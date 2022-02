–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 28, 2022 10 puntos de vista

La invasi贸n de Ucrania por parte de Putin da lugar en Espa帽a a una discusi贸n surrealista sobre la vigencia del 鈥渘o a la guerra鈥.

Pablo Elorduy

En el camino hacia el desastre nos encontramos en el disparate. En las 煤ltimas horas, hemos visto a las redes sociales, ese escenario aumentado de una guerra cultural que tal vez no se producir铆a sin ellas, estallar en una conflagraci贸n imb茅cil que tiene como causa, lejana pero causa, la invasi贸n imperialista de Putin en Ucrania. De poco sirve recordar que esa conflagraci贸n segu铆a a otra, la guerra interna del PP, que segu铆a a otra, que segu铆a a otra. La guerra en miniatura es un continuo para nosotros, la pecera en la que muchos nos sentimos importantes (o evitamos reconocernos impotentes).

No hacen falta muchas credenciales para participar. Con suerte, uno escribi贸 un art铆culo. Aqu茅l sabe citar a Halford Mackinder y su teor铆a de la plataforma euroasi谩tica. Aqu茅lla vivi贸 en Kiev y el otro ley贸 Lim贸nov, de Emmanuel Carr猫re, en la playa, durante un verano delicioso. Otro no tiene ni idea de qu茅 pasaba en su urbanizaci贸n hace solo cinco minutos, pero sabe que lo importante no es ni siquiera escoger un bando, si no atribuir una serie de ideas intolerables a una masa formada por individuos igual de perdidos que uno. La duda y el derecho a la equivocaci贸n quedan suspendidos virtualmente.

Por supuesto, tambi茅n hay trabajadoras y expertas, e incluso entre 茅stas las hay que no quieren a帽adir m谩s ruido o demostrar todo lo que saben y prefieren ordenar sus ideas antes de emitir un juicio rel谩mpago. O emiten un juicio rel谩mpago en voz baja: 鈥渘o soy experta鈥, dicen las expertas, normalmente las mujeres, a las preguntas de los periodistas.

La ceremonia sigue, ajena a esos fogonazos de lucidez que forman parte del torbellino. Sin reparar en los agentes y hooligans del Kremlin, que intoxican las concentraciones contra la guerra convocando a favor de la guerra de Putin, y ajena al hecho de que existe un consenso acr铆tico que defiende el imperialismo estadounidense como si la historia nunca hubiera pasado.

La cat谩strofe se cierne y, como en una coreograf铆a, todos, hasta los expertos, deben realizar un movimiento, aunque no sepamos exactamente hacia d贸nde. Es un enfrentamiento entre espectadores impotentes.

Debajo de estas l铆neas hay otro de esos movimientos ejecutados desde la impotencia.

Segunda parte: no a la guerra

Una peque帽a refriega en la batalla cultural cotidiana se produce en torno al viejo lema 鈥淣o a la guerra鈥. Un crimen que no se perdona en Twitter es ser naif. 鈥淣o a la guerra鈥 es un lema equidistante, dicen, que no est谩 a la altura de las exigencias de sofisticaci贸n intelectual en la guerra en miniatura que libramos. El no a la guerra es un s铆 impl铆cito a la guerra de Putin y eso nos debe avergonzar a quienes defendemos la vigencia de ese lema en el momento en que la poblaci贸n de Ucrania necesita una fuerza que choque contra los tanques rusos.

Ninguna de las plataformas pacifistas del pa铆s ha escatimado condenas hacia la agresi贸n imperialista por parte de Putin. Es m谩s, el mensaje del no a la guerra ha sonado alto y claro en Estados Unidos y Reino Unido, suena en Mosc煤, San Petersburgo y Berl铆n. El viejo antimilitarismo 鈥攍as organizaciones que sostienen el no a la guerra cuando la guerra no es televisada鈥 advierte, sin 茅xito aparente, de que la l贸gica de la intervenci贸n regeneradora, tan vieja como el siglo XX, est谩 pre帽ada de muerte.

Advirtieron, desde hace meses, de que la ret贸rica de la guerra la OTAN y el de Rusia no pretend铆a evitar la guerra, sino prepararnos para ella. Que desde hace a帽os condenan el r茅gimen de extrema derecha de Putin, que comparte un plan con Bolsonaro, Salvini y Trump. Recuerdan que, desde 2014, Espa帽a ha autorizado exportaciones de material militar a Rusia por valor de 68 millones de euros. Los pacifistas espa帽oles no matan ucranianos con su equidistancia, a los ucranianos los est谩n matando armas fabricadas en Espa帽a cuyas ventas fueron autorizadas por los gobiernos de Rajoy y S谩nchez. Transacciones que se cierran en ferias de armas que se celebran sin apenas contestaci贸n social, s贸lo la de los viejos antimilitaristas que defienden con su cuerpo otro de sus lemas: 鈥渓a guerra empieza aqu铆鈥.

Si la historia comienza todos los d铆as es como si no existiese la historia. Por eso, el aviso tal vez llega demasiado pronto: la Alianza Atl谩ntica, es cierto, no intervendr谩 sobre el terreno. Sin embargo, la historia tambi茅n dice que es posible detener una intervenci贸n de la OTAN antes de que se produzca la legitimaci贸n social de un ataque que involucrar铆a a las dos potencias que tienen el 90% del armamento nuclear.

As铆 que s铆, quiz谩 la advertencia contra una intervenci贸n que puede tener lugar llegue demasiado pronto y hoy solo cabe la condena sin ambages de la invasi贸n de Putin, as铆 como la represi贸n al propio pueblo ruso. Tambi茅n de sus amenazas a otros pa铆ses de la UE, el pr贸ximo punto de no retorno de una escalada que amenaza a la humanidad en su conjunto m谩s que ninguna otra guerra por el excedente nuclear acumulado en los dos bandos. La invasi贸n de Ucrania es un crimen contra el derecho internacional, que debe tener consecuencias para sus responsables. Pero las sanciones a Rusia no ser谩n suficientes, no en el corto plazo, y si se prolongan sin un objetivo definido o con uno irrealizable 鈥攃omo que el Gobierno ruso renuncie a controlar el Donb谩s鈥, las sanciones se cebar谩n contra la poblaci贸n civil. Putin ha comenzado la guerra porque ya la hab铆a ganado antes de desatarla. Ahora espera negociar en una posici贸n ventajosa. La otra opci贸n es la destrucci贸n mutua.

El 鈥渘o a la guerra鈥 entonces no es un grito naif, si no una decidida muestra de realismo pol铆tico. La guerra de Ucrania debe terminar sin dar paso a otra guerra. Desencadenada la cat谩strofe, la desobediencia civil a la l贸gica militarista, venga de donde venga, exige proyectar una voz coral que establezca como objetivo com煤n acabar con cualquier pol铆tica capaz de destruir la vida. La venta de armas, la propia existencia del arsenal nuclear, el militarismo que hoy se ejerce en Ucrania, en Yemen, en Gaza o en Mali, pero tambi茅n en los mercados, a miles de kil贸metros de Kiev, son los primeros objetivos de esta guerra contra la guerra. Ridiculizar al vecino en Twitter porque no sigue un instinto tan humano como desear el fin de todos los conflictos armados es la batalla m谩s triste que se puede ganar hoy d铆a.

Protesta antimilitarista.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/la-se…