September 21, 2021

Se sabe que el abuelo de Bill Gates, el doctor Frederick L. Gates, estuvo involucrado en el experimento Rockefeller de “meningitis bacteriana” que mató al menos a 100 millones de personas en el año 1918, unos hechos conocidos como “la gripe española” que ni fue una gripe ni tuvo nada que ver con España. Aquello consistió en inocular meningitis bacteriana en muchos individuos a la vez, todo se debió a las vacunas, es algo que está suficientemente investigado

Cuando se investiga lo que ocurrió en 1918 se comprenden muchas cosas de las que están ocurriendo ahora mismo, como por ejemplo cómo someter a la población a través de la imposición de la mascarilla, y cómo en aquel entonces los que murieron fueron también los vacunados, justo como está ocurriendo ahora mismo.

Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, la incipiente industria farmacéutica tenía algo que nunca antes había tenido: una gran cantidad de sujetos de prueba humanos. De 1918 a 1919, el ejército de los EE. UU. reclutó a 6 millones de hombres, de los cuales 2 millones fueron enviados al extranjero. El Instituto Rockefeller de Investigación Médica aprovechó este nuevo grupo de conejillos de indias humanos para realizar experimentos con vacunas.

En enero de 1918, se administraron vacunas a los soldados en Ft. Riley, Kansas. Poco después, el Cirujano de la División ofreció la vacuna al campamento en general. La vacuna utilizada se fabricó en el laboratorio del Instituto Rockefeller. Entre el 21 de enero y el 4 de junio de 1918, el Dr. Frederick L. Gates, abuelo del magnate Bill Gates, informó sobre un experimento en el que a los soldados se les administraron tres dosis de una vacuna contra la meningitis bacteriana. Las vacunas fueron dosis de escupitajo de un suero de vacuna derivado de caballos.

Los detalles están disponibles en un informe del Dr. Gates: “Vacunación antimeningitis y observación de aglutininas en la sangre de portadores de meningococos crónicos”.

Gates escribió que los hombres en el experimento mostraron síntomas similares a los de la gripe, como tos, vómitos y diarrea, después de recibir la vacuna. Estos síntomas son un desastre para los hombres que viven en cuarteles, viajan en trenes a la costa atlántica, navegan a Europa y viven y luchan en trincheras.

Luego, poco antes del desayuno del lunes 11 de marzo, comenzó la primera ola de la llamada influenza de 1918. Al mediodía, el cirujano del campo Edward R. Schreiner tenía más de 100 hombres enfermos en sus manos, todos aparentemente “sufriendo de la misma enfermedad”.

Del informe del Dr. Gates:

“Reacciones … Se notaron varios casos de diarrea intestinal o diarrea transitoria. Este síntoma no se había encontrado antes. Una investigación cuidadosa en casos individuales a menudo obtenía la información de que los hombres que se quejaban de los efectos de la vacunación sufrían de coriza leve, bronquitis, etc., en el momento de la inyección.

A veces, la reacción se inició con una sensación de escalofrío o escalofríos, y varios hombres se quejaron de fiebre o sensaciones febriles durante la noche siguiente.

Le siguieron en frecuencia náuseas (ocasionalmente vómitos), mareos y “dolores y molestias” generales en las articulaciones y músculos, que en algunos casos se localizaban especialmente en el cuello o la región lumbar, causando rigidez en el cuello o en la espalda. Algunas inyecciones fueron seguidas de diarrea.”

Por lo tanto, las reacciones simularon ocasionalmente el inicio de una meningitis epidémica y varios hombres vacunados fueron enviados como sospechosos al Hospital Base para su diagnóstico.

Según Gates, inyectaron dosis aleatorias de una vacuna experimental contra la meningitis bacteriana a los soldados. Posteriormente, algunos de los soldados tuvieron síntomas que se caracterizaron como meningitis “simulada”, pero el Dr. Gates avanza en la fantástica afirmación de que no se trataba de una meningitis real.

En 1918, “influenza” o gripe era un término general para una enfermedad de origen desconocido. El término erróneo “Gripe española” nunca se ha corregido, ayudó a disfrazar el origen de la pandemia. Si hubiera alguna justicia real en este mundo, se llamaría la “pandemia de Rockefeller”.

Por algún extraño engaño, incluso la tecnología moderna no ha podido identificar la cepa de influenza asesina de esta pandemia. La “gripe española” atacó a personas sanas en su mejor momento. La “neumonía bacteriana” (según la definición de la medicina industrial) ataca a las personas en su mejor momento. La gripe ataca a los jóvenes, los ancianos y los inmunodeprimidos.

En realidad, la “neumonía bacteriana” fue la verdadera causa de muerte, y miles de autopsias confirman este hecho.

Los investigadores analizaron más de 9.000 autopsias y “no hubo resultados de cultivo de pulmón negativos (bacterianos)”.

Según un artículo del Instituto Nacional de Salud de 2008, la “neumonía bacteriana” fue la causa de muerte en un mínimo del 92,7% de las autopsias de quienes murieron por la llamada “gripe española” entre 1918 y 1919.

De modo que se inyectó un suero antimeningocícico experimental derivado de caballos a los soldados que entrarían en las estrechas y anti-higiénicas condiciones de vida de la guerra. ¿Qué podría salir mal?

El Instituto dijo que distribuyó el suero bacteriano a Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia y otros países durante la Primera Guerra Mundial. En última instancia, estos charlatanes del Instituto Rockefeller mataron de 50 a 100 millones de personas a través de “infecciones pulmonares bacterianas” entre 1918 y 1919.

Un artículo de 2008 en el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. Describe cómo los soldados de la Primera Guerra Mundial enfermos podían transmitir la bacteria a otros convirtiéndose en “adultos de la nube”.

“Finalmente, por períodos breves y en diversos grados, los hospedadores afectados se convirtieron en“ adultos de nubes que aumentaron la aerosolización de cepas colonizadoras de bacterias, particularmente neumococos, estreptococos hemolíticos, H. influenzae y S. aureus.” (En realidad lo que se provocó fue un desequilibrio del medio interno humano a través de la inoculación de miles de bacterias surgidas por experimentos de laboratorio; esa superpoblación de bacterias “artificiales” produjo la enfermedad, que en las condiciones de devastación tras la gran guerra, provocaron tantos millones de muertos)

La Dra. Carol Byerly describe cómo la “influenza” viajó como la pólvora a través del ejército de los EE. UU. (Sustituiré “bacteria” para la “influenza” o el “virus” del Dr. Byerly):

“Catorce de los campos de entrenamiento más grandes habían reportado brotes de “influenza” en marzo, abril o mayo, y las tropas infectadas recuperadas llevaban el “virus” a bordo de los barcos a Francia. Cuando los soldados de las trincheras se enfermaron, los militares los evacuaron del frente y los reemplazaron por hombres sanos. Este proceso puso continuamente al “virus” en contacto con nuevos huéspedes: soldados jóvenes y sanos en los que podía adaptarse, reproducirse y volverse extremadamente virulento sin peligro de quemarse.”

También contribuyó a la alta mortalidad de este brote de neumonía el uso excesivo de aspirina.

Viendo los implicados, la metodología empleada para matar y engañar a la gente para seguir alargando los desastres de una guerra también provocada por los poderosos del mundo para asentar su orden y enriquecerse aun más, y viendo los implicados en la pandemia actual (Gates, Rockefeller, etc.) se ven muy claras las cosas. Y sí, es alucinante que sigamos aguantando esta tomadura de pelo sin abrir la boca, y todo porque 96 de cada 100.000 habitantes, es decir el 0,00096% dan positivo a algo que no se sabe lo que es porque los test que lo miden son fraudulentos, debido a eso todo el mundo con mascarilla y por supuesto los niños también, pero en Europa los campos de fútbol están llenos a reventar y los espectadores van sin mascarilla y no guardan distancia de seguridad, nadie es capaz de explicar por qué hay países en los que ya no hay ninguna restricción y otros donde vivir es un tormento. Y en África están sin mascarillas, sin vacunas y sin restricciones de ningún tipo, allí el “virus” pasa de largo, es alucinante que el “virus” exista en algunos países y en otros no. En el mundo entero ha muerto el 0,051% a causa del supuesto “virus volador chino” que llegó con un murciélago, eso significa que el 99,9% de la población estamos totalmente sometidos a causa de ese 0,051%.

Los medios siguen manipulando – como siempre han hecho – todo lo que pueden y más; si muere un no vacunado lo dan en portada al menos durante dos días seguidos, pero si enferman o mueren cientos de vacunados, como así está ocurriendo, eso no sale en ningún medio, los efectos adversos graves y las muertes por la vacunación están siendo ocultados a la vez que tachan de negacionistas a quienes informan de ello, es un nivel de manipulación que supera todo lo conocido.

Y mientras siguen muriendo por miles los vacunados en todo el mundo y las cifras oficiales, obviamente, los minimizan. Aun así según las cifras oficiales hay casi 40.000 muertos en Europa (incluyendo Reino Unido) y EE.UU, número ya bastante preocupante y que da un porcentaje mucho mayor de los muertos por supuesto covid-19. Sin embargo las estadísticas del gobierno británico dan unoas cifras mucho mayores, solamente en Inglaterra, que están pasando inadvertidas para los medios, como no podía ser menos.

Los datos de la Oficina Oficial de Estadísticas Nacionales (ONS por sus siglas en inglés, “Office for National Statistics”) han revelado inadvertidamente que 30.305 personas murieron en Inglaterra durante los primeros seis meses de 2021 dentro de los veintiún días posteriores a haber recibido la “vacuna” Covid.

Se han realizado docenas de solicitudes de libertad de información a Public Health England (PHE) en los últimos meses solicitando saber cuántas personas han muerto dentro de los 28 días de haber recibido la vacuna Covid-19, pero todas y cada una de las veces PHE ha afirmado “no tener la información solicitada”.

Es extremadamente extraño encontrar que PHE no disponga de dicha información considerando que su contraparte en Escocia ha podido publicar los datos sobre muertes dentro de los 28 días siguientes a la vacunación Covid-19.

Public Health Scotland publicó por última vez las cifras el 23 de junio de 2021 en su ‘Informe estadístico de Covid-19’ en el que revelaron que 5.522 personas habían muerto dentro de los 28 días de haber recibido la vacuna Covid-19 entre el 8 de diciembre de 2020 y el 11 de junio de 2021 en Escocia.

PHS también pudo revelar los números por marca de vacuna y fecha de aparición en una hoja de cálculo que muestra que 1.877 personas murieron a los 28 días de recibir la inyección de ARNm de Pfizer, 3643 personas murieron dentro de los 28 días de recibir la inyección del vector viral AstraZeneca y 2 personas murieron dentro de los 28 días de recibir la inyección de ARNm de Moderna.

La razón por la que la gente ha estado solicitando saber la cantidad de personas que han muerto dentro de los 28 días de haber recibido la vacuna Covid-19 es porque estos son exactamente los mismos parámetros que se han utilizado para contar las presuntas muertes por Covid-19 para la mayoría de las presuntas víctimas de la pandemia.

Las muertes se cuentan como Covid-19 si ocurren dentro de los 28 días posteriores a una prueba positiva, sin embargo, al principio contaban las muertes como Covid-19 si ocurrieron dentro de los 60 días posteriores a una prueba positiva.

Pero parece que PHE ha podido eludir las solicitudes realizadas sobre la cantidad de personas que han muerto después de recibir la inoculación de Covid-19 gracias a un tecnicismo. Ese tecnicismo es la cantidad de días utilizados en su solicitud, porque se ha descubierto que sí tienen los datos sobre la cantidad de personas que murieron después de recibir una inyección de Covid-19.

Pero no es el número de personas que han muerto en 28 días, sino el número de personas que han muerto dentro de los 21 días de haber recibido la vacuna Covid-19, y las cifras acaban de ser publicadas inadvertidamente por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Un informe publicado por la ONS el 13 de septiembre de 2021 fue un claro intento de engañar al público haciéndole creer que la mayoría de las muertes por Covid-19 ocurren entre la población no vacunada. Pero los parámetros de fecha utilizados en su informe incluyen una gran franja de muertes que ocurrieron durante la segunda supuesta oleada de Covid-19 en enero de 2021, cuando casi nadie estaba vacunado.

El punto de corte también fue el 2 de julio de 2021, lo que significa que las muertes que ocurrieron durante la tercera ola de verano que estamos experimentando actualmente no se han incluido.

La gran mayoría de las muertes por Covid-19 durante el periodo utilizado en el informe de la ONS ocurrieron durante la segunda ola cuando el programa de vacunas recién comenzaba, así que, por supuesto la gran mayoría de las muertes ocurrieron entre la población no vacunada. Sin embargo, si ONS hubiera decidido cubrir la tercera ola que supuestamente estamos experimentando en este momento, habría visto que el 74% de las personas que murieron con Covid-19 de hecho estaban vacunadas y solo el 26% de las personas que murieron no lo estaban.

La Tabla 5 del ‘Informe de vigilancia de vacunas’ de Public Health England muestra que entre el 9 de agosto y el 5 de septiembre de 2021 hubo 600 muertes por Covid-19 entre la población no vacunada, 97 muertes entre la población parcialmente vacunada y 1.659 muertes entre la población completamente vacunada.

Entonces, como se puede ver, la gran mayoría de las muertes durante esta ola actual de Covid-19 se están produciendo entre la población vacunada, pero, por supuesto, la ONS no quería que se supiera, por lo que lo omitió.

Sin embargo, al intentar engañar al público haciéndole creer que las vacunas Covid-19 han funcionado para prevenir muertes, la ONS ha revelado que 30.305 personas murieron dentro de los 21 días de haber recibido una vacuna Covid-19 en Inglaterra entre el 2 de enero y el 2 de julio de 2021.

En concreto, 14.265 personas murieron dentro de los 21 días posteriores a la primera dosis de la vacuna Covid-19, y 4,388 personas murieron dentro de los 21 días posteriores a la administración de la primera dosis de la vacuna Covid-19 cuya muerte supuestamente involucró al Covid-19.

Otras 11.470 personas murieron dentro de los 21 días de haber recibido su segunda dosis de la vacuna Covid-19, y 182 personas murieron dentro de los 21 días de haber recibido su segunda dosis de la vacuna Covid-19, cuya muerte supuestamente involucró al Covid-19.

Por lo tanto, 30.305 personas murieron dentro de los 21 días de recibir la vacuna Covid-19 en Inglaterra durante los primeros seis meses de 2021.

Lo que es interesante notar aquí es que otras 123.796 personas murieron 21 días o más después de recibir la vacuna Covid-19, y existe ansiedad por saber cuántas de ellas ocurrieron hasta 28 días después de ser vacunadas, o incluso 60 días después. estar vacunados considerando que tienen y todavía usan este parámetro para contar las muertes por Covid-19.

Pero por ahora habrá que conformarse con conocer el número oficial de personas que han muerto en Inglaterra dentro de los 21 días de haber recibido la vacuna Covid-19 durante los primeros seis meses de 2021, y ese número es 30.305, y es dudoso que sea un número las autoridades realmente querían que supiéramos.

Entre estadísticas, manipulaciones y engaños varios están mintiendo a una población por lo general adormecida, como suele ser habitual. Pero solamente los datos hablan por sí solos, y si se revisan las pandemias pasadas (gripe española, gripe aviar, gripe porcina, SARS, MERS, VIH, Papiloma Humano, etc.) vemos que todas han sido provocadas o incluso inventadas. Poco queda ya por decir. No hay más ciego que quien no quiere ver.

