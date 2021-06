Stella Calloni

芦De los a帽os ochenta a esta parte, el auge de la industria de la motivaci贸n y autoayuda es la otra cara de la deslocalizazi贸n y despidos en masa, de la debilitaci贸n de los v铆nculos sociales, del triunfo sin paliativos del neoliberalismo禄

Carlos Fern谩ndez Liria

芦Una cr铆tica demoledora a un conjunto de pseudosaberes, pseudoterapias y falsos subterfugios禄

Miguel Mazzeo

Con la regularidad repetitiva de las olitas del mar, cada equis tiempo somos bombardeados por nuevas soluciones a todos nuestros problemas; cuando no es la autoayuda*, es la dichosa inteligencia emocional u otros especialistas dedicados a hacer encajar las piezas para que las cosas funcionen como es debido, sin crujidos, ni comportamientos discordantes. Estas incursiones que funcionan como por ramalazos de la moda, que no pocas veces no hacen sino enmascarar viejos m茅todos y teor铆as con nuevas caretas m谩s acordes con los tiempos que corren, si tales palabras van en ingl茅s pues mucho mejor pues dan m谩s cosa, como en su tiempo el lat铆n de los curas. Posturas ya presentes en las escuelas del helenismo, o complementaciones de Descartes con Spinoza (Damasio), son disfrazadas, como digo, y son difundidas como si se hubiera descubierto un nuevo continente. Estas incursiones abundan, como no pod铆a ser de otro modo y de manera especial en el medio educativo, 谩mbito muy propicio en lo que hace a momentos de crisis de los alumnos y de perplejidad ante el futuro鈥os orientadores, los consejeros, los entrenadores del yo, tienen el terreno apropiado y abonado.

Si se ha solido afirmar que la denominada autoayuda no es ni auto, ni ayuda ( no est谩 de m谩s recordar la embestida de Gustavo Bueno en su El mito de la felicidad. Autoauda para desenga帽o de quienes buscan ser felices. Ediciones B, 2005), qu茅 decir de la b煤squeda de una especie de entrenador o gu铆a personal que conduzca nuestra existencia hacia el 茅xito como emprendedores de nosotros mismos, en un nivel en el que la cosa se desarrolla en un yo, me, mi, conmigo鈥lejados de cualquier forma de nosotros y de salida colectiva.

De todas estas cosas habla un libro editado por Akal, escrito por Vanessa P茅rez Gordillo: 芦La dictadura del coaching. Manifiesto por una educaci贸n del yo a nosotros禄, que expone las cosas con una claridad meridiana y con un l煤cido esp铆ritu cr铆tico que, aun centr谩ndose en ejemplos escolares, se entronca en el tejido social y econ贸mico en estos tiempos de imperio neoliberal.

El terreno apropiado en el que toma sus ra铆ces el coaching es 芦la educaci贸n, la psicoterapia, estudios de la comunicaci贸n, movimientos de autoayuda, teor铆a de los sistemas sociales, motivaci贸n deportiva, teor铆as del desarrollo adultas, movimiento hol铆stico y gesti贸n y liderazgo. Un armaz贸n complejo, que confirma que no es s贸lo una herramienta para ayudar a las personas禄, y lo que no cabe duda, bas谩ndose en la propias proclamas de sus defensores, es que pretenden extender su implantaci贸n hasta dominar el mundo; la autora lo llama golpe de estado. Esta clara la procedencia de esta t茅cnica (?), no pod铆a ser otra, que la patria del t铆o Gilito.

La ensayista trae a colaci贸n adem谩s de cantidad de citas y referencias de especialistas de la cosa, sus propia experiencia personal, ya que reci茅n acabada la carrera, fue atra铆da por una especie de gur煤, y con ella colabor贸 durante alg煤n tiempo tratando de solucionar la vida de los dem谩s; la relaci贸n y colaboraci贸n cesaron cuando Vanessa P茅rez Gordillo constat贸 de que todos los supuestos remedios que se aplicaban se centraban 煤nica y exclusivamente en el yo del cliente [y uso esta palabra como gusta decir a los coach que evitan el t茅rmino paciente, ya que la soluci贸n del pretendido problema acompa帽ada de la correspondiente visita al bolsillo], haciendo o铆dos sordos a la lucha de clases o a todo aquello que suceda fuera del entorno de uno mismo, lo que viene a suponer una actitud propia del avestruz鈥i no quieres ver lo que sucede, pongamos por caso, en el Mediterr谩neo apaga la tele. Es como si se dijese: bastante tienes con lo tuyo como para preocuparte de los dem谩s. Tambi茅n presenta otros ejemplo en los que os propietarios env铆an, habla de casos latinoamericanos, al campo una cohorte de coach con el fin de que convenzan a los campesinos de que se dejen hurtar sus tierras. Es similar a los psic贸logos de empresa que tratan de que los trabajadores est茅n contentos, no se planteen problemas, con lo que la producci贸n funcionar谩 a las mil maravillas.

En la obra se alternan las palabras de los propios propagandistas del m茅todo, aunque a las consultas que la autora ha pretendido establecer con algunos de quienes se dedican a la tarea se le ha respondido que se apuntase a un master que estaba a punto de comenzar, y all谩 se despejar铆an sus dudas . El recurso a otro que te gu铆e y entrene (tal es el significado de la palabra en castellano) para alcanzar el 茅xito o la felicidad -palabras altisonantes y totalizadoras que son claves en el medio- es una clara perversi贸n de la may茅utica socr谩tica, que como sabido es era el m茅todo que usaba el maestro de Plat贸n para que quien era interrogado o interrumpido con adecuadas palabras diese a luz, pariera, las ideas que ten铆a en su interior. Como en el caso de la moda, a la que alud铆a con anterioridad, el dinero se mueve y el negocio se implanta y crece, y no hay m谩s que ver los anaqueles de las librer铆as en la que proliferan como hongos los manuales de felicidad y 茅xito, o la cantidad de salvadores que irrumpen en la sociedad. Supuestas soluciones, que queda se帽alado, se centran en el yo, olvidando lo colectivo, el nosotros, extendiendo las ideas que otorgan primac铆a al sujeto, al individualismo, al egocentrismo, al ego铆smo, en una v铆a narcisista que se desmarca de las posturas de quienes han buscado caminos de emancipaci贸n colectiva, soluciones para la humanidad.

En los tiempos que corren son frecuentes los estados de 谩nimo ligados a la angustia, al vac铆o, a la congoja de subjetividades da帽adas, lo que hace que las varitas m谩gicas que solucionen el sentimiento de soledad, puedan hacer su agosto, prometiendo la mejora del individuo, poniendo la propia vida en manos de cualquier indocumentado que a saber d贸nde habr谩 obtenido la titulaci贸n debida, desde luego fuera del 谩mbito acad茅mico reglado, en alguna academia privada, por supuesto, o en alguna instituci贸n parauniversitaria, bajo la batuta de santones, gur煤s y otras yerbas que organizan el ruido yo铆sta que oculta las similitudes con la labor de los confesores, directores espirituales, y que se帽alando el camino de perfecci贸n, sustituyen la imitaci贸n de Cristo tomaskempisiana.

La incesante carrera por rendir m谩s, por emprender, por triunfar, por sacar lo mejor de s铆 siguiendo el modelo del empresariado (de s铆 mismo)resulta agotador, ya que hace que el individuo atrapado en tales redes se vea inmerso en una continua lucha y competici贸n que, al fin a la postre, resulta agotadora, siendo el reflejo de ello el aumento exponencial de enfermedades ligadas con los estados depresivos, y la culpabilizaci贸n por los fracasos propios en el haber de cada cual sin buscar causas ajenas, por no hablar de las posibles motivaciones sociales, ligadas con el trabajo u otros motivos estructurales (por cierto la autora aporta certeros datos al respecto); no cabe duda de que en esta tendencia cobran neta pertinencia los an谩lisis de Byung-Chul Han sobre La sociedad del cansancio.

El d茅lfico con贸cete a ti mismo como manera de hacer caja, y como consecuencia la proliferaci贸n de centros que ense帽an inteligencia emocional, coaching y otros abracadabra que alejan a los sujetos del nosotros, para en un ba帽o narcisista ba帽arse en su propio yo. Como comentaba esta ola se deja ver de manera especial en los medios educativos en donde muchas veces se otorga m麓s importancia a las cuestiones metodol贸gicas que a la facilitaci贸n de herramientas, de instrumentos, los caminos para acceder al conocimiento.

Tras el pertinente y detallado desenmascaramiento, de tales dispositivos de domesticaci贸n, que presenta Vanessa P茅rez Goirdillo y frente a ese clima de rendici贸n, de subordinaci贸n y de heteronom铆a (siempre la voz del otro, del tutor, del comisario鈥), en las ant铆podas de la autonom铆a propugnada por el ilustrado Kant, la autora mira al Sur, y trae a colaci贸n algunos ejemplos, al por menor, que recogen el esp铆ritu de colaboraci贸n y rebeld铆a que mantienen alto algunas comunidades, de Per煤, Chile鈥no solo no puede salvarse sino que nos salvamos todos o no se salva nadie, por la senda del cogito de Albert Camus: me rebelo, luego somos.