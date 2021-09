–

De parte de Arrezafe September 13, 2021 30 puntos de vista

El enemigo está “sobrediagnosticado”. No podemos centrarnos constantemente en

denunciar lo que “el enemigo (nos) hace”: “En la guerra, los

enemigos actúan como tal y cumplen su rol de acuerdo a sus propias

convicciones; no podemos pedirles que no actúen como lo que son”. El enemigo: miente, silencia, impone la agenda, divide, genera un “régimen de verdad” y lo monopoliza.

Controlan los medios

masivos, las redes sociales y la tecnología comunicacional, y la

usan contra los pueblos que se resisten. Tienen más medios y más

capacidad de influencia (asimetría) A pesar de eso han sufrido

grandes derrotas en el pasado (Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicaragua)

Tal vez el imperialismo,

en tanto que forma necesaria de la expansión capitalista, esté “sobrediagnosticado” ¿pero el arma tecnológico-comunicacional

también lo está? ¿Sabemos realmente cómo está funcionando esta

forma de guerra?

Ángeles Diez

(Artículo completo en La

Haine)