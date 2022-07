Nos explotan, nos manipulan, nos oprimen, nos torturan, nos matan… ¿Y no nos defendemos?

Tokata Y Fuga 10-X-2020. Nos Explotan, Nos Manipulan, Nos Oprimen, Nos Torturan, Nos Matan… ¿Y No Nos Defendemos?

Policías que aseguran que “Si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer” temen ser grabados