De parte de Trochando Sin Fronteras February 11, 2022 26 puntos de vista

La democracia ha sido entendida y generalizada como un sistema pol铆tico de inclusi贸n y materializaci贸n de la ciudadan铆a en las instituciones; es decir el acceso de diferentes sectores al sistema de poder dentro de las esferas del Estado.

La participaci贸n de las mujeres en los escenarios institucionales colombianos, puede condensarse en desarrollos normativos como el Conpes 161/2013 y el 鈥Pacto de equidad para las mujeres en el PND 2018-2022鈥 (aunque guardan diferencias en temas como el aborto), se remite principalmente a la cuota de paridad de g茅nero en los cargos p煤blicos de decisi贸n y ejecuci贸n pol铆tica. Sin embargo, 驴podr铆amos reconocer en la cuota de paridad una conquista del movimiento social?, 驴o es uno de esos m铆nimos en la pol铆tica que terminan sepultando las luchas sociales y que h谩bilmente la derecha ha sabido canalizar?

La vicepresidenta y canciller Martha Luc铆a Ram铆rez (Partido Conservador) 鈥損rimera mujer ministra en Colombia -, celebr贸 el logro de la paridad en las candidaturas de los consejos de juventud. Tambi茅n, los debates pol铆ticos se han visto encendidos y protagonizados por mujeres, especialmente del uribismo como Maria Fernanda Cabal y Paloma Valencia, ac茅rrimas defensoras del proyecto gamonal de la seguridad democr谩tica.

A su vez, parte de la izquierda no ha sido ajena a dicha concepci贸n de la democracia, su agenda ha sido llegar al congreso y buscar la presidencia. Desde all铆 mujeres como Aida Abella y Maria Jos茅 Pizarro han trabajado en estos escenarios con muy poca fuerza para frenar la agenda legislativa de la coalici贸n de gobierno, y Francia Elena M谩rquez lanz贸 su precandidatura presidencial, apunt谩ndose posiblemente la vicepresidenta, en una l贸gica de coalici贸n o pacto para las elecciones con dis铆miles fracciones de poder especialmente liberal.

Sin duda la historia de sumisi贸n de la mujer y por ende de limitaci贸n en su representatividad en los cargos de decisi贸n es intr铆nseco a la l贸gica del capitalismo, de manera la mujer despojada y proletarizada quien est谩 fuera de la burocracia estatal, es instrumentalizada primero como sufragante y luego como elegible en la historia pol铆tica del pa铆s en b煤squeda del consenso y la legitimidad institucional.

La concepci贸n liberal entiende la democracia como un asunto de equidad para el ejercicio de la ciudadan铆a, separando la esfera econ贸mica de la vida pol铆tica. Desde una lectura cr铆tica, la democracia es producto de las relaciones de producci贸n, por tanto, las relaciones impuestas por el capital impiden el desarrollo de los proyectos democr谩ticos (Bor贸n, 2003) que necesita de profundas reformas, las cuales el r茅gimen burgu茅s no est谩 dispuesto a ceder, menos en un periodo de profunda crisis como el que vivimos actualmente.

Las oleadas de protesta y movilizaci贸n en que estuvo Colombia desde el a帽o 2019 expresaron claramente esta contradicci贸n, el gobierno no cedi贸 en absoluto ante exigencia alguna y, por el contrario, robusteci贸 su r茅gimen autoritario, solo cambi贸 el uniforme. As铆 las oleadas de protestas fueron duramente reprimidas y apaciguadas mientras la opini贸n p煤blica y los escenarios de debate popular se iban anclando hacia el tema electoral.

En el escenario de las Asambleas Populares el tema de las identidades dificult贸 la construcci贸n de una agenda pol铆tica que permitiera articular el clamor popular ante las agudas condiciones de precarizaci贸n; no fue posible el paso del sentir com煤n ante las precarias condiciones de vida para las mayor铆as, a una acci贸n mayoritaria expresada en un programa pol铆tico, reconociendo el importante papel que jugaron diversos actores en el escenario de la movilizaci贸n y el debate; la ausencia del movimiento sindical fue expresi贸n de una izquierda dividida y sin rumbo.

La relaci贸n entre sectores, identidades, organizaci贸n social, partido pol铆tico ha sido dif铆cil de entender como potenciador de la articulaci贸n de la izquierda, y la respuesta quiz谩s la encontremos en la profunda brecha que el liberalismo ha sembrado, entre la econom铆a y la pol铆tica. Es necesario que las mujeres discutamos un proyecto de sociedad, y cualifiquemos la configuraci贸n y avance de un frente amplio como clase trabajadora, con reformas de horizonte transformador.

Las duras condiciones de las mujeres son expresi贸n del modo de producci贸n que hizo met谩stasis en una d茅bil estructura productiva del pa铆s; dichas condiciones se expresan entre el desempleo, la alta informalidad y la intensa explotaci贸n de la fuerza de trabajo especialmente en las tareas agr铆colas, dom茅sticas y de servicios, ante un modelo econ贸mico que dif铆cilmente produce empleo en la rama industrial.

La situaci贸n es cr贸nica para las mujeres; se calculaba para el a帽o 2020 鈥渆l 56,3 % de ellas tiene empleos informales, el 17,3 % trabaja menos de 20 horas a la semana, y el 42 % recibe menos del equivalente al salario m铆nimo por hora (S谩nchez-Torres, 2020)鈥. La brecha de empleo es profunda, expresando no solamente la situaci贸n del g茅nero femenino, sino la pobreza en que viven miles de hogares de jefatura femenina, en un momento de alt铆simo costo del precio de la canasta familiar y cuyos ingresos son menores por tener una sola cabeza de hogar; estamos hablando de aproximadamente 1.783.479 hogares en el pa铆s[1].

El capitalismo est谩 soportado en la intensa explotaci贸n de la fuerza de trabajo, y libra en los hogares la tarea de la 鈥渞eproducci贸n de la fuerza de trabajo鈥, cuyo mayor peso lo llevan las mujeres. De manera que un proyecto democr谩tico de sociedad debe generar soportes materiales colectivos para el cuidado de los hijos e hijas, adultos mayores y poblaci贸n en discapacidad, lo que exige aumento del gasto p煤blico, para que las mujeres (ni帽as, j贸venes y adultas) accedan a espacios de cualificaci贸n y de empleo; para ello es necesaria una reforma que ampl铆e la demanda laboral con puestos de trabajo asalariados y permanentes, y un sistema de seguridad social que garantice el acceso universal en condiciones de calidad.

Tambi茅n, es necesario en este marco, est铆mulos para cooperativas y asociaciones productivas de mujeres en el campo y la ciudad, lo que requiere presupuesto estatal serio, y superar el discurso del emprendimiento, en donde las trabajadoras informales no est茅n en competencia por el acceso a programas de corto alcance y condicionados aportes econ贸micos, y se orienten a actividades sostenibles t茅cnica y econ贸micamente con car谩cter de empresas sociales con gesti贸n p煤blica y de las mujeres trabajadoras organizadas.

El avance de las mujeres a una democracia popular se soporta de este modo en una participaci贸n real en la base productiva de la sociedad, su alcance requiere espacios de cualificaci贸n t茅cnica y pol铆tica, que no solamente se refiere a cantidad, sino a mujeres dispuestas a debatir y alimentar un proyecto transformador de sociedad necesariamente postcapitalista.

La cuesti贸n de la democracia no es meramente una cuesti贸n pol铆tica, la 鈥渋gualdad鈥 no es un asunto formal de intercambio de mercanc铆as, sino que emanan de las relaciones de producci贸n imperantes en la sociedad y sus formaciones sociales concretas. Tienen que ver con la participaci贸n de la sociedad en la distribuci贸n de la riqueza y el gasto social, por supuesto ello requiere de un trabajo pol铆tico conjunto que eleve con fuerza estas propuestas a los diferentes sectores y lugares de la sociedad, en donde sin duda el Estado es el lugar central de disputa, pero requiere fuerza mayoritaria y cualificada para no ceder a la c谩scara de la democracia formal y la ciudadan铆a, ni alianzas de corto plazo que lleven a perder el horizonte.

Referencias

Bor贸n, A. (2003). Estado, capitalismo y democracia en Am茅rica Latina. Argentina: CLACSO.

Departamento Nacional de Planeaci贸n; Observatorio de familias. (octubre de 2020). Bolet铆n N掳 14. Censo de Poblaci贸n y Familia. Obtenido de https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Boletines/BOLETIN%20No.14.pdf

S谩nchez-Torres, R. M. (8 de marzo de 2020). Mujeres y mercado laboral en Colombia: salarios no compensan cualificaci贸n. Obtenido de https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/mujeres-y-mercado-laboral-en-colombia-salarios-no-compensan-cualificacion/

[1] Cifras del DNP en donde el 14.56 % de las familias son de tipo nuclear monoparental, de las cuales el 86 % tienen jefatura femenina (Departamento Nacional de Planeaci贸n; Observatorio de familias, 2020).