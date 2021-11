–

por Juan Manuel Blanco

Proclamar que solo existe mi soluci贸n鈥 o el apocalipsis, refleja una mentalidad fan谩tica, mesi谩nica y autoritaria

26 de noviembre de 2021

Uno de los fen贸menos m谩s llamativos de esta pandemia ha sido el mayoritario apoyo de la poblaci贸n a las medidas adoptadas por los gobiernos. All铆 donde se aplicaron estrictos confinamientos, prohibiciones radicales, flagrantes recortes de derechos y libertades, las encuestas reflejaron un respaldo popular masivo. Parece que la gente se decanta abrumadoramente por esas restricciones duras, extremas y, sin embargo, en pa铆ses como Suecia, con medidas muy suaves, pr谩cticamente recomendaciones鈥 las encuestas tambi茅n mostraron una aprobaci贸n similar. 驴Entonces, la masa aclama acr铆ticamente cualquier estrategia frente a la pandemia, sin importar cu谩l sea? La respuesta es m谩s compleja, pero mucho m谩s interesante, que un mero s铆 o no.

En Limitations of polling data in understanding public support for COVID-19 lockdown policies, Colin Foad y sus coautores descubren una provocativa explicaci贸n: la intensidad de las restricciones constituye la referencia b谩sica que utiliza la mayor铆a para evaluar el peligro de la enfermedad. As铆, donde las medidas han sido extremas, la gente tiende a sobreestimar el riesgo personal y muchos acaban desarrollando comportamientos algo paranoicos: evitan salir de casa o acercarse a la gente, desinfectan de manera compulsiva o utilizan permanentemente mascarilla aun cuando la inmensa mayor铆a se encuentre vacunada.

Por el contrario, donde las medidas fueron laxas, focalizadas en los grupos vulnerables, la poblaci贸n tiende a percibir un riesgo mucho m谩s moderado, sin mostrar semejantes paranoias. Al final, la mortalidad ha sido similar, con independencia de la intensidad de las restricciones, y la gravedad de la enfermedad la misma, pero el imaginario de la masa es muy distinto porque se encuentra anclado a la reacci贸n de cada gobierno.

Donde se aplican medidas extremas, la neblina del confinamiento tiende a narcotizar el pensamiento racional, fomentando una extremada obsesi贸n a eliminar los contagios a cualquier precio, aunque sean leves o asintom谩ticos, como si el consecuente aumento de la mortalidad por otras enfermedades, el deterioro de la salud mental, el menoscabo de la socializaci贸n, la creciente pobreza o la p茅rdida de empleo pertenecieran a un universo paralelo. La gente apoya las medidas draconianas porque juzga la enfermedad extraordinariamente peligrosa pero, al mismo tiempo, esta percepci贸n de riesgo extremo proviene de la propia radicalidad de las medidas. Este c铆rculo vicioso convierte las restricciones en la profec铆a que se cumple a s铆 misma.

Al concluir que 鈥渆l peligro debe ser descomunal porque el gobierno nos ha encerrado鈥, muchos encuestados manifiestan impl铆citamente una excesiva confianza en los pol铆ticos y una carencia de criterio propio. Si supieran que los gobernantes rara vez toman las decisiones con un criterio firme, que para afrontar esta pandemia se limitaron a copiar lo que hac铆an otros gobiernos o se decantaron por aquellas medidas que mejor permitieran eludir la culpa, seguramente buscar铆an mejores puntos de referencia para valorar el riesgo.

Todav铆a peor, el miedo al covid muestra una marcada asimetr铆a: se dispara con celeridad pero se reduce con mucha lentitud al levantarse las prohibiciones, un fen贸meno conocido como hist茅resis o persistencia. Dado que no hay interruptor que apague instant谩neamente el p谩nico, la retirada de las restricciones tiende a ser muy lenta y gradual, largamente diferida en el tiempo, en parte por la reticencia del p煤blico. Incluso se producen marchas atr谩s, que vuelven a avivar el miedo y a prolongar todav铆a m谩s la percepci贸n de excepcionalidad. As铆, aunque la pandemia sanitaria finalice, la sensaci贸n pand茅mica resulta interminable.

Desgraciadamente, todos estos mecanismos perversos comienzan a operar tambi茅n en las pol铆ticas para combatir el cambio clim谩tico. Cuanto m谩s radicales, costosas y perjudiciales van siendo las pol铆ticas, cuanto m谩s onerosos los acuerdos internacionales, m谩s monstruosas se vislumbran las consecuencias del calentamiento en la fantas铆a del p煤blico. Y m谩s unidimensional se vuelve su percepci贸n. As铆, la crisis energ茅tica, las tarifas el茅ctricas desmedidas o el estancamiento econ贸mico parecen pertenecer, de nuevo, a otro universo distinto, desconectado, completamente eclipsado por la amenaza del apocalipsis clim谩tico, una profec铆a que tambi茅n posee su propia pasarela de santos y videntes.

SIEMPRE EXISTE M脕S DE UNA OPCI脫N

Ni la pandemia ni el cambio clim谩tico han sido afrontados de manera racional sino impulsiva, sin debate, censurando al discrepante. Ha predominado una visi贸n parcial y dogm谩tica, que solo acepta un 煤nico camino, desde帽ando los da帽os colaterales que las medidas pudieran causar. Proclamar que solo existe mi soluci贸n鈥 o el Apocalipsis, refleja una mentalidad fan谩tica, mesi谩nica y autoritaria, que favorece la fijaci贸n obsesiva en un 煤nico prop贸sito, sea la eliminaci贸n de los contagios a cualquier precio o la cancelaci贸n absoluta de las emisiones de carbono. Sin abrir la mente a otras alternativas que podr铆an ser m谩s adecuadas para la sociedad, resulta muy probable que el remedio sea peor que la enfermedad.

Por suerte, la realidad siempre permite varias opciones, varios cursos de acci贸n. Elegir la mejor, o la menos mala, tras sopesar todas las ventajas e inconvenientes constituye la v铆a racional para afrontar los problemas. Muy alejada de este enfoque se encontraba la decisi贸n de confinar a la poblaci贸n bas谩ndose 煤nicamente en los consejos de famosos epidemi贸logos. Porque las consecuencias sociales de las restricciones rebasan ampliamente los conocimientos de estos expertos, abarcando muchos y muy variados campos del saber.

Esos epidemi贸logos quiz谩 comprendieran la din谩mica de los contagios pero seguramente desconoc铆an la magnitud de los da帽os y sufrimientos que causan los confinamientos: notable incremento de la mortalidad por otras enfermedades, aumento de los trastornos mentales, deficiente aprendizaje de los ni帽os, retroceso de las libertades, deterioro de la convivencia o incremento de la pobreza y del desempleo. Alguno, como Neil Ferguson, emprendi贸 una campa帽a activa a favor del encierro, ejemplificando que 鈥渁 qui茅n solo tiene un martillo鈥 todo le parecen clavos鈥.

S贸lo un equipo multidisciplinar de profesionales, sin conflictos de intereses, podr铆a superar esta visi贸n parcial, dilucidando el conjunto de costes y beneficios sociales de cada estrategia para el covid. Un c谩lculo que tambi茅n comparar铆a las vidas salvadas en cada una de las opciones. Pero un experto solo en contagios no est谩 capacitado para decidir alegremente la paralizaci贸n del pulso de toda la sociedad.

DEL CERO COVID AL CERO EMISIONES

Este mismo planteamiento se aplica al cambio clim谩tico. Con unos postulados m谩s cercanos a una religi贸n laica que a la ciencia, las medidas solo contemplan una v铆a para la salvaci贸n: cambiar completamente, no solo las fuentes de energ铆a, sino tambi茅n la conducta ciudadana, dirigirla hacia un nuevo puritanismo donde no caben viajes a茅reos o consumo de carne.

Todo ello con el objetivo 煤nico de eliminar la emisi贸n de carbono a marchas forzadas, sin considerar que los enormes recursos utilizados podr铆an aportar mayor bienestar si se dedicaran a paliar las posibles consecuencias del cambio de temperatura. Es imperativo, de nuevo, abrir la mente a opciones alternativas y compararlas rigurosamente entre s铆. Porque un experto solo en clima no puede decidir alegremente el rumbo que debe tomar la humanidad, por muy apocal铆pticas que sean las predicciones de sus modelos matem谩ticos.

Pero hay un fuerte obst谩culo para el triunfo del enfoque racional: esta pandemia ha mostrado que es demasiado f谩cil manipular las emociones. Los pol铆ticos han descubierto que no es necesaria la discusi贸n, el debate, el contraste de alternativas. Ahora saben que pueden avivar el miedo al cambio clim谩tico simplemente aplicando medidas muy radicales鈥 y obtener de paso el aplauso mayoritario. Este es el precedente envenenado que nos deja la gesti贸n de la pandemia.