July 29, 2021

De cómo en el Desarrollo

las cosas se subliman en forma de dinero y cómo correspondientemente

las Personas, que al fin son también reales, se hacen ellas mismas

también dinero. Y a tal propósito, un estudio de cómo se ha

generalizado en este mundo la institución de la prostitución, el

oficio más viejo del mundo, como dice el pueblo con más razón de

lo que pueden entender los Individuos, parece pertinente.

Para ello, conviene

primero examinar un poco la prostitución en sentido estricto, esto

es, la de las mujeres. Que su prostitución es la institución más

vieja de la Historia se entiende recordando que la Historia misma

comienza con el sometimiento de las mujeres (y de su amor y su

peligro) al Sexo Dominante (que lo es en toda sociedad histórica:

todas son patriarcales, y la Sociedad del Bienestar, naturalmente,

más que todas, pues que en ella la asimilación de las mujeres al

Poder, al Sexo Dominante, alcanza su grado sumo), y ese sometimiento

consiste en que, como ya vislumbraba Engels, las mujeres se

convierten en la primera forma de dinero.

En una Cultura ya muy

avanzada (aunque todavía muy lejos del Desarrollo) como es la

nuestra antigua, el dueño de la mancebía puede dejar de hielo al

pobre jovenzuelo enamorado anunciándole que ya ha vendido la

muchacha que él amaba (en 20 minas, que calculo como equivalente

vago de unas 750.000 pesetas actuales, lo que suele ser, desde ahí

hasta el triplo, en el mundo helenístico el precio de un esclavo

fuerte o de una esclava hermosa), y confirmándole así la venta

(Plauto, Ps 347): «amicam tuam esse fac-tam argenteam», «que tu

amiga se ha hecho de plata», esto es, se ha convertido en dinero.

Y así, ya sea por la

prostitución al menudeo, ya sea por el matrimonio, con o sin dotes o

arras numeradas (que en el Desarrollo toman la forma de participación

de la Pareja, con el ingreso del trabajo de ambos componentes, en la

conjunta economía, de modo que la igualación del dinero iguala los

sexos, naturalmente en la forma del Masculino), se han venido

vendiendo a lo largo de la Historia entera las mujeres.

Que en el Desarrollo la

prostitución de mujeres, la dedicación de las mujeres a trocar sus

encantos o favores por dinero, haya alcanzado (no importan los restos

míseros de prostitución de tipo más arcaico) la dignidad y el

estatuto que se sabe, de tal modo que puedan las putas de cierto

standing anunciarse entre las otras Profesiones en la Prensa

seria (p.ej. como acompañantes finisemanales de Ejecutivos del

Capital o del Estado), o venderles tranquilamente las niñas bien

hechas sus encantos a las portadas de revistas o a los vídeos, o en

fin, organizarse en Sindicatos (al menos de putas de autopista para

arriba), no es más que una indicación de la condición

esencialmente prostituta de la Sociedad del Bienestar entera (hace

poco tuve ocasión en EL PAÍS de utilizar el caso de las encuestas

sobre si vendería usted una noche de su pareja por 1.000.000 de

dólares), y viene a probar que la Sociedad del Bienestar es la

culminación del desarrollo de la Historia.

No puede el Hombre del

Bienestar promocionar la prostitución de sus mujeres sin que Él

mismo resulte implicado en el manejo. Y eso es lo que estamos

descubriendo hoy en este análisis: que el esquema de la prostitución

(«Te has hecho de plata, amigo», «Te has vendido», «Te has hecho

dinero») aparece en el Bienestar generalizado, istitucionalizado,

por medio lo mismo de la Banca que de las oficinas del Fisco del

Estado-Capital; y, como ya no es deshonroso hablar de dinero ni

venderse, sino lo más honroso, franco y verdadero, esa venta del

hombre, no el tener dinero, sino el ser dinero, es el fundamento

declarado de todo el Estado de Bienestar.

Pero hay que distinguir:

no se trata ya de vender el trabajo de uno, de cobrar por lo que hace

(que eso es la istitución del Trabajo en las economías más

arcaicas), sino de venderse uno mismo, de hacerse uno mismo valor en

el Mercado, de ser uno literalmente, numéricamente, su propio

interés y Capital.