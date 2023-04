–

De parte de Nodo50 April 23, 2023 0 puntos de vista

Este no es un art铆culo de historia. Es una historia particular sobre la guerra y la mili. Habla de 1993, cuando se encontraron los recuerdos de mi padre, como combatiente, y mis expectativas pacifistas, como insumiso a la mili. Quiz谩s fuera inevitable. A fin de cuentas, luch谩bamos contra la mili los hijos y los nietos de quienes hab铆an sufrido una guerra.

Las historias familiares de la guerra me importaron desde ni帽o, aunque poco supiera de la Guerra Civil. Era la guerra de mi padre (veintea帽ero entonces), de mi madre (adolescente) y de mis abuelos (uno de la 鈥渜uinta del saco鈥 y el otro ya muy mayor para ser reclutado). Mi padre, soldado conscripto de la Rep煤blica, termin贸 ubicado en Granada, por Mocl铆n y Limones, una l铆nea estabilizada del frente. Mis abuelos iban a verlo, andando, con una mula de carga, desde Balazote, en la provincia colindante de Albacete. 隆250 kil贸metros para abrazar al hijo! Y no fueron los 煤nicos. Padres y madres de soldados republicanos se desplazaban desde la retaguardia albacetense hasta el frente para verlos vivos y dejarles comida antes de regresar con un extra帽o alivio.

Cre铆a conocer la guerra de mi padre, pero hab铆a una novedad que decidi贸 contarme aquella tarde de oto帽o de 1993, antes de mi ingreso en prisi贸n por insumiso. Me recuerdo frente a mi madre (y su miedo insuperable a 鈥渢odo lo malo鈥 que iba a pasarme en la c谩rcel), al lado de mi padre, callado pero sonriente, comprendiendo bien la desaz贸n de mi madre. Me afanaba por sosegarlos habl谩ndoles de nuestros apoyos sociales: muchos periodistas iban a entrevistarnos antes de entrar en prisi贸n, 隆alg煤n d铆a acabar铆amos con la mili! Pero lo que m谩s intentaba, en vano, era que mi madre comprendiera que no me iba a pasar nada. Fue entonces cuando mi padre se puso serio.

脡l, que nunca dijo ni una palabra sobre mi compromiso con la objeci贸n de conciencia, empez贸 a hablar remarcando: 鈥淪i tengo que decir algo a alg煤n periodista para apoyarte me lo dices鈥. No me lo esperaba, y menos lo que continu贸 diciendo: 鈥淰oy a decir que haces bien, que no haces la mili porque no quieres la guerra y que yo s茅 bien que no hay nada peor que la guerra. Vi cosas tan malas en ella que no quiero contarlas. Pero te voy a contar lo que hicimos al final de la guerra鈥 Se lo tomaron como una deserci贸n y casi nos matan鈥. Mi c谩rcel no pod铆a ser peor que su guerra, percib铆 al instante. Y me empeque帽ec铆. No ten铆a palabras.

Su relato no era hist贸ricamente preciso, pero me daba igual. Me hizo recrear la angustia de las trincheras a la altura de marzo del 39, tras el golpe de Casado. En el frente hab铆a otros mozos del pueblo. Sintiendo que la Rep煤blica estaba sentenciada, mi padre y sus paisanos decidieron irse a casa. Les hab铆an dicho 鈥渜ue todo estaba perdido para la Rep煤blica, que socialistas y comunistas andaban a tiros en Madrid, que el enemigo avanzaba sin parar, y que ya no hab铆a nada que hacer鈥. Se fueron andando. Hacia Balazote. Con m谩s discreci贸n que sus padres cuando iban a verlos, pero por los mismos parajes, los que ahora contemplo yo desde mi coche (las cosas de la vida me han llevado a recorrer frecuentemente el trayecto de Albacete a Granada y viceversa, siendo la ruta de Ja茅n la que m谩s me gusta y me hace recordar lo que les cuento).

Mi padre y sus amigos llegaron al pueblo. Creyendo que los entender铆an se presentaron ante las autoridades republicanas para decirles que 鈥渆n el frente ya no hab铆a nada que hacer鈥︹. Fueron inmediatamente detenidos y devueltos al frente de Granada. Eran desertores. Con todo, y con todo el miedo en el cuerpo, mi padre cre铆a que la pesadilla acabar铆a pronto. En muy pocos d铆as Franco ocupar铆a todo el territorio.

Terminaba marzo, pero la pesadilla no parec铆a tener fin. A煤n era posible que los desertores fueran v铆ctimas de 鈥渦na operaci贸n punitiva鈥 extralegal, otra temible maldad de las guerras, la que quisieron llevar a cabo 鈥渓os m谩s lanzados de las juventudes comunistas鈥. Una noche fueron a por ellos. Los llevaban atados y enca帽onados cerca de las calles de la poblaci贸n, cuando, de repente, desde una ventana empez贸 a gritar con fuerza una mujer: 鈥溌os van a matar!鈥. El esc谩ndalo alert贸 a la gente y a los mandos. La operaci贸n de castigo qued贸 abortada.

El encierro disciplinario dur贸 muy poco. La gente hu铆a: 鈥測a no hab铆a guerra鈥. Y de nuevo se vieron por los mismos caminos. Si larga y peligrosa mili hab铆a sido la suya, ahora les esperaban las detenciones, el campo de concentraci贸n, los informes sobre su conducta pasada – 驴ser铆an considerados desafectos? – y otra vez el reclutamiento, la imposici贸n de aquel viejo servicio militar obligatorio que a煤n iba a durar otros sesenta a帽os m谩s, hasta la insumisi贸n (mi insumisi贸n).

PEDRO OLIVER OLMO (profesor titular de Historia Contempor谩nea en la UCLM).

Fuente: https://www.elcorreo.com/opinion/tr…