De parte de Kurdistan America Latina January 27, 2023 229 puntos de vista

Desde el comienzo de la revoluci贸n 鈥淛ina Mahsa Amini鈥, miles de personas han sido arrestadas o han sido objeto de muchas formas de violencia por participar en huelgas, protestas y manifestaciones en todo Ir谩n.

El pueblo de Rojhilat (Kurdist谩n iran铆) ha sido objeto de detenci贸n, arresto, pr谩cticas inhumanas y muchas formas de violencia desde el 16 de septiembre de 2022, cuando Jina Mahsa Amini fue asesinada bajo custodia policial.

JINHA habl贸 con algunos manifestantes, quienes fueron arrestados y torturados bajo custodia o durante las protestas.

Dylan particip贸 en las protestas en la ciudad de Bukan junto a su madre. Al hablar sobre lo que presenci贸 durante una protesta, dijo: 鈥淗uimos junto con la multitud despu茅s de escuchar los disparos y nos refugiamos en una casa. Toda la gente estaba huyendo. Vi a cinco agentes sacar a una ni帽a cubierta de sangre de detr谩s de una ventana. Uno de los agentes la agarr贸 del cabello y la arrastr贸 por el suelo, mientras otro agente le gritaba y la maldec铆a鈥.

Maziar, una adolescente de la ciudad de Ashnoye, en Rojhilat, fue arrestada durante una de las manifestaciones. 鈥淓n un d铆a sangriento en la calle, las fuerzas de seguridad nos atacaron. Mientras corr铆amos, doce miembros de las fuerzas de seguridad me atraparon junto con mis amigos en una calle. Nos golpearon y patearon brutalmente, con la intenci贸n de matarnos. Fueron tan duros como si fu茅ramos sus enemigos鈥.

Maziar fue llevada a un centro de detenci贸n tras ser golpeada por las fuerzas de seguridad. Al referirse sobre lo que hab铆a sufrido durante la detenci贸n, relat贸: 鈥淐uando recuper茅 el conocimiento, me encontr茅 tirada en el suelo en un centro de detenci贸n con el cuerpo ensangrentado y los dientes rotos. Uno de los oficiales me dijo: 鈥樎縏ienes cientos de vidas? 驴C贸mo sobrevives a la tortura a la que te sometieron?鈥. Ten铆a menos de dieciocho a帽os y me liberaron despu茅s de haber estado unos d铆as en el centro de detenci贸n. Fui al m茅dico y me dijo que ten铆a tres dedos rotos en la mano derecha y el pie izquierdo estaba roto. Apenas pod铆a moverme y no pude hacer nada durante varios d铆as鈥.

Sima tiene 34 a帽os. Fue arrestada el d铆a que las fuerzas de seguridad iran铆es mataron a Samko Moloudi durante una protesta en Mahabad. Ella nos cont贸 a lo que fue sometida bajo custodia: 鈥淧articip茅 en una protesta con algunos de mis amigos y de repente las fuerzas de seguridad nos atacaron. Huimos a otra calle. Ca铆mos en manos de las fuerzas de seguridad en esa calle. Ah铆 fue cuando un oficial de seguridad de ojos verdes me dispar贸 mientras yo solo gritaba de miedo. Cuando yac铆a en el suelo, uno de los oficiales dijo: 鈥楧茅jala, est谩 muerta鈥. Algunos manifestantes vinieron y me ayudaron. Las fuerzas de seguridad dejaron all铆 a los heridos. Despu茅s de la protesta, me llevaron a un m茅dico y el m茅dico me sac贸 230 perdigones del cuerpo. Todav铆a hay heridas en mi cuerpo. Algunas balas todav铆a est谩n en mi cuerpo鈥.

Las fuerzas de seguridad de Ir谩n allanaron la casa de Delare. Al contar sobre ese d铆a, Delare record贸: 鈥淐uando estaba fuera, mi madre me llam贸. Ella estaba llorando y me dijo que me escondiera. Las fuerzas de seguridad allanaron nuestra casa para arrestarme a mi hermana y a m铆. Los agentes de seguridad le dijeron a mi madre que sus hijas era antirrevolucionarias y que deber铆an ir a la comisar铆a. Mi hermana Delanya tiene 14 a帽os, estaba en la escuela en ese momento. Fui a su escuela y fuimos a la regi贸n de Bashur (Kurdist谩n iraqu铆) a trav茅s de la frontera de Sardasht. Ahora somos refugiadas鈥.

Laleh fue detenida durante una protesta por no llevar velo. 鈥淗ab铆a muchos manifestantes y est谩bamos corriendo hacia las calles 鈥揷ont贸-. Tres agentes de seguridad me arrestaron y me llevaron a la fuerza en una camioneta, donde me obligaron a usar un pa帽uelo en la cabeza y me pidieron la contrase帽a de mi tel茅fono, pero me resist铆. Una de las mujeres me agarr贸 del cabello y golpe贸 mi cabeza contra el vidrio, estaba cubierto de sangre. Las mujeres agentes de seguridad no tienen piedad鈥.

FUENTE: Lara Gewheri / JINHA / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

