–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo August 22, 2021 5 puntos de vista

No cabe duda de que el Desastre de Afganist谩n

es una gran derrota para el Imperio Estadounidense que se engloba

dentro de una serie de derrotas estrat茅gicas m谩s profundas, sobre todo

en lo concerniente a sus doctrinas militares y econ贸micas. Se avecinan

grandes cambios a nivel pol铆tico social mundiales.

Vamos a centrarnos en

los aspectos estrat茅gicos militares m谩s generales, pero que son el

fundamento te贸rico que se practica desde su establecimiento en todos los

pa铆ses que interviene. Nadie que quiera entender la geopol铆tca puede ignorar el hecho de la necesidad del establecimiento de redes de tr谩fico ilegales a gran escala.

En 1971 Nixon declara la “Guerra a la Droga

“War on Drugs”, por lo que se arrogaba el poder de intervenci贸n sobre

pa铆ses productores de la preciada materia. Toda centroam茅rica fue su

v铆ctima, el 谩rea de influencia de la URSS en Am茅rica. En 1991 la URSS se disuelve, y

con ella mueren los movimientos insurgentes m谩s importantes. USA puede comenzar a

explotar plenamente los territorios. En 2001 GW

Bush proclama la Guerra al Terror “War on Terror”. Lo celebran ocupando Afganist谩n.

El pa铆s se convierte en el primer productor mundial de opio con un 84% de la cuota. El ej茅rcito americano comienza la explotaci贸n del territorio. Establece un gobierno t铆tere satelitado por una corte de se帽ores de la guerra productores de opio. Mientras caen unas 7.000 bombas al a帽o que acaba con unas 200.000 civiles y la mayor铆a de infrastructuras de servicio. El crimen organizado trabaja para EEUU. Afganist谩n se convierte en un narcoestado.

El presidente afgano A Ghani abandona Kabul el 14 de Agosto de 2021, escapa con 65 millones de 鈧. El presidente Americano J Biden en

su alocuci贸n a sus medios nacionales del 16 de agosto 2021 expl铆citamente declar贸 que

la invasi贸n americana “no era una operaci贸n de contrainsurgencia, sino de

contraterrorismo”. Lo que para muchos podr铆a ser una declaraci贸n anodina

para otros es un reconocimiento t谩cito de la pr谩ctica estrat茅gica

americana.

Sus bases te贸ricas se establecieron en los 60s,

con la creaci贸n de “La Escuela de las Am茅ricas“. Desde entonces se

establece la doctrina de “Contrainsurgencia y Guerra no Convencional” como base doctrinal para la intervenci贸n militar en sudam茅rcia.

Los tres recursos m谩s importantes son: dinero, personas y territorio.

Los tr茅s 谩mbitos que debe controlar al insurgencia son el pol铆tico, econ贸mico y social a dem谩s del militar.

Guerra no Convencional

La “guerra no convencional”

es la guerra cuyo fin es el establecimiento de un contrapoder al poder

establecido en un territorio por medio de las t谩cticas de guerrillas; es decir, por el establecimiento de una Insurgencia.

Aunaque de bases antiguas se desarroll贸 como pr谩ctica moderna de la Guerra Asim茅trica a finales

de la 2潞 Guerra Mundial por el establecimiento de Avanzadillas infiltradas por los Grupos de Operaciones Especiales para formar “la

Resistencia” en Francia contra la ocupaci贸n alemana o los partisanos en

Italia contra las fuerzas fascistas entre otros. Pero tal vez el ejemplo

m谩s caracter铆stico lo tenemos en la organizaci贸n de la Contra nicaraguense de 1979.

Sus principales caracter铆asticas generales a destacar son:

-Opera detr谩s de las lineas enemigas, en territorios ocupados por un “poder” con capacidades ejecutivas.

-Su prop贸sito es establecer un Contrapoder que poco a poco ocupe m谩s territorio hasta desplazar a las fuerzas enemigas.

-Su t谩ctica primordial es el sabotaje, sobre todo por incautaci贸n de pertrechos.

-Su

funcionamiento operativo inicial es aut贸nomo y generalmente autofinaciado. Por lo

mismo son descentralizadas e independientes. Solo despu茅s de un tiempo,

al inicio ocasionalmente, son capaces de coordinarse.

-Para su

coordinaci贸n se necesitan redes de contrabando, tr谩fico ilegal de bienes, que eviten las

incautaciones y aseguren la manutenci贸n. Estas redes son a dem谩s fuente

inagotable de informaci贸n para inteligencia.

-Seg煤n se despliega en un territorio niega los recursos al enemigo, debilit谩ndolo.

La creaci贸n de “Insurgencias”

se suceden por todo el globo a partir de la 2潞GM, generando grandes

movimientos populares de apoyo. Los aliados se apoyan en las mafias locales para pertrechar las “Resistencias”. Posteriormente durante la

Guerra Fr铆a, con el choque entre el bloque estadounidense y sovi茅tico

ven en el tr谩fico de estupafacientes una s铆ntesis de sus pr谩cticas

econ贸micas, pol铆ticas y militares.

A raiz de estas insurgencias

pol铆ticas locales se establecen lo que ser谩n las futuras mafias. Al caso

nicaraguense le podemos a帽adir el de los c谩rteles colombianos de Cali

en los 70-80, cuyo exponente fue el capo m谩s famoso del mundo, Pablo

Escobar, colaborador de la CIA. Tambi茅n en los 80 el r茅gimen Taliban es

apoyado por la CIA.

Contrainsurgencia

La contrainsurgencia son las operaciones destinadas a eliminar un

contrapoder en un territorio. En la pr谩ctica significa

fortalecer un estado hasta hacerlo operativamente eficaz, lo que lleva a

establecer gobiernos capaces de reconocer qui茅nes son la

insurgencia y capaces de usar los medios operativos efectivamente.

Los principales puntos a destacar es que funciona j煤stamente al rev茅s de las insurgencias:

-Lo ejerce quien controla un territorio sobre su propio territorio, generalmente un Gobierno.

-Su prop贸sito es mantener el funcionamiento normal de los procesos.

-Sus t谩cticas son represivas y de contenci贸n.

-Su funcionamiento es contralizado y dependiente de las instituciones establecidas.

-Su repliegue significa disminuci贸n de recursos.

Se desarroll贸 militarmente hacia

principios de los a帽os 50s para luchar militarmente contra la influencia sovi茅tica sobre todo en sudam茅rica. A partir de los 60s se emplean tambi茅n m茅todos paramilitarmente por medio de las contrainsurgencias. Los

gobiernos de los distintos territorios son los primeros interesados en

frenar a las insurgencias organizadas, o por lo menos controlarlas, ya que de ello depende la

funcionalidad del propio estado y con ello su existencia.

De la Insurgencia a los C谩rteles



Hay

que entender que mientras las insurgencias prosovi茅ticas son

internacionalistas, socialistas y aconfesionales las proestadounidenses

son de corte nacionalista, capitalistas y confesional, es deir,

netamente reaccionarias. Este hecho ideol贸gico de su naturaleza es

central para entender el desarrollo de los acontecimientos mundiales

despu茅s de 1991.

Antes de la ca铆da de la URSS en 1991 todas

las insurgencias prometen cambios revolucionarios contra los respectivos

sistemas antag贸nico.

Tras la Perestroica, la disoluci贸n de la

URSS en 1991 y la adopci贸n del neoliberalismo en Rusia, pr谩cticamente se

disuelven las insurgencias comunistas. Caen multitud de reg铆menes

comunistas, como en Yugoslavia, Albania, Montenegro, paises balticos, Rumania,

Bulgaria o los stan de Asia central. Las insurgencias ya no pueden

hablar de revoluci贸n, porque ya se ha producido el cambio de sistema

hacia el capitalismo.

Las insurgencias proestodounidenses se

extienden por el mundo. Lejos de disolverse sus estructuras permanecen,

pero ya no bajo forma pol铆tica, sino econ贸mica. Las insurgencias toman

la forma de los C谩rteles actuales.

Los c谩rteles ya no pueden

promover revoluciones contra el sistema, porque ya ha cambiado, sino golpes de estado; cambios

de gobierno anti democr谩ticos dentro del propio sistema. Esto supuso el

dominio ideol贸gico definitivo del

fascismo en el mundo; oleada que a煤n seguimos sintiendo.

A dem谩s

los c谩rteles, por su naturaleza econ贸mica e ideolog铆a capitalista,

compiten por el mercado con todas sus armas. Estas armas son mixtas,

civiles y militares, y sus t谩cticas empresariales y paramilitares

se desarrollan en cualquier entorno, rural o urbano.

La

pregunta siguiente surge sola 驴Porqu茅 USA sigue alimentando a los

c谩rteles? La respuesta est谩 en los problemas derivados en las pr谩cticas

econ贸micas neocolonialistas y extractivistas, y militares, por el control del territorio, como veremos m谩s adelante. Los c谩rteles

son indispensables en la explotaci贸n de un territorio y contenci贸n de los estados.

Cooptaci贸n

El control sobre estos dos procesos antag贸nicos a la vez es lo que produce toda

una serie de fen贸menos disruptivos a lo largo del mundo.

Estas

estrat茅gias aparentemente discordantes o contrapuestas han sido

magistralmente orquestada a trav茅s de las d茅cadas por medio de un

mecanismo realmente simple: la cooptaci贸n de ambos bandos por medio de la finaciaci贸n.

-Permite la

explotaci贸n eficiente de pr谩cticamente cualquier escenario, paz o guerra;

-Permite la autocontenci贸n de las 茅lites locales, en liza por el territorio-mercado;

-Evita la introducci贸n de nuevas redes mafiosas que pudieran socavar el poder establecido.

-Permite la contenci贸n del desarrollo social y de

los sistemas de bienestar que frenar铆an la explotaci贸n eficiente. Es decir crea redes clientelares.

La cooptaci贸n pol铆tica

de un gobierno implica que los c谩rteles designan a sus representante,

bien por medio de sus propios candidatos o sufragando sus campa帽as. A su

vez los gobernantes favorecen a los c谩rteles, generalmente por medio de

la negligencia y el privilegio.

La cooptaci贸n econ贸mica de un

gobierno implica que 茅ste depende de los suministros y servicios

ofrecidos por el cartel. El c谩rtel se beneficia de las rentas estatales y

blanquea sus actividades.

La cooptaci贸n social de un gobierno

implica que la cultura y pr谩ctica de dicho gobierno legitiman a los

c谩rteles y les hacen part铆cipes de la vida social. Reciben premios, reconocimientos, espacios de expresi贸n… El cartel introduce sus actividades en las pr谩cticas sociales,.

La

cooptaci贸n militar de un gobierno supone que sus militares forman parte

de las redes mafiosas, activa o pasivamente, y sus ejercitos y polic铆a

trabajan en el mantenimiento de las redes ilegales. El cartel a su vez

realiza actividades militares, generando el fen贸meno como el de los

paramilitares.

El grado m谩ximo de cooptaci贸n militar lo vemos en

La Escuela de las Am茅ricas, en la cu谩l se inaugura en 1963 formando a unos 3000 agentes provenientes principalmente de sudam茅rica que pasan directamente a ponerse en n贸mina del Pent谩gono. Estos ocupan indistintamente

cargos pol铆ticos, militares o mafiosos. Entre otros m茅ritos est谩 el de formar a m谩s de 50 golpistas, muchos de los cuales se convirtieron en dictadores, los Escuadrones de la Guerra, el Genocidio Maya y actualmente la Masacre Mexicana con unos 50.000 muertos anuales.

Narcoestados

Tal

vez el producto m谩s refinada de la practica de la “Contrainsurgencia y

Guerra no Convencional” sean los narcoestados. En 茅stos sus

instituciones pol铆ticas se encuentran tan influenciadas por los c谩rteles que sus

dirigentes desempe帽an simult谩neamente cargos como funcionarios

gubernamentales y miembros de las redes ilegales, amparados por sus

potestades legales: Albania, Guatemala, Honduras, Kososvo, Montenegro, Panam谩…

Colombia se combirti贸 en el punto estrat茅gico m谩s importante de sudam茅rica para EEUU, llegando a declararlo el “portaaviones terrestre”.

Afganist谩n deb铆a haber sido la punta de lanza para el control de la zona centroasi谩tica. As铆 lo pensaron Grecia, Iran, Reino Unido, la URSS y otros tantos imperios que lo invadieron durante el Gran Juego.

No podemos dejar de repetirlo, EEUU desarrolla plenamente sus estrategias de “contrainsurgente y guerra no convencional” en sudam茅rica, concretamente en M茅xico y Colombia y promivida por la Escuela de las Am茅ricas.

Su conexi贸n t谩ctica con Afganist谩n ha sido ampliamente denunciada. Su

objetivo es la eliminaci贸n de grupos opositores al r茅gimen establecido.

Sus t谩cticas son de guerra. Con “guerra no convencional” .

驴Porqu茅 USA sigue alimentando a los

c谩rteles?

Neocolonialismo

El

problema econ贸mico derivado del desarrollo imperial es estructuralmente m谩s profundo de lo que parece, y subyace un fondo colonial

que se quiere obviar constantemente por los Mass Media.

Para que

una potencia puede explotar una colonia necesita de una serie de

infrastructuras, caminos, puertos, aeropuertos, y una coordinaci贸n

territorial, social, o presencia en foros pol铆ticos, que solo un Estado

puede otorgar, por lo que se necesita un cierto desarrollo.

Pero

a su vez, cuando este desarrollo es excesivo y se piden escuelas,

hospitales, pensiones, impuestos, comienza a consumir recursos que ya no

son destinados al beneficio de los explotadores, sino al p煤blico en

general. Esta es una p茅rdida de rendimiento econ贸mico inaceptable. A dem谩s si se genera un estado fuerte este puede oponer resistencia a los requerimientos pol铆ticos.

Surge

entonces la necesidad de frenar este desarrollo social, por lo que se crean una serie de

estructuras militarizadas paraestatales capaces de evadir los

mecanismos formales establecidos por el gobierno para la explotaci贸n del territorio. Se debilita tanto el estado como el consumo en servicios del territorio.

Estrategia Aislamiento



La doctrina estrat茅gica actual de EEUU contra Rusia, que posteriormente aplicar铆a contra China, es el “Encirclment” o “Content”, embolsamiento geoestrategico con el fin de aislar el polo entero. Tanto Rusia como China son dos potencias culturalmente antag贸nicas a EEUU, con estados fuertes, imposibles de subevertir y que poseen sus propios c谩rteteles, insurgencias y doctrinas militares. Es decir, son impenetrables.

Se establece entonces un per铆metro entorno al enemigo y se aumenta le tensi贸n b茅lica de modo que esta comienza a generar conflictos con las naciones vecinas, paraliza su comercio exterior, su econom铆a, a帽ade presi贸n pol铆tica, eliminana su influencia y lazos sociales con las naciones vecinas y se fuerza un cambio de r茅gimen interno favorable al agresor.

T谩ctica Compartimentalizaci贸n

Pero es obvio que el pa铆s circulado, m谩s si es una potencia, tiene una enorme influencia cuanto m谩s cerca est谩 un pa铆s de sus fronteras. El desarrollo de los c谩rteles mafiosos permite:

-Mantener el control sobre los gobiernos perimetrales frente a la influencia del objetivo.

-Evitar el acceso de competencia extranjera.

-Facilitar la Ingerencia. El contrabando hacia el pa铆s embolsado menoscaba el poder en su propio territorio como forma de subversi贸n.

-Compartimentalizar. Establece una divisi贸n informal del territorio, de modo que en caso de que una zona caiga fuera del 谩rea de influencia no implique todo el bloque que caiga.

脷ltimas reflexiones

Es necesario estrat茅gicamente para cualquier pa铆s mantener v铆as de acceso legales e ilegales hacia otros territorios. El ejemplo m谩s claro es el tr谩fico de armas. El acceso legal es llevado a cabo por las fuerzas policiales, el ilegal por las militares, paramilitares y agentes irregulares. Son parte del estado profundo. Los c谩rteles continuar谩n el extraperlo global.

Con el declinar de EEUU y el comercio internacional todas estas redes de contrabando se resentir谩n. Tambi茅n decae el poder adquisitivo. Las sociedades, sobre todo la americana y el bloque occidental en su conjunto comienzan a sufrir la desmoralizaci贸n. Parte de 茅sta es inflijida as铆 misma a trav茅s de sus propias redes sociales intervenidas. Esta es una puerta factible hacia la subversi贸n y viable hacia la Revoluci贸n Social.

Si bien estas t谩cticas son practicadas por EEUU en todo el mundo las hemos podido observar en su m谩ximo explendor en Siria por la generaci贸n de un caos controlados. Por medio de grupos mercenarios y milicias locales con intereses contrapuestos ocupaba

territorios, extra铆a petr贸leo otros recursos y atacaba a puestos enemigos mientras estas fuerzas combat铆an entre s铆 y eran bombardeadas alternativamente por el propio EEUU. El caos y la confusi贸n creados solo fue proporcional al premio: expolio del territorio y cancelaci贸n del gaseoducto Qatar Siria, que hubiese supuesto el fin de la pol铆tica energ茅tica americana.