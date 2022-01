El Gobierno m谩s progresista de la historia del Estado, formado por el PSOE y por Unidas Podemos, incumple con el compromiso de derogar la reforma laboral del Partido Popular en 2012 que sin duda era una de las razones m谩s importantes por la cual sus votantes depositaron su confianza en estas organizaciones. Algo sumamente peligroso para una base de izquierda ya de por s铆 bastante desmovilizada y sin duda una oportunidad para una extrema derecha experta en obtener beneficio del descontento generalizado entre la clase trabajadora.

鈥淟a reforma laboral de la patronal鈥︹

Pocas cosas son m谩s falsas en pol铆tica que aquello que se ha venido a denominar, el pacto social, como herramienta garante de la paz social. Un acuerdo avalado por el Gobierno que se vende desde los medios generalistas como la panacea del consenso entre la patronal y los sindicatos reformistas. Si algo es evidente, es que ninguna negociaci贸n con la cual est茅n de acuerdo los empresarios va a poder ser jam谩s positiva para la clase trabajadora. Mucho menos a煤n si dicha reforma tiene el benepl谩cito de algunos sectores de la derecha liberal.

鈥淟os derechos no se conceden, se conquistan鈥︹

No olvidemos que, a lo largo de la historia de la lucha de la clase trabajadora, los derechos ni se conceden ni se negocian, sino que se conquistan a trav茅s de la organizaci贸n y la movilizaci贸n de la propia clase trabajadora. La 煤nica salida real a esta situaci贸n es que los trabajadores y las trabajadoras se organicen en torno a proyectos alternativos que dejen a un lado las falsas promesas de los social-liberales, euro- comunistas y sindicatos amarillos que a trav茅s de la negociaci贸n no hacen sino sustentar el proyecto neo-liberal.

Al parecer en Euskal Herria la amplia mayor铆a sindical, representada fundamentalmente por las centrales sindicales ELA y LAB, desde un car谩cter mucho m谩s combativo muestran su desacuerdo con la propuesta actual de la reforma laboral. Para entender algunas de estas claves en la siguiente entrevista hablamos con el responsable de negociaci贸n colectiva de ELA, Pello Igeregi, quien comparte con nosotros las posiciones que mantiene el sindicato a cerca de la reforma y las razones que les han llevado a movilizarse y salir a la calle en su contra.

驴Qu茅 opini贸n te merece la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno del Estado?

El gobierno no ha cumplido su palabra, no han derogado la reforma laboral de 2012. No han cambiado ni los elementos m谩s nefastos de esta reforma, especialmente toda la normativa que condujo a la facilitaci贸n y el abaratamiento de los despidos. Es cierto que hay una peque帽a mejora, pero esta mejora ha consistido m谩s en legalizar la jurisprudencia asentada por el Tribunal Supremo (la extinci贸n del contrato de obras o la recuperaci贸n de la ultraactividad) que en la creaci贸n de nuevos derechos. Entre 2010 y 2012, se produjeron much铆simos recortes severos (abaratamiento de despidos, p茅rdida de salarios de tramitaci贸n, desdibujamiento de las causas de los despidos objetivos, facilitaci贸n del incumplimiento unilateral de convenios por parte de las empresas鈥), de las cuales s贸lo una medida y media han sido recuperados, neg谩ndose a cambiar todo lo dem谩s en el futuro. Creemos que el verdadero voto en el Congreso ser谩 la revalidaci贸n de la reforma laboral de 2012 para perpetuar el esqueleto de esta.

驴Cu谩les son los puntos que consideras m谩s lesivos para la clase trabajadora?

El elemento m谩s da帽ino es el rumbo dado a las reformas laborales por el 鈥済obierno m谩s progresista de la historia鈥. Si hay acuerdo con la CEOE, el elemento esencial para la reforma laboral no vendr谩 del cambio real, con la frustraci贸n que esto puede causar entre los trabajadores. Esta frustraci贸n por no cumplir su palabra es la cultura pol铆tica que ha abierto la puerta a la extrema derecha en todo el mundo, incluso entre los trabajadores. Si los ciudadanos afectados por la pobreza o la precariedad no creen en un proyecto de izquierdas que cambie sus condiciones de vida, si 茅ste les miente, est谩s alimentando a la extrema derecha.

Unidas Podemos en 2019 estando fuera del Gobierno consigui贸 subir un 22% el Salario M铆nimo Interprofesional en 2019 en un contexto de IPC muy bajo a cambio de aprobar los presupuestos generales, una subida que rondaba los 165 euros. El a帽o pasado el salario m铆nimo subi贸 en 15 euros, con un IPC del 6,5%. En 2019 lo hicieron fuera del Di谩logo Social, y el del a帽o pasado de acuerdo con la CEOE. El acuerdo con el empresariado tiene este coste.

Hemos o铆do que el acuerdo con la CEOE aporta estabilidad y que estas mejoras continuar谩n en el futuro. Y cuando hemos criticado que el contenido no provoca un cambio profundo, sobre todo con el despido, nos responden que puede llegar en el futuro y que la indemnizaci贸n por los despidos aumentar谩. Lo uno o lo otro es mentira, no se puede garantizar la estabilidad y al mismo tiempo decir que pueden venir nuevos cambios. A nuestro juicio, el acuerdo con la CEOE supone una renuncia a la derogaci贸n real, y tampoco nos cabe duda de que, si un d铆a llega el PP al poder, la CEOE no ser谩 el freno a las nuevas restricciones contra la clase trabajadora.

驴C贸mo afecta en concreto esta reforma a la clase trabajadora de Euskal Herria?

Queremos mencionar c贸mo no les va a afectar. Las reformas impulsadas por Zapatero en 2011 permitieron prohibir la negociaci贸n de convenios laborales estatales en otros 谩mbitos. Recientemente han llegado a un acuerdo estatal para las autoescuelas de Madrid, en el que se ha establecido que no se puede negociar ning煤n otro acuerdo en ning煤n otro lugar. Este es un tema clave para las trabajadoras y los trabajadores de Euskal Herria, mientras esto no cambie, los acuerdos que estamos negociando aqu铆 no tendr谩n la seguridad jur铆dica necesaria. Y es fundamental que estos acuerdos se negocien aqu铆. Hay que legalizar la posibilidad de negociar aqu铆 porque es un asunto democr谩tico, porque aqu铆 la representaci贸n de los sindicatos es completamente distinta a la del Estado. Esta opci贸n necesita ser legalizada porque los acuerdos aqu铆 tienen un contenido mucho mejor. Y esta posibilidad hay que legalizarla aqu铆 porque la negociaci贸n de las condiciones de trabajo se basa en movilizaciones y huelgas, que es una herramienta de empoderamiento de la clase trabajadora, y no una cuesti贸n burocr谩tica. La negociaci贸n colectiva es para nosotros una forma de concienciar a los trabajadores de la clase trabajadora y esto es fundamental para quienes creemos en la construcci贸n de un mundo diferente.

驴En qu茅 l铆nea deber铆an ir los ejes centrales de la reforma para que ELA la considerase positiva para la clase trabajadora?

Primero queremos pedirle al gobierno que cumpla su palabra. En segundo lugar, liberarle de las garras de la CEOE y poner sobre la mesa los debates de fondo. Y, como m铆nimo, retirar los elementos m谩s lesivos de las anteriores reformas laborales, como el despido f谩cil y barato o suspender la prevalencia de los convenios estatales.

驴Por qu茅 decid铆s desde ELA llamar a la movilizaci贸n y cre茅is que 茅sta debe ser sostenida en el tiempo?

Es importante dejar claro que la clase obrera de Euskal Herria quiere m谩s. A nuestro modo de ver, en la relaci贸n entre movimientos sociales o sindicatos, y partidos de izquierda, es fundamental poner en el centro la movilizaci贸n, para crear una dial茅ctica de demandas, los que quieren hacer pol铆ticas de izquierda necesitan a la sociedad en las calles, para tratar de institucionalizar esta fuerza. La gesti贸n del poder pol铆tico sin movilizaci贸n ni presi贸n en la calle conduce al social-liberalismo de las 煤ltimas d茅cadas. Algunas personas piensan que entrar al gobierno es tomar el poder, pero nosotros no creemos que sea as铆, creemos que el poder es algo mucho m谩s complejo. Con las movilizaciones queremos dejar claro que necesitamos buscar m谩s cambios en la reforma laboral y hacer nuestra contribuci贸n para crear una nueva dial茅ctica a favor del cambio real.

Y, adem谩s de lo anterior, creemos que se pueden generar cambios en el corto plazo y que podemos ejercer una presi贸n efectiva a trav茅s de las movilizaciones. Si no se aprueba el decreto de reforma laboral, por el rechazo de EH-Bildu o de PNV-EAJ, entre otros, el Gobierno tendr谩 que hacer una nueva reforma laboral y si quiere aprobarla en el Congreso tendr谩 que negociarlo con el bloque de investidura, y adem谩s de la CEOE, deber谩n entrar otros agentes sociales en el debate, y eso es positivo en t茅rminos de contenido. O pudiera ser que adem谩s del contenido actual hubiera que incluir algo m谩s para validar el decreto, y en cualquier caso estar铆amos en una situaci贸n mejor que la actual.

驴Os plante谩is desde el sindicato alg煤n tipo de frente de lucha com煤n con el resto de agentes contrarios a la reforma laboral?

Hemos estado trabajando en dos alianzas durante los 煤ltimos dos a帽os. Por un lado, con los sindicatos de otras naciones del Estado, con la CIG de Galicia y la Intersindical de Catalu帽a. En ese contexto, hemos trabajado juntos en la reforma laboral, para incidir en las relaciones de cada uno de ellos con los agentes y partidos de su pa铆s.

Y, por otro lado, estamos hablando con otros sindicatos y otros agentes sociales en la mayor parte de Euskal Herria. Como vimos claro cu谩l ser铆a el contenido de la reforma, hemos tratado de dar la respuesta m谩s contundente y amplia posible. Creemos que hab铆a condiciones objetivas para una huelga general en enero y es una pena que ELA y LAB hayan tenido opiniones diferentes sobre la huelga general. En cualquier caso, las manifestaciones y concentraciones acordadas son muy importantes para ejercer la presi贸n que podemos ejercer desde Euskal Herria. Y habr谩 que ver qu茅 pasa finalmente con la reforma laboral, todav铆a puede haber nuevos cap铆tulos.

