Gustos, usos y costumbres de tiempos y tierras lejanas que persisten hasta nuestros d√≠as, tienen su origen en la enorme influencia y creatividad de un personaje del que poco se supo hasta hace algunos a√Īos. Estamos hablando de Abu l-Hasan, un kurdo que lleg√≥ a las cortes andaluzas del siglo IX y revolucion√≥ la est√©tica y los placeres mucho m√°s all√° de los palacios.

Una noche en Estambul, mi querido amigo Zana me dijo: ‚Äú¬ŅVos sab√≠as que el ‚Äėpadre del flamenco‚Äô era kurdo?‚ÄĚ. Yo pens√© que no hablaba en serio, porque de hecho siempre brome√°bamos con que ‚Äútodo empezaba y terminaba en Kurdist√°n‚ÄĚ, aunque en el medio no sab√≠amos bien qu√© pasaba, por esto de que Kurdist√°n no est√° dibujado en los mapas y entonces algunos se atreven a decir que ‚Äúno existe‚ÄĚ. O quiz√°s, porque Kurdist√°n solo es real en la imaginaci√≥n y ‚Äúen el coraz√≥n‚ÄĚ de los kurdos, como dice la canci√≥n de Ňěivan Perwer, vaya uno a saber. ¬°Pero no! Zana hablaba muy en serio.

Había conocido esta historia en una de las tantas noches de zambra y flamenco con los gitanos en alguna cueva granadina del Sacromonte por las que supo andar y que luego pude reconstruir con algunas de sus recomendaciones y de información sacada un poco de aquí y otro poco de allá.

Zana estaba hablando de Abu l-Hasan, un erudito legendario nacido en Mosul, all√° por el siglo IX, en la regi√≥n que hoy conocemos como Irak. De un padre kurdo y una madre negra, que hab√≠a sido esclavizada y luego liberada, y que por su origen √©tnico, su tez oscura y una voz de esas que hacen pensar en lo sublime, comenzaron a llamarlo Ziry√£b, una palabra que proviene del persa y significa ‚Äúp√°jaro negro‚ÄĚ.

Ziry√£b sirvi√≥ originalmente al califato abas√≠, fundado all√° en el a√Īo 750 por un descendiente de Abb√°s, t√≠o de Mahoma, quien fue el que traslad√≥ la capital de Damasco a Bagdad, convirti√©ndola en uno de los principales centros de la civilizaci√≥n mundial durante el califato de Har√ļn al-Rashid, uno de los personaje de ‚ÄúLas mil y una noches‚ÄĚ.

Ziry√£b se traslad√≥ a esa ciudad fascinante siendo muy joven, y fue all√≠ donde inici√≥ gran parte de sus estudios. Al poco tiempo se convirti√≥ en un m√ļsico genial y en el disc√≠pulo preferido de Ish√£q, el m√ļsico oficial de la Corte del califa -cuyo nombre completo es m√°s dif√≠cil de pronunciar que todos los anteriores. Claro que ten√≠a una personalidad un tanto exc√©ntrica para la √©poca, y as√≠ como generaba fascinaci√≥n, tambi√©n generaba celos, envidias y enemistades a su paso, tantas como para terminar empuj√°ndolo al exilio.

Abandon√≥ Bagdad a los 24 a√Īos y se traslad√≥ al pa√≠s de Sham, a la regi√≥n que hoy conocemos como Siria. Luego anduvo vagando por el norte de √Āfrica, en lo que luego fue T√ļnez, donde permaneci√≥ por un tiempo en la corte de los aglab√≠es, cuyo emir Ziyadat Allah lo aloj√≥ con honores y favores hasta que un d√≠a se ofendi√≥ por unos versos de su autor√≠a y lo castig√≥ con unos cuantos latigazos antes de desterrarlo.

Pero esto no pareci√≥ sorprenderlo demasiado, ya que hac√≠a alg√ļn tiempo le hab√≠a escrito al pr√≠ncipe omeya Al-Hakam I para ofrecerle sus servicios, y aunque este emir ya andaba gan√°ndose fama de ser el m√°s cruel y d√©spota de todo el califato, Ziry√£b no dud√≥ en mudarse definitivamente a Al-√Ändalus. As√≠ llamaban los musulmanes a la pen√≠nsula ib√©rica en la Edad Media.

Cuando lleg√≥ all√≠ en el a√Īo 822, se encontr√≥ con que Al-Hakam hab√≠a muerto. Pero su hijo no s√≥lo sostuvo la invitaci√≥n de su padre sino que incluso antes de o√≠rlo cantar, la mejor√≥. Aunque las cifras no est√°n muy claras, se dice que recib√≠a un salario mensual de unos 200 dinares de oro que al parecer, no eran pocos para ese entonces, aunque tuviera que distribuirlos en 20 dinares para cada uno de sus ocho hijos varones. As√≠ dicen que era el acuerdo. Sobre sus dos hijas mujeres, casi nada se ha escrito al respecto, pero le hubiera alcanzado. No lo sabemos. Lo que s√≠ sabemos es que adoraban a su padre y entre todos armaron una especie de emprendimiento familiar vinculado a la m√ļsica, ya sea como propagandistas o como disc√≠pulos y luego algunos de ellos, como maestros.

A medida que fue ganando confianza y comenz√≥ a mostrar sus dones, el dinero dej√≥ de ser un problema para √©l. Pronto Ziry√£b comenz√≥ a crecer en prestigio y su irrupci√≥n en las tierras andaluzas signific√≥ un cambio irreversible en las costumbres europeas, muchas de las cuales llegaron hasta aqu√≠ y hasta nuestros d√≠as. Cosas que consideramos o asumimos como ‚Äúoccidentales‚ÄĚ en origen, hoy sabemos que fueron introducidas e inventadas por este kurdo bastante an√≥nimo hasta hace muy pocos a√Īos.

Ziryãb fue un gran profesor, además de ser poeta, saberes y talentos que alternaba con su curiosidad por la astronomía, la geografía, meteorología, botánica, cosmética, arte culinario y también por la moda.

Fue el primero en introducir y transformar el la(ud) en Europa, que luego fue tomando otras formas hasta llegar a la guitarra espa√Īola. Fue el responsable de hacerlo m√°s liviano, de agregarle una quinta cuerda -entre la segunda y la tercera- y el que comenz√≥ a usar una pluma de √°guila para tocar, en lugar de la habitual p√ļa de madera, lo cual generaba un sonido muy particular. Tambi√©n ti√Ī√≥ las cuatro cuerdas de un color para simbolizar los humores aristot√©licos y la quinta cuerda de otro, para representar el alma. Esa relaci√≥n cercana entre el origen m√°gico y religioso de la m√ļsica y ‚Äúla cosmolog√≠a, la medicina, las matem√°ticas y la √©tica‚ÄĚ estaba presente en las ense√Īanzas de Zyriab.

As√≠ lo cuenta Mahmoud Guettat, un prestigioso music√≥logo tunecino en su libro ‚ÄúLa escuela musical de al-Andalus a trav√©s de la obra de Ziry√£b‚ÄĚ, donde tambi√©n rescata de los registros de la corte del Califa detalles que √©l mismo relata sobre el proceso y los materiales que utilizaba para la construcci√≥n de sus instrumentos.

Creador de un estilo √ļnico e influyente de interpretaci√≥n musical, escribi√≥ canciones que fueron interpretadas y transmitidas en Iberia de generaci√≥n en generaci√≥n y tambi√©n es considerado el fundador de las tradiciones musicales andaluzas del norte de √Āfrica. Hoy en d√≠a, muchos lo llaman ‚Äúel padre del flamenco‚ÄĚ, se ve que mi amigo ten√≠a raz√≥n. Aunque en realidad fue el precursor de un cierto tipo de guitarra y el flamenco no creo que necesite de un padre, pero ya casi nadie niega su influencia. Hasta Paco de Luc√≠a hizo un disco con su nombre.

Abderraman II, ese hijo sucesor que lo acogi√≥ en su Califato, era un adorador de las artes y Ziry√£b supo aprovechar ese impulso y toda la libertad con la que contaba, casi para todo lo que se le antojara. Hasta le permiti√≥ establecer una de las primeras escuelas de m√ļsica de C√≥rdoba. Una escuela que incorpor√≥ a hombres y mujeres entre sus estudiantes e introdujo algunas pruebas bastante peculiares con el objetivo -seg√ļn √©l- de potenciar sus capacidades vocales. Trozos de madera en la boca para que aprendan a mantenerla abierta mientras vocalizaban, fajas atadas a la cintura para que respiren de una determinada manera, y los hac√≠a cantar sostenidamente casi a los gritos para medir el alto y el largo de sus voces y su capacidad pulmonar.

Pero Ziryãb hizo mucho más que eso, porque introdujo hábitos y comportamientos en la cultura y sociedad europea de la época, que modificó por completo el estilo de miles de millones para siempre.

En lo doméstico, introdujo los manteles o hules de cuero fino y sobre ellos, los platos adornados para hacerlos más atractivos al comensal. Adiós a las copas de metal, que fueron reemplazadas por las de cristal para sentir mejor el gusto del vino. Pero también se encargó de innovar en los sabores de la cocina de Córdoba. La vista, el oído, el paladar … Ziryãb no dejó sentido por estimular.

Hace unos a√Īos, publicaron en Espa√Īa un libro que se llama ‚ÄúLa cocina de Ziryab‚ÄĚ y seg√ļn all√≠ cuentan, tambi√©n a √©l se le atribuye el uso de los esp√°rragos y su cultivo, la creaci√≥n de las alb√≥ndigas y el escabeche y el uso de las almendras, pistachos y pi√Īones en much√≠simos platos. A √©l est√° asociada una po√©tica propia tambi√©n en la pasteler√≠a y es quien cre√≥ esa especie de bu√Īuelos fritos, de distintas formas, algunos muy parecidos a los churros que nosotros comemos aqu√≠, pero en Medio Oriente se comen repletos de alm√≠bar.

Este asunto de cambiar la ropa seg√ļn el clima y la estaci√≥n, fue una costumbre impuesta por Ziry√£b. Sugiri√≥ tambi√©n diferentes tipos de vestimenta para las ma√Īanas, las tardes y las noches.

Los polvos de rosas, albahaca, jazm√≠n, √°mbar o almizcle los reemplaz√≥ por un tipo de desodorante para deshacerse de los malos olores y tambi√©n promovi√≥ los ba√Īos matutinos y vespertinos. Casi un obsesivo de la higiene personal. Se cree que Ziry√£b invent√≥ algo as√≠ como una pasta de dientes, que populariz√≥ en toda la Iberia isl√°mica. Los ingredientes exactos de esta pasta dental no se conocen actualmente, pero hay registros que sostienen que eran ‚Äúfuncionales y agradables al gusto‚ÄĚ.

Seg√ļn su bi√≥grafo, el no menos controvertido historiador Al-Maqqari (1578-1632), hispanista y escritor argelino, hasta el corte de pelo cambi√≥ entre las personas de al-Andalus, Antes de √©l, hombres y mujeres llevaban su largo cabello separado en el medio y colgando hasta los hombros. Ziry√£b se lo cort√≥ y se empez√≥ a dejar el flequillo hasta las cejas, adem√°s de popularizar el afeitado entre los hombres. Tambi√©n introdujo el uso de sal y aceites arom√°ticos para acondicionar el cabello. A Ziryab no se le escapaba nada. Dicen que hasta una especie de Instituto de Belleza fund√≥, en el que se ense√Īaban las t√©cnicas de peluquer√≠a. Pero aqu√≠ un detalle: ya sabemos a qui√©n maldecir los que todav√≠a nos seguimos depilando (a veces) ¬°S√≠! Ziry√£b tambi√©n tuvo que ver en esto.

Quizás lo más interesante de estos cambios en los gustos y las costumbres que introdujo Ziryãb, es que desbordaron los muros de las mansiones y palacios cordobeses y no estuvieron restringidos a los placeres y el bienestar sólo de la elite gobernante. Ziryãb revolucionó el arte y las costumbres trascendiendo el tiempo y las fronteras. Los kurdos suelen hacer esas cosas. No sé por qué debería sorprendernos.

