(Notas redactadas a partir de las discusiones en el grupo Mil Mesetas coordinado por Diego Sztulwark)

Deleuze y Artaud

El cuerpo sin 贸rganos es un huevo. Es deseo.

El huevo est谩 un paso antes de que la materia se forme y la funci贸n se formalice. Un paso antes no es un paso antes del nacimiento. El cuerpo sin 贸rganos es simult谩neo al cuerpo. Es un cuerpo doble, pr贸ximo, adyacente ese huevo. Con el cual se pueden mantener relaciones diversas. No es anterior.

Es un bloque de infancia tambi茅n. Viene a recusar la anterioridad. As铆 como el huevo no es anterior al cuerpo sin 贸rganos, los bloques de infancia no son los recuerdos de ni帽ez que est谩n al principio. Los bloques de infancia est谩n en cualquier devenir. Un conjunto de afectos que experimentados intensamente en la infancia nos acompa帽an a lo largo de la vida en cualquiera de sus devenires. Acompa帽an al sujeto en su existencia, y no es el pasado. Es lo adyacente y contempor谩neo al adulto. Al mismo tiempo que madura la adultez, el devenir apela a bloques de infancia. No es regresi贸n a cuando 茅ramos ni帽os. Habla de la infancia propia de la adultez. Ciertas velocidades o posibilidades que tiene el adulto en tanto que deviene.

En tanto que involuciona.

La evoluci贸n realiza la forma, la involuci贸n busca las lateralidades, est谩 dispuesta a conexiones, combinaciones. No se regresa al huevo o a la panza. Es habilitar movimientos, ah铆 donde la forma no se consuma, y ah铆 puede haber creatividad. Es una involuci贸n creadora respecto a la forma formalizada. No en tanto l铆nea de la vida. Es una especie de involuci贸n con respecto a las pol铆ticas de finalizaci贸n del ser.

Nietzsche y Spinoza

Camello es todo sujeto cuyo cuerpo se vuelve jorobado porque va al desierto cargando con todos los valores dominantes de la sociedad. Es la figura plena del nihilismo, va a la nada que es el desierto pero con la carga de todos los valores dominantes.

El le贸n es el nihilismo activo, no el mero nihilismo. El rugido es una especie de gran sacudimiento de esos valores dominantes, un gran corte. Un gran trueno.

Muchas veces no nos satisface nada. Y tenemos un modo de vida que ya renunci贸 a producir valores propios. Consumimos lo que el mundo nos ofrece y no nos satisface. Nada es cierto. Tenemos una cierta voluntad de nada. Somos pobres gentes, una manera pobre de morir. Si en cambio pas谩semos a afirmar activamente la nada en lugar de consumirla nada, la declaramos, aparece una fuerza destructiva y aniquilar铆amos todo. Morir viendo retweets. Indignarse posteando. No hay decadencia mayor. Si se pasase a destruir los valores que nos indignas tendr铆amos un nihilismo destructivo. Hagamos una demostraci贸n efectiva, porque ah铆 s铆 puede haber una transmutaci贸n.

Y la ultima la del ni帽e.

La figura del jugador, se toma el mundo como un juego. No como ficci贸n, sino alguien que no tiene adherido los objetos del mundo a un valor de la cultura. Y por lo tanto es inocente con respecto a las cosas. Poder estar frente a las cosas seg煤n las posibilidades de las cosas.

Los ni帽os son spinozistas. Conquista de la inocencia. Figura amplia del devenir.

