De parte de Grup Antimilitarista Tortuga September 23, 2021 71 puntos de vista

Juan Carlos Rois

Tortuga.

No deja de sorprendernos el morrocotudo morro de nuestros ilustres gobernantes. Estos ilustr铆simas propagan con sus medios de difusi贸n de sus verdades todo lo bueno, fingido o real, que realizan o aparentan hacer, pero ocultan con la m谩s opaca de las opacidades todo lo que hacen para mal o a hurtadillas.

Concretamente, ocultan su militarismo rampante, vergonzante y feroz.



E ileg铆timo, por si fuera poco, porque el gasto con el que nos comprometen en el crecimiento armamentista que no necesitamos (y que no nos beneficia en nada) se acaba convirtiendo en deuda p煤blica, que carga nuestros ya cansados huesos de ciudadanos-siervos y estruja el esfuerzo com煤n. Porque el dinero que destinan a dispendio militar(ista) equivale a p茅rdida de oportunidad de alcanzar alguna cota (aunque sea de un collado peque帽ito y modesto) de seguridad humana y necesidades sociales, esas que disimuladamente obvian en sus discursos grandilocuentes, pero que tan palpitantemente se sienten como p茅rdida de suelo y resuello en la gente de a pie, tra铆da y llevada, y zarandeada, como oveja sin pastor.

Y ahora me refiero a los 810 millones de euros que el gobierno m谩s progresista de la historia acaba de autorizar que se gaste Defensa para que el Ej茅rcito del Aire se haga con tres aviones A330 MRTT de Airbus, una cantidad que resulta no ser nada si no la aterrizamos , dado que hablamos de aviones, en la realidad: es el doble de lo que el gobierno canario ha estimado que ser谩n las p茅rdidas por los da帽os del volc谩n de la Palma.

Juzguen: tres aviones de guerra valen lo mismo que la devastaci贸n de dos volcanes.



Tres pu帽eteros aviones que ten铆an planificado comprar desde mucho antes, pero que ahora se 芦justifican禄 (bonita manera de llamar a la manipulaci贸n y a la mentira a posteriori) gracias al espectacular papel de nuestras fuerzas armadas trayendo colaboracionistas afganos ( bonita manera de edulcorar el despilfarro militar y la abyecci贸n pol铆tica y 茅tica del intervencionismo que caracteriza nuestra pol铆tica de defensa, porque los nuevos aviones son, sobre todo aviones de reabastecimiento en vuelo y de 芦evacuaciones sanitarias a larga distancia禄).

No es el 煤nico signo del militarismo rampante de nuestro gobierno servil. Durante 2021, sin contar con estos 810 millones ahora comprometidos, ya han aprobado gasto militar extra, una gran parte con cargo a fondo de contingencia y a gasto extraordinario, por m谩s de 6.800 millones de euros, incluyendo acuerdos marco, declaraciones de emergencia, modificaciones de l铆mite de gasto, autorizaciones de contratos nuevos, transferencias de cr茅dito y la madre que los pari贸: m谩s de 3.800 millones para helic贸pteros y sostenimiento de aviones de combate y otros similares celebrados con Airbus, m谩s otros tantos para Navantia, blindados para el ej茅rcito de tierra a favor de Santa b谩rbara, Indra y otros menores.

Un pastuzal que supera el presupuesto de varios ministerios y que, de aplicarse a la seguridad humana, en vez de al fomento del militarismo, seguramente s铆 justificar铆a el eslogan de que este gobierno se preocupa de los derechos sociales y que quiere que nadie quede relegado por la crisis.

驴Queremos gastar en armas para mandar ej茅rcitos a miles de kil贸metros a sofocar incendios que, cual pir贸manos, contribuimos a propagar? 驴O queremos acabar con esta locura y dedicar nuestros mejores esfuerzos a defender la seguridad humana, aqu铆 y allende, contribuyendo al desarrollo de los derechos sociales, pol铆ticos, culturales y cubriendo las necesidades humanas? Porque lo uno y lo otro es como agua u aceite, irreconciliables.

Y en estas ya est谩n pasteleados los presupuestos del Estado. 驴Han o铆do a alguien condicionar el apoyo a la reducci贸n del gasto militar? No se esfuercen. Todos comen del mismo pesebre y no lo har谩n. Al menos hasta que les cueste cara su indecencia.