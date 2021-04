–

De parte de ANRed April 25, 2021 66 puntos de vista

Es una pregunta dif铆cil. Son muchas las definiciones del cuidado manejadas desde los feminismos, tantas como las corrientes desde las que se ha abordado el cuidado. Por El Salto

En una obra de 1993, Joan Tronto define el cuidado como 鈥渦na actividad caracter铆stica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas a mantener, continuar o reparar nuestro 鈥榤undo鈥, de tal manera que podamos vivir en 茅l lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades [selves] y nuestro entorno, que buscamos tejer juntas en una red compleja que sostiene la vida鈥.

Es una definici贸n amplia y, por ello, interesante y de gran potencial. Sin embargo, partir de una definici贸n extensa, plantea un reto: si no la concretamos puede dejar de ser operativa, dejar de ser manejable y, por tanto, dejar de ser 煤til. Por ello, voy a intentar desgranar, concretar y aterrizar el cuidado en aspectos y dimensiones espec铆ficas.

Conceptualmente considero importante diferenciar tres dimensiones, aunque en el d铆a a d铆a resulte imposible desligarlas: material-f铆sica, subjetiva-relacional y pol铆tica.

Dimensi贸n material-f铆sica: el cuidado como trabajo

Poner el foco en la dimensi贸n material y f铆sica del cuidado implica definirlo como trabajo. El cuidado es un trabajo que consume tiempo y energ铆a. M谩s adelante profundizar茅 en ello. Antes, quiero resaltar que la dimensi贸n material del cuidado engloba todas aquellas actividades que es necesario llevar a cabo para cubrir las necesidades f铆sicas o fisiol贸gicas de las personas: dar de comer, vestir, asear, pero tambi茅n todo aquello que hay que hacer para poder dar de comer, vestir, asear鈥. Esto es, hay que cocinar, lavar la ropa, limpiar el ba帽o鈥 Por tanto, cuando hablamos de la dimensi贸n material del cuidado, hablamos tambi茅n del trabajo dom茅stico. Es importante diferenciar trabajo dom茅stico y cuidado, pero teniendo en cuenta y subrayando que es necesario hacer trabajo dom茅stico para poder prestar cuidado. As铆, algunas autoras feministas definen el trabajo dom茅stico como 鈥減recondici贸n del cuidado鈥 o 鈥渃uidado indirecto鈥.

Algunas feministas se帽alan acertadamente que diferenciar trabajo dom茅stico y cuidado implica un 鈥渟esgo primermundista鈥

En muchas partes del mundo, adem谩s, antes de cocinar o limpiar la ropa, por ejemplo, hay que ir a por agua. Este tipo de trabajos que se han llamado 鈥渄e subsistencia鈥, tambi茅n son necesarios y forman parte del cuidado. Por ello, algunas feministas se帽alan acertadamente que diferenciar trabajo dom茅stico y cuidado implica un 鈥渟esgo primermundista鈥. Entonces, 驴por qu茅 hacerlo? Porque al diferenciarlos aflora la tercera dimensi贸n del cuidado: la pol铆tica, la de las relaciones de poder y la de los privilegios. Se entiende m谩s f谩cil con dos preguntas:

Primera: 驴c贸mo se incorporan los hombres al cuidado? 驴Qu茅 parte desempe帽an? Investigaciones sobre el reparto del trabajo dom茅stico y el cuidado en parejas heterosexuales, concluyen que los hombres se implican sobre todo en el cuidado l煤dico y comunicativo. Algunas mujeres que hemos entrevistado en el marco de dichos estudios afirman que sus parejas pasan m谩s tiempo que ellas con las criaturas, porque juegan m谩s que ellas. Tal implicaci贸n, adem谩s, se valora muy positivamente. No obstante, en estos casos, 驴qui茅n pone la lavadora para que tenga el ch谩ndal limpio? 驴Qui茅n la tiende y dobla la ropa? 驴Qui茅n ba帽a a la criatura o le prepara la merienda? 驴Qui茅n limpia el ba帽o?

Segunda pregunta: 驴qu茅 externalizamos cu谩ndo externalizamos trabajo dom茅stico y cuidado? Esto es, cuando pagamos a otra persona por hacer este trabajo, 驴qu茅 parte del trabajo delegamos? A menudo, se delega la parte material del trabajo que, y esto no es casual, es m谩s rutinaria, m谩s ardua y menos gratificante. 驴Podemos las madres blancas de pa铆ses del norte global ejercer la maternidad de forma intensiva porque externalizamos parte del trabajo dom茅stico?

Dimensi贸n subjetiva, relacional: el cuidado como 茅tica

Cuidar supone estar atenta a cubrir las necesidades de la otra persona. Es una predisposici贸n. Adem谩s, cuidar va m谩s all谩 de la realizaci贸n de una serie de tareas concretas. Tiene una dimensi贸n humana que no puede aportar una m谩quina. Tiene que ver con el v铆nculo que se crea entre las personas. Se entiende mejor con un ejemplo del contexto actual de pandemia. Al estudiar el impacto de la covid-19 en el cuidado prestado en las residencias de personas mayores, las trabajadoras nos relatan que como medida de protecci贸n tienen que utilizar EPIs. Esto implica vestir mascarilla, guantes, buzos de pl谩stico, pantallas鈥 La imagen a la que nos remiten para describirlo es la de un astronauta. Narran las dificultades de desempe帽ar su trabajo en estas condiciones: tener que guardar distancia, ir vestida como en la NASA鈥 鈥淵a no es lo mismo鈥 dicen. Adem谩s, a menudo tratan con personas con problemas de audici贸n, de vista, con demencia鈥 Una enfermera se帽ala que han aprendido a sonre铆r con los ojos.

El contexto de pandemia evidencia que es esencial prestar atenci贸n a la dimensi贸n subjetiva-relacional del cuidado. Cuidar es crear v铆nculos, tener contacto humano

El contexto de pandemia evidencia que es esencial prestar atenci贸n a la dimensi贸n subjetiva-relacional del cuidado. Cuidar es crear v铆nculos, tener contacto humano. Las trabajadoras y directoras de residencias constatan tambi茅n el deterioro sufrido por muchas personas mayores a causa del aislamiento, porque el confinamiento en las residencias no se termina con el fin del estado de alarma.

Asimismo, el cuidado consta de una dimensi贸n moral vinculada con el deber. Las mujeres, por nuestro aprendizaje de g茅nero, tenemos interiorizado que cuidar es nuestro deber y nos crea sentimiento de culpa no poder cuidar como y cuando se supone que debemos hacerlo. Muchas madres, por ejemplo, expresan el malestar que sienten al dejar a sus criaturas en la guarder铆a.

Dimensi贸n pol铆tica del cuidado: denuncia y propuesta pol铆tica

El cuidado est谩 atravesado por relaciones de poder. No siempre se cuida por amor, ni con amor. El cuidado puede conllevar situaciones de maltrato o trato malo hacia la persona cuidada, pero tambi茅n de explotaci贸n hacia quien lo presta. Adem谩s, el trabajo de cuidado no otorga reconocimiento social, ni monetario. Es un trabajo de veinticuatro horas, siete d铆as a la semana, sin descanso. Cuidar de forma intensiva anula la capacidad de gesti贸n del tiempo diario e impide disfrutar de un tiempo propio. Por ello, dedicarse al cuidado implica una p茅rdida de poder y de privilegios. Adem谩s, abordar el cuidado en nuestro contexto implica tratar, por lo menos, tres ejes de desigualdad.

El cuidado est谩 vinculado con la feminidad y los hombres construyen su masculinidad distanci谩ndose del cuidado, sobre todo de los trabajos m谩s arduos y rutinarios

El primer eje de desigualdad es el de g茅nero: seg煤n las Encuestas de Empleo del Tiempo las mujeres realizamos en torno al 70% del trabajo dom茅stico y del cuidado. El cuidado est谩 vinculado con la feminidad y los hombres construyen su masculinidad distanci谩ndose del cuidado, sobre todo de los trabajos m谩s arduos y rutinarios. Por ello, repito, es importante distinguir la dimensi贸n material y subjetiva-relacional del cuidado.

El segundo eje de desigualdad es el de raza. Sale a la luz sobre todo en el marco de la externalizaci贸n del trabajo dom茅stico y del cuidado. La externalizaci贸n es posible porque se hace de forma precaria y, a menudo, en condiciones de abuso. Es dif铆cil regular qu茅 ocurre dentro de los hogares. Adem谩s, muchas mujeres que prestan cuidados de forma remunerada se encuentran en situaci贸n de irregularidad administrativa-jur铆dica en sus pa铆ses de acogida. Para cuidar de una persona durante veinticuatro horas del d铆a, siete d铆as a la semana de forma digna, hace falta contratar a cinco personas. No hay familia que pueda sostenerlo. Por ello, desde los feminismos reivindicamos un sistema de cuidados p煤blico-comunitario. No obstante, hablar sobre externalizaci贸n resulta tambi茅n inc贸modo, porque nos interpela a las mujeres blancas y a nuestros privilegios. Muchas podemos avanzar en nuestras carreras profesionales o ejercer la maternidad de forma intensiva, como ya he se帽alado, a costa de otras mujeres, principalmente, mujeres migradas y racializadas. En este 谩mbito las feministas blancas de los pa铆ses del norte global tenemos una asignatura pendiente: el cuestionamiento de nuestros privilegios.

El tercer eje desigualdad es el de la edad. Es interesante plantearlo en dos sentidos. Por un lado, porque hay un reparto desigual del trabajo dom茅stico y del cuidado entre generaciones: la poblaci贸n joven le dedica mucho menos tiempo que la adulta y la mayor. Y, por otro, porque durante la pandemia gran parte del discurso medi谩tico y social se ha centrado en la criminalizaci贸n de las residencias. Este hecho no es casual: est谩 atravesado por el edadismo tan arraigado en nuestra sociedad. Tampoco es casual que la mayor parte de las usuarias de residencias y la mayor parte de las trabajadoras sean mujeres.

Resulta urgente avanzar hacia una distribuci贸n m谩s justa y equitativa del cuidado, tanto en nuestros propios hogares, como a nivel social

Adem谩s de denunciar desigualdades, la dimensi贸n pol铆tica del cuidado es propositiva. Desde los feminismos llevamos a帽os reivindicando la necesidad de poner la sostenibilidad de la vida en el centro y de asumir que la vulnerabilidad es una caracter铆stica humana. Las relaciones humanas est谩n basadas en la interdenpendencia. Por ello, resulta urgente avanzar hacia una distribuci贸n m谩s justa y equitativa del cuidado, tanto en nuestros propios hogares, como a nivel social. El cuidado es una cuesti贸n pol铆tica, no es algo que debamos resolver de forma individual. El contexto de pandemia ha puesto de manifiesto que el sistema actual es insostenible. Urge avanzar hacia la construcci贸n de un sistema p煤blico-comunitario universal de cuidado, que garantice el derecho a prestar y recibir cuidados de forma digna por todas las personas.

*Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opini贸n de la autora y 茅sta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.