,

concretado en 鈥渆ntidades鈥, plataformas o coordinadoras, que busca

cambiar la sociedad sin molestar a sus elites y trata de salir del

capitalismo sin romper la puerta. Y, por eso, la actual defensa del

territorio es incapaz de revertir la situaci贸n a pesar de la

contribuci贸n no desde帽able de las insatisfechas masas periurbanas, pues

la meta proclamada consiste solo en 鈥渃ambiar el modelo de desarrollo鈥,

por supuesto, gracias a una ben茅vola disposici贸n de las instituciones

鈥渞epensadas鈥 o 鈥渞einventadas鈥 por no se sabe qui茅n, no en acabar con el

capitalismo, la jerarqu铆a y el Estado. En verdad, sobre la defensa del

territorio pende la espada de Damocles de la institucionalizaci贸n, la

promoci贸n de l铆deres y el malestar encauzado. Solamente un colapso

urbano podr铆a alterar tales limitaciones, habida cuenta de que las

metr贸polis son cada vez m谩s vulnerables, ya que los problemas derivados

del cambio clim谩tico o las dificultades en el suministro de agua,

electricidad, combustibles o alimentos podr铆an f谩cilmente volverlas

inviables.

脷nicamente en tierras latinoamericanas, determinadas condiciones

hist贸ricas opuestas a lo que los dirigentes llaman 鈥減rogreso鈥 han

permitido subsistir a un campesinado numeroso, en parte ind铆gena, que

mantuvo sus tradiciones comunitarias de autoproducci贸n, autodefensa y

autogobierno. All铆 la resistencia a las acometidas de la globalizaci贸n

ha podido reconstruir una identidad revolucionaria, o sea, una clase

peligrosa. La actividad eminentemente defensiva de las comunidades

rurales ha colocado el problema agrario en el centro de la cuesti贸n

social, irradiando la influencia del campo sobre las barriadas

marginadas de la urbe. Es as铆 como la defensa del territorio da un salto

cualitativo hacia la sublevaci贸n de la tierra y se convierte en espejo

donde ha de contemplarse la lucha urbana. Pol铆ticamente, con la

reivindicaci贸n del poder de decisi贸n 鈥攄e la soberan铆a鈥 para las

asambleas territoriales aut贸nomas; econ贸micamente, con la voluntad de

transferir los recursos de la metr贸polis al campo; socialmente, con las

pr谩cticas autogestionarias y autoorganizativas. Indudablemente, en ese

contexto de contradicciones emergentes que impide al sistema dominante

presentarse como parte principal de la soluci贸n, como hace por aqu铆, el

antagonismo entre campo comunitario y extractivismo industrial se

acent煤a, volvi茅ndose a la vista de todos irresoluble en el marco de un

r茅gimen capitalista y estatista. Cada trecho que se avance en la

producci贸n y distribuci贸n alternativas, cada terreno que se ocupe, cada

jerarqu铆a que se suprima, significar谩 un retroceso de dicho r茅gimen, o

sea, de la dominaci贸n, por lo que cabr谩 esperar una contraofensiva a la

que parar, que, l贸gicamente, ser谩 autoritaria en su concepci贸n, y

policial, incluso militar si la situaci贸n lo exige, en su realizaci贸n.

No entiendo la sublevaci贸n de la tierra como una mera expresi贸n

t铆pica de la neo-lengua de la izquierda dom茅stica, ni creo que con ella

se aluda al levantamiento ret贸rico de un 15M o a las inocentes demandas

dirigidas a los gobiernos de la seudomovida Extinci贸n-Rebeli贸n o de los

colaps贸logos patentados. Hay que entenderla en su significado literal:

la revuelta contra el poder establecido de un amplio sector de la

poblaci贸n erigido en sujeto colectivo 鈥攅n clase鈥 que quiere vivir seg煤n

sus deseos, sin mediaciones exteriores, y para eso exige cambios

revolucionarios en la econom铆a, la pol铆tica y la sociedad. Es una

respuesta insurgente ante las consecuencias catastr贸ficas del

crecimiento econ贸mico y tambi茅n la etapa culminante de un proceso de

lucha social. En los pa铆ses sin agricultores el proceso apenas est谩

empezando; se busca el camino a trav茅s de tanteos, discusiones,

liberaci贸n de espacios, escaramuzas y experimentos. El objetivo es una

sociedad civil compuesta por comunidades autoorganizadas, con ra铆ces en

la tierra, separada lo m谩s posible del Estado y de 鈥渓os mercados鈥, y en

consecuencia, desurbanizada, desestatizada y desglobalizada. Este desde

luego no se alcanza con SMS (el arma preferida de Negri), monedillas,

simulacros circenses, quejas mesuradas a la autoridad o manuales de

colapsolog铆a. Para salir del capitalismo hay que enfrentarse

decididamente a 茅l. Pero, a pesar de multiplicarse las situaciones

cr铆ticas de todo tipo y las impl铆citas amenazas de derrumbe, el r茅gimen

capitalista y estatista contin煤a reproduci茅ndose, porque encuentra

nuevos aliados por el camino con los que perseverar en la misma din谩mica

de poder y crecimiento. Su capacidad destructora del espacio p煤blico, y

por consiguiente, de la percepci贸n de la verdad, es infinita. Las

predicciones apocal铆pticas no le arredran, m谩s bien lo contrario. La

cat谩strofe lo nutre. As铆 pues, nunca le detendr谩n desfiles

carnavalescos, candidaturas electorales, f贸rmulas asociativas

prodigiosas o cualquier otra clase de suced谩neo convivencialista. Todo

eso forma parte de su mundo. Tal como antes se dec铆a, en la guerra como

en la guerra, si es que realmente hay que evadirse de 茅l.

Miguel Amor贸s





Para el ciclo de debates online 芦Sublevaciones de la tierra禄, moderado por la Revista SABC, el 15 de noviembre de 2022