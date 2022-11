De parte de November 9, 2022 –De parte de A Las Barricadas 165 puntos de vista

El peque帽o ensayo al que hoy le voy a dedicar unas l铆neas, De la necropol铆tica neoliberal a la empat铆a radical, de Clara Valverde Gefaell, ha sido uno de los t铆tulos que, a pesar de su brevedad, m谩s he tenido en cuenta a la hora de perfilar algunos de los an谩lisis de Edades de tercera. Historia y presente de una vieja desigualdad.

Manejar el concepto de 芦necropol铆tica禄, ponerlo en el centro de los enfoques con los que pretendemos se帽alar c贸mo el capital se reproduce marginando, y eliminando, a las personas que no le son 煤tiles, nos permite tambi茅n visibilizar aquellas costuras que deber铆an unir las luchas de sujetos dis铆miles cuyo papel en el capitalismo de mercado es padecer la violencia estructural de un sistema que se ceba con los m谩s d茅biles.

Lo dice Santiago L贸pez Petit en la introducci贸n:

芦El libro de Clara Valverde muestra que la pol铆tica neoliberal consiste en una necropol铆tica cuyo objetivo declarado es acabar con los excluidos. No se trata de ninguna exageraci贸n. El capital desbocado en su marcha adelante destruye todos los obst谩culos que encuentra en su camino. Y son obst谩culos todas aquellas personas que no son rentables, que no son empleables. Desde los pobres a los discapacitados y dependientes, pasando por los j贸venes o los ancianos sin recursos禄.

Personas desplazadas, al cabo, de la centralidad de un sistema que favorece un modelo de vida donde el 茅xito econ贸mico ha de primar por encima de todo, donde la consideraci贸n social de las personas depende, en primer lugar, de su capacidad productiva y de consumo, pero tambi茅n de sus posibilidades de encarnar los ideales de salud, belleza y bienestar que, parad贸jicamente, viralizan nuestro padecimiento ps铆quico a trav茅s de la econom铆a de las pantallas que socializa nuestras fantas铆as aspiracionales.

El espejo, sin embargo, de la cruda realidad, nos devuelve por contra una imagen grotesca de un r茅gimen de desigualdad social que se ha vuelto dist贸pico durante la pandemia, cuando la gobernanza del capitalismo ha favorecido la muerte de miles de ancianos a los que se ha negado el acceso a la atenci贸n m茅dica; asesinatos, s铆, que han contado con la aquiescencia de una sociedad anestesiada por las mentiras de unos medios de comunicaci贸n que se han convertido en un pilar clave del sistema necropol铆tico que perpet煤a la reproducci贸n del capital segragando, marginado y eliminando aquellos cuerpos inservibles para la generaci贸n de beneficios empresariales.

El texto de Clara Valverde no necesita cientos de p谩ginas para atinar el an谩lisis. Le basta su claridad expositiva, su compromiso ideol贸gico y su discurso encarnadado. Es un ensayo que, a pesar de su crudeza, o precisamente gracias a ella, nos obliga a reconsiderar nuestras necesidades. Y creo que ah铆 est谩 su mayor acierto, ya que el libro no pretende invocar la complicidad del lector, sino zarandear algunas de nuestras convicciones con la fuerza de un argumentario que no anhela seducir, sino solo mostrar aquello que no interesa ver.

Juan Cruz L贸pez