El ex embajador de Nicaragua en Espa帽a ofrece un panorama del conflicto con Ucrania completamente opuesto al que se lee por estos d铆as en casi todos los medios

El Gran Emperador, harto de la “desobediencia” de Alejandro I, Zar de Todas las Rusias, en su guerra con el Imperio Brit谩nico, decidi贸 cortar por lo sano. Dentro de su prepotencia como amo de la Europa Occidental, organiz贸 un ej茅rcito de 690.000 soldados, reclutados en media Europa para invadir Rusia. Los n煤meros le cuadraban. Rusia era, entonces, una gran potencia, pero pobre en recursos, atrasada y sin aliados en Europa. Es decir, ser铆a incapaz de resistir el br铆o y empuje de la Grande Arm茅e, un ej茅rcito descomunal, invencible hasta entonces y el m谩s fogueado y armado de la pen铆nsula euroasi谩tica. Seguro de su victoria, pues los n煤meros no ment铆an, Napole贸n invadi贸 el Imperio Ruso. Su contraparte oficial era lo opuesto a 茅l.

El general y pr铆ncipe Mij谩il Kut煤zov era un hombre mayor, sobre todo para su 茅poca (67 a帽os), y tuerto, por enfermedad. Consciente de la superioridad francesa, Kut煤zov evit贸 el enfrentamiento directo. Dise帽贸 una estrategia de tierra quemada y repliegue que result贸 mortal para el invasor franc茅s. En la c茅lebre batalla de Borodin贸 (inmortalizada por Tchaikosvky en su Obertura de 1812, y por Tolstoi en Guerra y paz) se enfrentaron 300.000 soldados casi en partes iguales. La Grande Arm茅e sufri贸 28.000 bajas por 44.000 los rusos. Kut煤zov no gan贸, pero gan贸.

No gan贸 en lo t谩ctico; gan贸 en lo estrat茅gico. Golpeada militarmente, privada de suministros, mermada por el hambre y las enfermedades, falta de municiones, la Grande Arm茅e se vio obligada a iniciar una de las m谩s tr谩gicas retiradas de la historia, hostigada duramente por el ej茅rcito ruso. En la batalla de Maloyarosl谩vets, Kut煤zov asest贸 el golpe definitivo. Regresaron apenas 30.000 soldados. Clausewitz dijo de 茅l, refiri茅ndose a su estrategia contra Napole贸n: “Estos esfuerzos le otorgan la mayor gloria al pr铆ncipe Kut煤zov”. Napole贸n nunca se repondr谩 de la descomunal derrota. Al final, los n煤meros fueron eso, n煤meros.

El turno de Hitler

Siglo y pico despu茅s, otro occidental llamado Adolph Hitler hizo c谩lculos similares a los de Napole贸n. Calcul贸 que su ej茅rcito de cuatro millones de soldados, fogueados y armados hasta los dientes, podr铆a conquistar en cuatro meses la Uni贸n Sovi茅tica, el pa铆s heredero del Imperio Ruso que Lenin hab铆a transformado en rep煤blica socialista. La “Operaci贸n Barbarroja”, iniciada en junio de 1941, sigui贸, casi exactamente, el mismo camino que la Grande Arm茅e, aunque se prolongara m谩s en el tiempo. Casi dos tercios de los ej茅rcitos nazis fueron destruidos por el Ej茅rcito Rojo.

Aquello signific贸 el fin del delirio de los Mil a帽os del Reich y el asalto a Berl铆n por las tropas del mariscal de la Uni贸n Sovi茅tica y general Gueorgui Z煤kov, el gran art铆fice de la derrota nazi. Detr谩s de aquellas terminales derrotas estuvieron dos elementos. Uno, la prepotencia sobre la propia capacidad frente a la de Rusia. Dos, el menosprecio a la capacidad de lucha, resistencia e inteligencia de Rusia y de los militares rusos. De Kut煤zov a Z煤kov.

Hay otro episodio. El asalto a Leningrado. Ante su fracaso, Hitler decidi贸 imponer el sitio atroz de la ciudad fundada por Pedro el Grande, llamada originalmente Petrogrado. Hitler reuni贸 a un grupo selecto de personajes para dise帽ar una estrategia brutal para rendir Leningrado por hambre. Bloqueada por los nazis por todas partes, salvo el peque帽o lago Ladoga, era imposible enviar provisiones suficientes para los habitantes de la ciudad sitiada. El sitio produjo una de las mayores tragedias humanas de un conflicto lleno de ellas. Casi un mill贸n de personas falleci贸 de hambre en Leningrado. Un mill贸n. Pero Leningrado no se rindi贸 y resisti贸 el sitio nazi que dur贸 872 d铆as.

La hora de las sanciones

Ver a los gobiernos del gallinero europeo siguiendo las 贸rdenes de sus jefes gringos, dise帽ando con placer perverso e infinito -que envidiar铆an los asesores de Hitler- las sanciones comerciales, econ贸micas y financieras contra Rusia, buscando con goce perverso de qu茅 manera se puede provocar el mayor y m谩s doloroso da帽o posible, no es muy diferente de la estrategia nazi de rendir Leningrado por hambre.

A fin de cuentas, anta帽o y hoga帽o, los dos equipos de tecn贸cratas hac铆an lo mismo: hurgar en todos los resquicios para ver d贸nde, c贸mo y de qu茅 forma se pod铆a destruir a Rusia y su esp铆ritu de resistencia, para que los sitiados, en su desesperaci贸n extrema, rindieran Leningrado.

En el patol贸gico y demencial delirio de aniquilar todo lo ruso en este Occidente dizque “civilizado”, se ha llegado a niveles tan grotescos y absurdos como excluir a los gatos de origen ruso de concursos felinos; a prohibir que un 谩rbol ruso compita como 谩rbol europeo del a帽o; a despedir al director de una orquesta sinf贸nica por ser ruso; a prohibir un seminario sobre Dostoievski por ruso; a cancelar 贸peras europeas en Mosc煤 y a excluir a los deportistas rusos, incluidos los paral铆mpicos, de todos los torneos habidos y por haber. Si no salen a matar rusos en masa es porque no pueden. Hitler se les ha quedado corto.

Otras medidas dan para descojonarse de risa. Rolls Royce ya no vender谩 sus autos (隆aaarg!, con la cantidad que compraban los rusos). Ikea cierra (隆debacle! En Rusia la gente no tendr谩 en qu茅 sentarse). Airbnb los bloquea (uuuy, ya no saldr谩n a turistear a pa铆ses del gallinero). Uber cierra (los taxistas rusos est谩n de fiesta)鈥 驴Se da cuenta alguien del rid铆culo que est谩n haciendo? M谩s bajo se puede caer, pero m谩s idiota no. Superar a los occidentales en estos trances resultar谩 imposible. Pero, ojito, el gobierno franc茅s ha dicho a sus empresas que no se den prisa en salir de Rusia. Danone y Leroy Merlin se quedan. Y Nestl茅. Se quedan tambi茅n Coca Cola y Burger King (los rusos est谩n salvados). Apple dej贸 de vender sus tel茅fonos s贸lo un d铆a…

Vladimir Putin en una visita al Museo de la Victoria, en Mosc煤.

Corea del Sur, India y China aprovechan

Corea del Sur demand贸 a EEUU una carta de exenci贸n y sigue comerciando con Rusia al margen de todo. La ocasi贸n es de oro para colocar autom贸viles, tel茅fonos, chips y etc. en Rusia, ocupando los espacios abandonados por las empresas del gallinero. India est谩 en lo mismo, como China, Paquist谩n, Ir谩n y los pa铆ses del Golfo. Ning煤n pa铆s del Sudeste Asi谩tico se ha sumado a las sanciones, salvo Jap贸n y Singapur. Tampoco M茅xico, Brasil y Argentina. No se ha o铆do de ning煤n africano. Turqu铆a tampoco. Ni Serbia. Pero el periodismo fecal que nos inunda dice que Rusia est谩 aislada.

Las preguntas que nos hacemos desde este palco en la Luna son: 驴A d贸nde lleva esta espiral paranoica, abusiva, delirante, rid铆cula, contra Rusia y lo ruso? 驴D贸nde, en qu茅 sitio, quedaron las cuatro neuronas que poseen, en general, los pol铆ticos cuando son medianamente inteligentes? No sabemos qu茅 nube t贸xica inhalan los que impulsan esas pol铆ticas, porque si creen que por esas v铆as rendir谩n a Rusia, les decimos que esperen sentados.

No inici贸 Rusia operaciones militares en Ucrania porque a Putin, ese d铆a, le sirvieron el desayuno equivocado y, para no despedir al cocinero, mand贸 los tanques a Ucrania. S铆, como chiste no es bueno, pero bastante peor es lo que chorrean, como tuber铆a de aguas negras, todos los d铆as los medios de comunicaci贸n propiedad de oligarcas occidentales que, por ser occidentales, no son oligarcas, sino empresarios.

Que sean due帽os de casi todo 鈥搈edios informativos incluidos- no importa si son occidentales. Y, en estos d铆as, en el proceso de blanqueo de la miasma ucraniana, si adem谩s son ucranianos, menos a煤n. Porque en la Ucrania de fantas铆a que pintan los retretes informativos, Ucrania es una democracia perfecta, sin corruptos ni oligarcas. En esa fantas铆a son adalides de la libertad, dignos de estatuas como la de Nueva York.

Las razones de Rusia

Rusia invadi贸 Ucrania porque los gobiernos ucranios, desde 2014, declararon a Rusia el Estado enemigo. A partir de ese a帽o, el ej茅rcito ucraniano fue “limpiado” de oficiales formados en la Uni贸n Sovi茅tica, por poco fiables y fue reformado de pies a cabeza. Para garantizar su objetivo de construir unas fuerzas armadas ultranacionalistas y neonazis, sus oficiales y soldados fueron reclutados entre las organizaciones nacionalistas y neofascistas ucranianas. La doctrina militar impartida en las academias ucranianas era un lavado de cerebro, dirigido por asesores estadounidenses y del gallinero, para crear una maquinaria de matar rusos, porque los rusos, dec铆an y repet铆an, eran los enemigos mortales de Ucrania y Ucrania, con sus aliados de la OTAN, deb铆a prepararse para su exterminio.

Esa es la explicaci贸n de por qu茅 hoy Rusia exige la desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de Ucrania. Porque nadie quiere dormir con una organizaci贸n de asesinos al lado. Rusia no dejar谩 Ucrania hasta desmantelar al ej茅rcito neonazi. Tambi茅n debe admitirse la soberan铆a de Rusia sobre Crimea. Esa pen铆nsula ha sido y seguir谩 siendo rusa y debe darse el reconocimiento mundial de un hecho irreversible.

La clase dominante ucrania, formada por oligarcas putrefactos y pol铆ticos corruptos, se crey贸 a pie justillas y a cerebro vaciado los cantos de cisne de los atlantistas. Que no tuvieran miedo ni respeto con Rusia, que buscaran joder a Rusia, que se declararan enemigos de Rusia, porque si Rusia intentaba algo contra ellos 鈥揷ontra ellos, no contra el pueblo de Ucrania, que ignoraba lo que estaban haciendo en su pa铆s-, all铆 estar铆a la OTAN para defenderlos y hacerle pagar a Rusia su osad铆a.

Los muy pendejos se creyeron el cuento y as铆 est谩n ahora. Llorando porque la OTAN acuda en su auxilio y la OTAN les dice que turur煤. Que meterse con Rusia es la tercera guerra mundial y que se las arreglen solos. Que, para cubrir las verg眉enzas 鈥搈谩s bien las desverg眉enzas- les mandar谩n armas de desecho y mucha, mucha, alharaca desinformativa, pero que en el campo de batalla la carne de ca帽贸n la pone Ucrania. As铆 que, 隆ucranianos, los oligarcas putrefactos y los pol铆ticos corruptos los llamamos a las armas! 隆Deben acudir ustedes! (porque nosotros tenemos nuestro capital fuera y ahora somos los h茅roes de la OTAN).

Los tres escenarios de salida

Puestos aqu铆, el gallinero atlantista tiene 煤nicamente tres caminos. Escalar el conflicto y llevarnos a una guerra mundial. Enviar armas a Ucrania, con lo cual prolongar谩n semanas y meses, in煤tilmente, el sufrimiento de la poblaci贸n, pues ese armamento no infligir谩 da帽os mayores ni cambiar谩 el rumbo de la guerra. O poner en un psiqui谩trico a los chiflados que quieren sangre (la ajena, la propia no) y sentarse a negociar un acuerdo de seguridad integral con Rusia.

Putin ha calificado la postura del gallinero de “teatro del absurdo”. Lo es. Tambi茅n ha avisado que “Si ellos [las autoridades ucranianas] contin煤an haciendo lo que hacen, ponen en duda el futuro de la organizaci贸n pol铆tica de Ucrania”. Es decir, Ucrania puede esfumarse como pa铆s. Ah铆 est谩n los botones. Uno verde, de paz. Otro rojo, de guerra.

Sobre rendir a Rusia por hambre, ver谩n. Es la segunda mayor potencia energ茅tica del planeta, la primera exportadora mundial de trigo y la segunda de cereales. La producci贸n cerealera de 2021 fue de 123 millones de toneladas, de las cuales 77 millones son de trigo. Adem谩s, exportaron 35.000 millones de euros en productos agropecuarios (leche, aceites y grasas, carnes, pescados). En suma, que padecer谩n de algunas limitaciones, pero en temas agroalimentarios est谩n m谩s que bien servidos.

En este panorama, de enfrentar la OTAN a una superpotencia nuclear, superpotencia agroalimentaria, superpotencia energ茅tica y superpotencia espacial, 驴qu茅 van a hacer? Fuera de ese teatro del absurdo en que se han instalado s贸lo queda declarar la guerra total (nuclear) o, sencillamente, sentarse a negociar y aceptar las condiciones de Rusia. Cualquier cosa que se diga en contrario es perverso uso de la poblaci贸n ucraniana para posponer lo inevitable, que es aceptar el marco de negociaci贸n de Rusia. Lo cierto es que la humanidad quiere la paz. La OTAN es el problema. Un grave problema. Y no lo olviden. No se rindi贸 Leningrado. No se rendir谩 Rusia. No se rendir谩.

